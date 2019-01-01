جوليانو

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 40

التعاون 2 : 1 النصر #التعاون_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/MBUJUaYpxM — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢ فبراير ٢٠١٩

39الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نور الدين امرابط لداخل المنطقة تضع بيتروس ماتسوس فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس وتردد على يمين المنطقة إلى فهد الجميعة الذي سددها لكنها غير متقنة مرت بعرص الملعب لتصل إلى جوليانو الخالي من الرقابة ليسددها فى المرمي بنجاح