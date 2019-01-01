#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
نهاية الشوط الأول #النصر 2
التعاون 1
سجل هدف #النصر جوليانو pic.twitter.com/11DVqjV7Tc
شاهد أخطر هجمات النصر عن طريق نور الدين
تسديدة خطيرة لنور الدين امرابط وطلال عبسي ينقذ مرمى نادي التعاون#التعاون_النصر— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢ فبراير ٢٠١٩
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/gb1ecbQYIh
الهدف الأول للنصر
جوليانو39الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نور الدين امرابط لداخل المنطقة تضع بيتروس ماتسوس فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس وتردد على يمين المنطقة إلى فهد الجميعة الذي سددها لكنها غير متقنة مر
ت بعرص الملعب لتصل إلى جوليانو الخالي من الرقابة ليسددها فى المرمي بنجاح
الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 40— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢ فبراير ٢٠١٩
التعاون 2 : 1 النصر #التعاون_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/MBUJUaYpxM
لياندري تاوامبا يعزز النتيجة بهدف ثاني للتعاون من علامة الجزاء
لياندري تاوامبا34’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من لياندري تاوامبا بتسديدة قوية من علامة الجزاء لتسكنا لشباك بنجاح
الهدف الثاني لنادي التعاون سجله اللاعب ليندر توامبا في الدقيقة 33— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢ فبراير ٢٠١٩
التعاون 2 : 0 النصر #التعاون_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/tFzKn0EqYn
ركلة جزااااااااااااااء للتعاون
نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول حيث نجح التعاون بالتقدم على النصر بهدف عن طريق نيلدو
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 0
التعاون 1 pic.twitter.com/asswCOPVS1
شاهد الهدف الاول للتعاون
نيلدو26’
الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب نيلدو في الدقيقة 17— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢ فبراير ٢٠١٩
التعاون 1 : 0 النصر
#التعاون_النصر
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/x39LqKfgah
اووووووووووووووووه،،،،،،هجمة خطيرة للنصر
نيلدو بيترولينا يفتتح التسجيل بهدف رائع للتعاون
نيلدو بيترولينا17’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سيدريك أوميسي لداخل يسار المنطقة إلى المنطلق نيلدو بيترولينا الذي إنطلق بالكرة وسددها تسديدة قوية فشل الحارس برادلي جونز فى التصدي لها لتسكن الشباك بنجاح
الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب نيلدون في الدقيقة 17— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢ فبراير ٢٠١٩
التعاون 1 : 0 النصر #التعاون_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/c5K1QFo79E
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 15#النصر 0
التعاون 0 pic.twitter.com/f50TEDJjIS
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_التعاون
دعواتنا للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/b0rJqWyAIi
التشكيل الرسمي لمباراة النصر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
براد جونز / خالد عبدالباقي / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس الفرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور دي باولا / يحي الشهري / فهد محمد الجميعة / نور الدين ارمابط
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
في الجولة الثامنة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/2oamlgYOY0
البدلاء / أحمد الفريدي / وليد عبدالله / محمد السهلاوي / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن العبيد / راكان سملان العنزي / نواف الفرشان / حمد فارس آل منصور
التشكيل الرسمي لنادي التعاون
يبدأ بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن
كاسيو دوس انجوس / إبراهيم الزبيدي / متعب المفرج / طلال العيسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / نيلدو بيترولينا / هيلدون أوجوستو / جهاد الحسين / ليندر تاوميا
تشكيلة #التعاون أمام النصر ..#يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/HNHNSGFgQ4— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / حسين شيعان / ربيع سفياني / سعيد الدوسري / ريان الموسي / حمدان عشوي الرويلي / ريكاردو ماتشادو / عبدالفتاح آدم / ناصر الداجاني
غداً السبت#العالمي في موعد جديد بالقصيم #النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١ فبراير ٢٠١٩
الساعة 8:15 مساء
جماهير الوفاء ..
نصركم بكم وبدعمكم أجمل بإذن الله 💛 pic.twitter.com/J3LMB2LrxZ