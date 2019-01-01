نهاية الشوط الأول #التعاون 0 Vs الإتحاد 1#نهائي_كاس_الملك pic.twitter.com/77LrIyJ2Qj— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢ مايو ٢٠١٩
ياربااااااااه ،،، تسديدة قوية للغاية من نيلدو راموس
شاهد الأول للاتحاد
أليكساندرو بريوفيتش
آسيست بالمقاس من فيلانويفا.. لتصل لقدم من لا يرحم أمام المرمى بريجوجوووووول ⚽️pic.twitter.com/Bvdd4Z6c6d— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢ مايو ٢٠١٩
ألكساندر بريوفيتش يفتتح التسجيل للاتحاد
وصف الهدف32’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من خارج المنطقة عن طريق كارلوس فيلانويفا داخل يمين المنطقة تلقاها بريوفيتش الخالي من الرقابة بتسديدة رائعة على يمين الحارس كاسيو
#نهائي_كأس_الملك#الاتحاد_التعاون— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢ مايو ٢٠١٩
٣١’ قووول اتحادي أول سجله اللاعب بيرجوفيتش #انا_الاتحاد pic.twitter.com/zRxL0t9EST
الاتحاد 0— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢ مايو ٢٠١٩
التعاون 0 #نهائي_كأس_الملك#الاتحاد_التعاون
- بالتوفيق للعميد 🖤💛#انا_الاتحاد pic.twitter.com/wPRm7QoVdj
أووووووووووووه،،،،، تسيدة قوية من ريان الموسي
لحظة نزول كرة المباراة
#نهائي_كبير_الاتحاد_التعاون لحظة نزول كرة المباراة إلى الملعب 😍pic.twitter.com/87vg3cvgep— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢ مايو ٢٠١٩
لوحة فنية تليق بـ #نهائي_كبير_الاتحاد_التعاون 🔥pic.twitter.com/ThF23ABXod— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢ مايو ٢٠١٩
بداية المباراة على بركة الله ..#التعاون_الاتحاد #يارب_وفق_تعاونا#نهائي_كأس_الملك pic.twitter.com/aqB4dxoI1O— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢ مايو ٢٠١٩
أجواء رائعة للغاية
أجواء رائعة في درّة الملاعب قبل انطلاق #نهائي_كاس_الملك 😍 pic.twitter.com/gvfsymjEzl— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢ مايو ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فواز القرني / سعود عبدالحميد / أحمد عسيري / مانويل دا كوستا / عبدالله العمار / كريم الاحمدي / جاري مينيدز رودريجيز / سيكو سانوجو / كارلوس فيلانويفا / فهد مساعد المولد / اليكساندر بريوفيتش
قائمة الفريق الكروي الأول في نهائي اغلى الكؤوس #الاتحاد_التعاون#BringItHome pic.twitter.com/LR7AIXPqlh— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢ مايو ٢٠١٩
البدلاء / عساف القرني / روماريو ريكاردو / جمال باجندوح / عبدالعزيز العرياني / خالد محمد السميري / عون السلولي / محمد ريمان الدوسري / جابر عيسي محمد
التشكيل الرسمي للتعاون
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
كاسيو / إبراهيم الزبيدي / متعب المفرج / طلال العيسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك اميسي / هيلدون اوجوستو / ريان الموسي / نيلدو بيترولينا / ليندر تاواميا
تشكيلة #التعاون أمام "الإتحاد" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .. #يارب_وفق_تعاونا 💛#نهائي_كأس_الملك pic.twitter.com/7WJJcWTbGo— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢ مايو ٢٠١٩
البدلاء / حسين شعيان / ربيع سفياني / جهاد الحسين / نايف الموسي / ريكاردو ماتشادو / منصور سعيد المولد / عبدالفتاج آدم / إبراهيم العتيبي / ناصر الدعجاني
كرر التعاون فوزه مجددًا على الهلال بهدفين دون رد وأهدى النصر الصدارة، لكن هذه المرة في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.
صعد النمور إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة بعيدًا عن منطقة الهبوط خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.