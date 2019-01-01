إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2019-01-28T17:12:21Z
يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من
محمد العويس / باولو دياز / محمد آل فتيل / سعيد المولد / محمد عبد الشافي / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / نوح الموسى / عبد الفتاح عسيري / دجانيني / عمر السومة
#الأهلي_التعاون— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 28, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/FbATUC5H1T
إليكم تشكيل التعاون لمباراة اليوم
2019-01-28T17:08:13Z
يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كاسيو / إبراهيم الزبدي / متعب المفرج / ريكاردو ماتشادو / طلال عيسى / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / ربيع سفياني / هيلدون راموس / جهاد الحسين / تاوامبا
تشكيلة #التعاون أمام الأهلي ..#يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/XPeu0KFYXL— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 28, 2019
2019-01-28T16:58:05Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين التعاون والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.