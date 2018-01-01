2018-12-18T13:44:35Z
17’خطأ لصالح شمس الدين الذوادي بعد تدخل من بيريرا في منتصف الميدان
2018-12-18T13:42:21Z
16’بلال المجري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها أنيس البدري برأسية وصلت سهلة بين أحضان الحارس
2018-12-18T13:41:43Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفريق المكسيكي بهدف دون رد
2018-12-18T13:40:20Z
13’أنيس البدري سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس راؤول
2018-12-18T13:38:53Z
12’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال التقدم لفريق جوادالاخارا بهدف دون رد
2018-12-18T13:37:24Z
11’تمريرات قائمة بين لاعبي جوادالاخارا في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الترجي
2018-12-18T13:37:05Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعقدم لفريق جوادلاخارا بهدف دون رد
2018-12-18T13:35:34Z
9’خطأ لصالح ساندوفال في منتصف الميدان بعد دتخل من فرانك كوم
آلان ساندوفال يفتتح التسجيل لجوادلاخارا
2018-12-18T13:34:32Z
مبكرًا من ركلة جزاء8’ركلة جزاء نفذها ساندوفال ببراعة على يمين الحارس رماي الجريدي ببراعة في الشباك
2018-12-18T13:33:14Z
7’حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح فريق جوادالاخارا بعد تدخل من سامح ديربالي على قدم اللاعب زالديفار
2018-12-18T13:32:49Z
6’حكم المباراة يذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لافي الكرة الماضية
2018-12-18T13:32:28Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-18T13:32:19Z
4’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب
2018-12-18T13:31:12Z
3’سقوط اللاعب زالديفار بداعي الإصابة بعد تدخل من خليل شمام
2018-12-18T13:30:27Z
2’الترجي بالزي الأسود والبرتقالي على اليسار وجوادالاخارا بالزي الأبيض والأخضر على اليمين
انطلاق المباراة
2018-12-18T13:29:38Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2018-12-18T13:26:18Z
دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب
2018-12-18T13:14:01Z
المباراة تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، والصافرة للحكم النيوزيلندي مات كونجر
إلكم تشكيل جوادالاخارا لمباراة اليوم
2018-12-18T13:12:30Z
يبدأ المدرب خوسيه كاردوزو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منراؤوول جودينو / جوسيه فان رانكين / جابر بيريرا / هيدجرادو مارين / ميجويل بونسي / إيزاك بريزويلا / مايكل بيريز / جايل ساندوفال / آلان سرفانتس / جيسوس جودينيز / أنخيل زالديفار
إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم
2018-12-18T13:10:27Z
يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منرامي الجريدي / سامح ديربالي / شمن الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / أيمن بن محمد / بلال الماجري
2018-12-18T13:07:34Z
أعزائي المتابعين أهلاً ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول...... حيث اليوم لقاء يجمع بين الترجي التونسي وجوادالاخارا على ملعب هزاع بن زايد على المركز الخامس والسادس من كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.