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الترجي × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية 2018

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نهاية المباراة

2018-12-15T18:22:36Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بانتصار العين بثلاثيةٍ نظيفة، وبهذا سيقابل الزعيم ريفر بليت في نصف النهائي، فيما يقابل أبناء الدم والذهب خوادالاخارا المكسيكي في مباراة المركز الخامس

2018-12-15T18:21:35Z

95' الدربالي يرسل تصويبة قوية من أمام منطقة الجزاء يبعدها خالد

2018-12-15T18:20:47Z

93' الذوادي ينطلق للشحات ويشده من القميص من الخلف بسبب تصرفه، فينطلق الحكم ويفض الاشتباك من جديد

2018-12-15T18:20:09Z

92' الشحات وبن محمد يشتبكان ثم يتركه الشحات ويشير له برقم 3 بيده

2018-12-15T18:19:00Z

92' حسين الشحات يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ويتصارع على الكرة مع أيمن بن محمد الذي يجبره على الخروج بالكرة لضربة مرمى

2018-12-15T18:18:11Z

90' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2018-12-15T18:16:45Z

89' عرضية خطيييييييييييييييرة من الدربالي يرتقي لها الخنيسي ويحول الكرة برأسه للمرمى، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-15T18:15:57Z

89' محاولات للترجي بتمريرات في مناطق العين المتراجع كلياً الآن

2018-12-15T18:13:43Z

87' كرة أمامية من المشاني تبحث عن الخنيسي في الأمام، لكن دفاع العين دائماً متيقظ

2018-12-15T18:12:37Z

86' تُنفذ الركنية بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء، يحولها إسماعيل برأسه للمرمى، لكن سهلة في يد بن شريفية

2018-12-15T18:11:14Z

84' الراااااااااااااااااائع حسين الشحات ينطلق بالكرة في اليمين ثم يحولها لكايو الذي يدخل بها منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تصطدم بالذوادي وتخرج للركنية

2018-12-15T18:10:32Z

83' كايو ينطلق بالكرة ثم يرسل بينية لبيرج الذي يحاول ترويض الكرة، لكنها تعبر من بين قدميه وتصل لبن شريفية

2018-12-15T18:09:47Z

82' عرضية أرضية خطييييييييييييرة من على يسار منطقة الجزاء عن طريق بن محمد، يبعدها إسماعيل من أمام الخنيسي

2018-12-15T18:08:08Z

81' تصويبة أرضية قوييييييييييية من البلايلي من أمام منطقة جزاء العين، يعترضها خالد عيسى ويمسك الكرة بسهولة

 

2018-12-15T18:05:40Z

79' شيوتاني يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل كرة عالية تصل لبندر في يمين منطقة الجزاء، لكن تسلل على بندر

2018-12-15T18:04:23Z

78' تدرج بالكرة بين لاعبي الترجي حتى تصل رجايبي الذي يرسل بينية بحثاً عن الخنيسي، لكن إسماعيل أحمد يفتك الكرة

2018-12-15T18:03:19Z

77' كرة أمامية إماراتية تصل للشحات في يسار منطقة الجزاء، فيضم ويمررها للداخل بحثاً عن كايو، لكنها تخرج غير متقنة ويبعدها الدفاع

2018-12-15T18:02:12Z

75' تمريرات بين لاعبي العين في مناطقهم من قدم لقدم في محاولة لإرهاق عناصر الترجي

2018-12-15T18:01:08Z

74' كرة أمامية للعين وصلت لبندر خلف دفاع الترجي، فروض الكرة ثم قاتل عليها وتقدم حتى يمين منطقة الجزاء، ومن ثم أرسل تسديدة أرضية ضعيفة طار لها بن شريفية وأبعدها.

2018-12-15T18:00:48Z

74' يا رباااااااااااااااااااااه، الرابع يضيع على بندر الأحبابي

2018-12-15T17:59:47Z

73' البدري يتوغل في يمين منطقة الجزاء ببراعة ثم يمرر الكرة إلى يساره بحثاً عن الخنيسي، لكن الكرة أقرب للدفاع

2018-12-15T17:58:00Z

71' كوليبالي يرسل كرة عالية يمررها البلايلي بكتفه بحثاً عن البدري على يسار منطقة الجزاء لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى

التبديل الثالث للترجي

2018-12-15T17:56:43Z

70' علي مشاني يدخل بدلاً من خليل الشمام الذي خرج بداعي الإصابة

2018-12-15T17:55:59Z

69' دومبيا ينطلق في اليمين ويحاول العبر من الذوادي الذي يفتك الكرة على مرتين

2018-12-15T17:52:52Z

66' خطأ للترجي من على يسار منطقة جزاء العين بعد تدخل من محمد أحمد على أيمن بن محمد

التبديل الثاني للترجي

2018-12-15T17:51:04Z

64' آدم رجايبي يدخل بدلاً من فرانك كوم

2018-12-15T17:50:17Z

63' جماهير العين تُشغل أضواء هواتفها النقالة وتصدر صيحات قوية احتفافاً بفريقها

2018-12-15T17:48:56Z

62' البلايلي يضم بالكرة أمام منطقة الجزاء من اليسار، ثم يمررها للبدري الذي يتركها للدربالي الذي يرسل تسديدة تخرج ضعيفة

