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الترجي × جوادالاخارا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي ضد جوادالاخارا على المركز الخامس والسادس في كأس العالم للأندية 2018

محدث
التعليقات()

2018-12-18T13:44:35Z

17’خطأ لصالح شمس الدين الذوادي بعد تدخل من بيريرا في منتصف الميدان 

2018-12-18T13:42:21Z

16’بلال المجري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها أنيس البدري برأسية وصلت سهلة بين أحضان الحارس

2018-12-18T13:41:43Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفريق المكسيكي بهدف دون رد

2018-12-18T13:40:20Z

13’أنيس البدري سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس راؤول

2018-12-18T13:38:53Z

12’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال التقدم لفريق جوادالاخارا بهدف دون رد 

2018-12-18T13:37:24Z

11’تمريرات قائمة بين لاعبي جوادالاخارا في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الترجي

2018-12-18T13:37:05Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعقدم لفريق جوادلاخارا بهدف دون رد

2018-12-18T13:35:34Z

9’خطأ لصالح ساندوفال في منتصف الميدان بعد دتخل من فرانك كوم

آلان ساندوفال يفتتح التسجيل لجوادلاخارا

2018-12-18T13:34:32Z

مبكرًا من ركلة جزاء

8’ركلة جزاء نفذها ساندوفال ببراعة على يمين الحارس رماي الجريدي ببراعة في الشباك

2018-12-18T13:33:14Z

7’حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح فريق جوادالاخارا بعد تدخل من سامح ديربالي على قدم اللاعب زالديفار

2018-12-18T13:32:49Z

6’حكم المباراة يذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لافي الكرة الماضية

2018-12-18T13:32:28Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-18T13:32:19Z

4’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-18T13:31:12Z

3’سقوط اللاعب زالديفار بداعي الإصابة بعد تدخل من خليل شمام 

2018-12-18T13:30:27Z

2’الترجي بالزي الأسود والبرتقالي على اليسار وجوادالاخارا بالزي الأبيض والأخضر على اليمين

انطلاق المباراة

2018-12-18T13:29:38Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-18T13:26:18Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

2018-12-18T13:14:01Z

المباراة تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، والصافرة للحكم النيوزيلندي مات كونجر

إلكم تشكيل جوادالاخارا لمباراة اليوم

2018-12-18T13:12:30Z

يبدأ المدرب خوسيه كاردوزو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

راؤوول جودينو / جوسيه فان رانكين / جابر بيريرا / هيدجرادو مارين / ميجويل بونسي / إيزاك بريزويلا / مايكل بيريز / جايل ساندوفال / آلان سرفانتس / جيسوس جودينيز / أنخيل زالديفار

إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم

2018-12-18T13:10:27Z

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

رامي الجريدي / سامح ديربالي / شمن الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف  البلايلي / أيمن بن محمد / بلال الماجري

2018-12-18T13:07:34Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول...... حيث اليوم لقاء يجمع بين الترجي التونسي وجوادالاخارا على ملعب هزاع بن زايد على المركز الخامس والسادس من كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.