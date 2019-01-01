أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.