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التعاون × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة التعاون والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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2019-02-02T18:01:25Z

45+2’ تمريرات بين أقدام لاعبي التعاون لمحاولة تهدئة اللعب والخروج من الشوطالاول بتقدم الفريق بهدفين مقابل هدف للنصر

2019-02-02T17:59:53Z

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-02-02T17:57:32Z

42’ الحكم بعد التأكد من صحة الهدف يطلق صافرته معلناً عن إحتساب الهدف لفريق النصر 

2019-02-02T17:56:57Z

41’ الحكم ينطلق فى إتجاه الفار للتأكد من صحة الهدف بعد شك فى وجود تسلل على جوليانو 

الهدف الأول للنصر

2019-02-02T17:54:40Z

جوليانو

39الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نور الدين امرابط لداخل المنطقة تضع بيتروس ماتسوس فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس وتردد على يمين المنطقة إلى فهد الجميعة الذي سددها لكنها غير متقنة مر ت بعرص الملعب لتصل إلى جوليانو الخالي من الرقابة ليسددها فى المرمي بنجاح

2019-02-02T17:54:02Z

38’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول لفريق النصر عن طريق جوليانو 

2019-02-02T17:52:16Z

37’ خطا لصالح التعاون بعد تدخل قوي من سلطان الغنام على نليدو بيترولينا 

2019-02-02T17:51:37Z

36’ محاولات من لاعبي النصر للبحث عن ثغرة فى دفاعات التعاون للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

لياندري تاوامبا يعزز النتيجة بهدف ثاني للتعاون من علامة الجزاء

2019-02-02T17:48:30Z

لياندري تاوامبا

34’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من لياندري تاوامبا بتسديدة قوية من علامة الجزاء لتسكنا لشباك بنجاح 

2019-02-02T17:48:08Z

33’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للتعاون عن طريق لياندري تاوامبا 

2019-02-02T17:47:01Z

32’ الحكم يستعين بتقنية الفار للتأكد من صحة ركلة الجزاء ، ويشير بوجود ركلة جزاء بعد مراجعتها فى الفيديو 

ركلة جزااااااااااااااء للتعاون

2019-02-02T17:45:06Z

31’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للتعاون بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق نيلدوبيترولينا ثم يمررها لداخل المنطقة إلى جيهاد الحسين الذي انطلق بها داخل المنطقة لكن تدخل قوي من برونو أوفيني ليحتسب الحكم ركلة جزااااااااء

2019-02-02T17:43:46Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب سيدريك أميسي بعد تدخل قوي على بيتروس ماتيوس فى منتصف الميدان 

2019-02-02T17:41:34Z

27’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق سيدريك اميسي لكنها مرت بجوار القائم الايمن للحارس برادلي جونز 

2019-02-02T17:39:54Z

25’ سيطرة من لاعبي التعاون على مجريات اللقاء وسط إرتباك من لاعبي النصر الذي يبحث عن هدف التعادل 

2019-02-02T17:39:12Z

24’ عرضية من هيلدون ألميدا من الجهة اليمنى لداخل المنطقة تبحث عن نيلدو بيترولينا الذي حاول تسديد الكرة لكنها كانت اقوي من اللازم تحولت إلى ضربة مرمي للنصر 

2019-02-02T17:38:42Z

23’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر 

2019-02-02T17:38:13Z

21’ توقف اللقاء لسقوط المدافع سلطان الغنام ودخول الطاقم الطبي لإطمئنان عليه 

اووووووووووووووووه،،،،،،هجمة خطيرة للنصر

2019-02-02T17:35:34Z

20’ خطأ فادح من المدافع متعب المفرج الذي مرر كرة إلى الحارس كاسيو ليستخلصها نور الدين امرابط ويمر بمهارة رائعة من الحارس ويسددها فى المرمي الخالي لكن تدخل رائع بفدائية من طلال العبسي الذي ابعد الكرة من على خط المرمي بنجاح 

2019-02-02T17:34:11Z

18’ عرضية من هيلدون راموس من الجهة اليمني  ابعدها الدفاع النصراوي لتصل على حدود المنطقة إلى سيدريك اميسي الذي سددها تسديدة قوية مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

