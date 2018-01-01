الشعباني يعتمد على نفس تشكيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (معز بن شريفية / سامح الدربالي ، شمس الدين الذوادي ، خليل شمام ، أيمن بن محمد / فرانك كوم ، فوسيني كوليبالي ، غيلان الشعلالي / أنيس البدري طه ياسين الخنيسي ، يوسف البلايلي).

البدلاء: (علي المشاني ، أيمن محمود ، آدم رجايبي ، بلال الماجري ، علي بن رمضان ، هيثم جويني ، سعد بقير ، رامي الجريدي ، علي جمال ، إيهاب المباركي ، حسين الربيع ، محمد المساكني).