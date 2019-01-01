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التعاون × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة التعاون والاتحاد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

محدث
التعليقات()

2019-05-02T18:33:37Z

45+1’ تمريرة طولية تصل إلى تاوامبا داخل المنطقة ليهأ الكرة امام نيلدو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-02T18:33:18Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

2019-05-02T18:32:06Z

44’ عرضية أرضية خطيرة من جاري رودريجيز على القائم البعيد تلقاها أليكساندر بريوفيتش بتسديدة سيئة للغاية مرت اعلى المرمي 

2019-05-02T18:29:40Z

43’ عرضية من فهد المولد فى إتجاه المنطلق على الجهة الييمنى أليكساندر بريوفيتش لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

ياربااااااااه ،،، تسديدة قوية للغاية من نيلدو راموس

2019-05-02T18:28:54Z

42’ تنفيذ الخطأ من نيلدو بيترولينا بتسديدة قوية للغاية مرت على حافة القائم الايسر بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-05-02T18:28:09Z

40’ خطأ للتعاون من على حدود المنطقة بعد تدخل من عبدالله العمار على سيدريك اميسي

شاهد الأول للاتحاد

2019-05-02T18:27:28Z

أليكساندرو بريوفيتش

2019-05-02T18:26:18Z

39’ إرتباك من مدافعي التعاون وضغط من لاعبي الاتحاد فى هذه الدقائق 

2019-05-02T18:25:17Z

38’ تمريرة طولية من سيكو سانوجو فى إتجاه بريوفيتش لكن أمسكها الحارس كاسيو بثبات 

2019-05-02T18:24:41Z

37’ محاولات من لاعبي التعاون للبحث عن هدف التعادل 

2019-05-02T18:22:41Z

36’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نيلدو بيترولينا لداخل المنطقة لكن أمسكها فواز القرني بثبات 

2019-05-02T18:21:43Z

35’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق تاوامبا لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-02T18:21:11Z

34’ تنفيذ الركنية بعرضية من هيلدون ألميدا لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس فواز القرني بثبات 

2019-05-02T18:20:44Z

33’ تمريرة خطيرة تصل إلى تاوامبا داخل يسار المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية لكن ابعدها فواز القرني إلى ركنية 

ألكساندر بريوفيتش يفتتح التسجيل للاتحاد

2019-05-02T18:19:12Z

وصف الهدف

32’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من خارج المنطقة عن طريق كارلوس فيلانويفا داخل يمين المنطقة تلقاها بريوفيتش الخالي من الرقابة بتسديدة رائعة على يمين الحارس كاسيو 

2019-05-02T18:18:33Z

31’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للاتحاد عن طريق أليكساندر بريوفيتش 

2019-05-02T18:15:40Z

28’ ضغط وسيطرة من لاعبي التعاون على مجريات اللقاء وتراجع من الاتحاد إلى منتصف ملعبهم

أووووووووووووه،،،،، تسيدة قوية من ريان الموسي

2019-05-02T18:13:21Z

26’ تسديدة قوية من ريان الموسي من على حدود المنطقة أمسكها فواز القرني على مرتين قبل متابعة أميسي 

2019-05-02T18:12:15Z

25’ خطأ لصالح التعاون بعد تدخل قوي من فهد المولد على مدالله العليان فى منتصف الميدان

2019-05-02T18:10:44Z

24’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على جاري رودريجيز 

2019-05-02T18:09:52Z

23’ إنطلاقة من كريم الأحمدي ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى عبدالله العمار الذي ارسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-05-02T18:09:20Z

22’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق تاوامبا لكن أمسكها الحارس فواز القرني بثبات 

2019-05-02T18:08:17Z

20’ تمريرات فى منتصف الميدان وهدوء فى مجريات اللقاء 

2019-05-02T18:06:09Z

19’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد

2019-05-02T18:05:34Z

18’ توقف اللقاء لسقوط ساندرو مانويل ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-05-02T18:03:46Z

17’ ضغط من لاعبي التعاون على مجريات القاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

2019-05-02T18:01:25Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-05-02T18:00:53Z

14’ إختراق رائع من أميسي لداخل يسار المنطقة ثم يمررها إلى لياندري تاوامبا الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-05-02T18:00:10Z

13’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق هيلدون ألميدا لكنها مرت من الجميع ليبعدها عبدالله العمار من منطقة الخطورة 

2019-05-02T17:59:19Z

12’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد

2019-05-02T17:58:25Z

11’ خطأ في منتصف الميدان لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي على قدم أحمد عسيري 

2019-05-02T17:57:17Z

10’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق أحمد عسيري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-05-02T17:56:32Z

8’ تمريرة طولية فى إتجاه لياندري تاوامبا على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس فواز القرني بثبات 

2019-05-02T17:55:59Z

7’ تمريرات بين أقدام لاعبي التعاون فى منتصف الميدان ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-05-02T17:55:21Z

6’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق نيلدو بيترولينا لكنها مرت على حافة القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-05-02T17:54:59Z

5’ ركنية للاتحدا تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-05-02T17:50:41Z

3’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان 

2019-05-02T17:48:46Z

2’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق إليكساندر بريوفيتش لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-05-02T17:29:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فواز القرني / سعود عبدالحميد / أحمد عسيري / مانويل دا كوستا / عبدالله العمار / كريم الاحمدي / جاري مينيدز رودريجيز / سيكو سانوجو / كارلوس فيلانويفا / فهد مساعد المولد / اليكساندر بريوفيتش 

التشكيل الرسمي للتعاون

2019-05-02T17:26:57Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

كاسيو / إبراهيم الزبيدي / متعب المفرج / طلال العيسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك اميسي / هيلدون اوجوستو / ريان الموسي / نيلدو بيترولينا / ليندر تاواميا

البدلاء / حسين شعيان / ربيع سفياني / جهاد الحسين / نايف الموسي / ريكاردو ماتشادو / منصور سعيد المولد / عبدالفتاج آدم / إبراهيم العتيبي / ناصر الدعجاني 

2019-05-02T01:46:00Z

كرر التعاون فوزه مجددًا على  الهلال بهدفين دون رد وأهدى النصر الصدارة، لكن هذه المرة في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.

2019-05-02T01:45:49Z

صعد النمور إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة بعيدًا عن منطقة الهبوط خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.

2019-05-02T01:45:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والتعاون على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.