نيلدو بيترولينا يفتتح التسجيل بهدف رائع للتعاون

2019-02-02T17:32:23Z

نيلدو بيترولينا

17’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سيدريك أوميسي لداخل يسار المنطقة إلى المنطلق نيلدو بيترولينا الذي إنطلق بالكرة وسددها تسديدة قوية فشل الحارس برادلي جونز فى التصدي لها لتسكن الشباك بنجاح 

2019-02-02T17:31:36Z

16’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الاول لفريق التعاون عن طريق نيلدوبيترولينا 

2019-02-02T17:29:48Z

14’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب من فهد الجميعة تلقاها إبراهيم غالب برأسية غير متقنة مرت اعلى مرمي الحارس متعب المفرج 

2019-02-02T17:28:02Z

13’ محاولة المرور من عوض خميس من الجهة اليسري لكن طلال عبسي يبعدها من امامه إلى ركلة ركنية لصالح فريق النصر

2019-02-02T17:27:02Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان للنصر بعد تدخل قوي من نيلدون بيترولينا على بيتروس ماتيوس 

2019-02-02T17:25:03Z

11’ تمريرة من جوليانو فى إتجاه فهد الجميعة الذي حاول إرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-02-02T17:23:49Z

9’ تمريرة تصل إلى نور الدين امرابط على يسار المنطقة ومحاولة المرور من بين مدافعي التعاون لكن تدخل معه طلال العبسي وابعدها إلى رمية تماس

2019-02-02T17:23:16Z

8’ خطأ من إبراهيم غالب بعد تدخل قوي على سيدريك اوميسي فى منتصف الميدان 

2019-02-02T17:22:16Z

7’ تمريرة طولية من فهد الجميعة فى إتجاه نور الدين امرابط لكن الحكم يشير بإحتساب خطأ لإستلام الكرة بلمسة يد 

2019-02-02T17:21:25Z

6’ خطا للنصر فى المنطقة الدفاعية بعد عرقلة سيدريك أميسي لإبراهيم غالب لاعب وسط النصر 

2019-02-02T17:20:32Z

5’ تمريرة طولية من طلال العبسي من الجهة اليمنى فى إتجاه المنطلق على يمين المنطقة جهاد الحسين لكنها أقرب إلى الحارس برادلي جونز حارس مرمي النصر 

2019-02-02T17:18:54Z

4’ تمريرات متبادلة فى منتصف المعلب الجفاعي من جانب لاعبي النصر لمحاولة سحب لاعبي التعاون للخروج من المناطق الدفاعية 

2019-02-02T17:17:00Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحيي الشهري بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها دفاع التعاون من منطقة الخطورة 

2019-02-02T17:16:08Z

2’ بداية سريعة نصراوية وإنطلاقة من يسار المنطقة عن طريق نور الدين امرابط الذي حاول تسديد لكن لكن تدخل معه متعب المفرج وابعدها إلى ركلة ركنية لصالح النصر

التشكيل الرسمي لمباراة النصر

2019-02-02T16:58:30Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

براد جونز / خالد عبدالباقي / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس الفرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور دي باولا / يحي الشهري / فهد محمد الجميعة / نور الدين ارمابط

البدلاء / أحمد الفريدي / وليد عبدالله / محمد السهلاوي / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن العبيد / راكان سملان العنزي / نواف الفرشان / حمد فارس آل منصور 

التشكيل الرسمي لنادي التعاون

2019-02-02T16:54:51Z

يبدأ بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن

كاسيو دوس انجوس / إبراهيم الزبيدي / متعب المفرج / طلال العيسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / نيلدو بيترولينا / هيلدون أوجوستو / جهاد الحسين / ليندر تاوميا 

البدلاء / حسين شيعان / ربيع سفياني / سعيد الدوسري / ريان الموسي / حمدان عشوي الرويلي / ريكاردو ماتشادو / عبدالفتاح آدم / ناصر الداجاني 

2019-02-01T23:58:27Z

يدخل العالمي المباراة في المركز الثاني برصيد 37  وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة

2019-02-01T23:56:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق التعاون نظيره العالمي فريق النصر، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 