الهدف الثالث للعين عن طريق بندر الأحبابي

2018-12-15T17:47:58Z

الأحبابي يسجل الثالث للعين

ريان مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لكايو الذي توغل في يسار المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية وصلت لبندر الوحيد تماماً أمام لمرمى، فأودع الكرة في الشباك

2018-12-15T17:46:41Z

60' الثاااااااااااااااااالث للعين عن طريق بندر الأحبابي

2018-12-15T17:45:13Z

58' الشحات تقدم بالكرة في اليار ثم ضم ومررها كايو الذي أكمل الطريق في اليسار حتى دخل منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة يسارية لكن أين يا كايو؟ بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-15T17:44:39Z

58' يا ربااااااااااااااه، كايو يرفض إطلاق رصاصة الرحمة على الترجي

2018-12-15T17:42:36Z

56' البلايلي يتوغل بالكرة من اليسار إلى أمام منطقة الجزاء، ثم يمررها للدربالي الذي ييرسل بينية إلى يمين المنطقة بحثاً عن الخنيسي، لكن إسماعيل مطر هو الأقرب للكرة

2018-12-15T17:41:37Z

55' عناصر العين يتناقلون الكرة ببراعة بين خطوط الترجي وينتزعون آهات الجماهير

2018-12-15T17:40:41Z

54' تمريرات في الوسط بين لاعبي العين وتحفظ من الترجي حتى الآن

2018-12-15T17:40:00Z

53' اعتقد أن الترجي الآن في حالة لسعد بقير الذي كان له دوراً رائعاً في النهائي ضد الأهلي

2018-12-15T17:38:53Z

52' عرضية خطيييييييييييييرة من البلايلي يحولها الذوادي برأسه للمرمى، لكن الكرة تصطدم بإسماعيل أحمد وتخرج لركنية من على يمين المرمى

2018-12-15T17:37:36Z

51' الخنيسي يمرر كرة في اليسار لبن محمد الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع للركنية

2018-12-15T17:36:44Z

50' محاولة خروج بالكرة من قبل الترجي تفشل بسبب الضغط القوي على حامل الكرة الذي ينفذه العين

2018-12-15T17:35:47Z

49' حسين الشحات يحاول العبور في اليمين، لكن بن محمد يبعد الكرة من أمامه للتماس

2018-12-15T17:35:24Z

47' أصبح العين على اليمين والترجي على اليسار ببداية الشوط الثاني

التبديل الأول للترجي

2018-12-15T17:34:12Z

غيلان الشعلالي يخرج بينشوطي المباراة تاركاً مكانه لأمين مساكني

بداية الشوط الثاني

2018-12-15T17:33:22Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2018-12-15T17:16:13Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بانتصار العين بهدفين نظيفين

2018-12-15T17:15:38Z

46' خطأ للعين من اليسار ينفذه ريان يسلم بعرضية يبعدها الدفاع.

2018-12-15T17:15:11Z

46' خطأ للعين من اليسار ينفذه ريان يسلم بعرضية يبعدها الدفاع.

2018-12-15T17:13:55Z

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2018-12-15T17:12:20Z

44' غيلان يعكس كرة من اليسار لليمين حيث الدربالي الذي يرسل عرضية، لكن بعيده عن الجميع

2018-12-15T17:11:31Z

43' الشحات يمرر كرة من اليمين لبرمان الذي يرسل عرضية تصل سهلة ليد بن شريفية

2018-12-15T17:11:11Z

42' تمريرت بين لاعبي العين في مناطق الترجي المتراجع

2018-12-15T17:10:20Z

41' ريان ينفذ الركنية بعرضية تخرج مقوسة إلى خارج الملعب وتلمس الشباك من الخارج.

2018-12-15T17:08:46Z

40' مرتدة سريييييييييييييييييييعة للعين بانطلاقة من الشحات الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة لريان الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية من على يمين المرمى

2018-12-15T17:07:58Z

39' الذوادي يرسل كرة عالية من يمين مناطق الترجي إلى يسار مناطق العين بحثاً عن البلايلي المنطلق، لكن الكرة بعيدة للتماس

2018-12-15T17:06:37Z

38' البلايلي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2018-12-15T17:05:47Z

37' خطأ للترجي من مكان خطييييييير على حافة قوس منطقة الجزاء بعد تدخل من شيوتاني على البدري

2018-12-15T17:05:07Z

36' كرة عالية خطيييييييييييييييييرة من الضربة الحرة تجد رأس إسماعيل أحمد الذي يحول الكرة للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-15T17:04:42Z

36' الشعلالي يتدخل على دومبيا في نفس المكان تقريباً، وخطأ للعين

2018-12-15T17:04:04Z

35' الكرة تصل لكايو بعد دائرة الوسط، فيراوغ كوليبالي الذي يتدخل عليه بقوة، فيحتسب الحكم خطأ على فوسيني

2018-12-15T17:03:25Z

35' البلايلي يحاول التقدم في اليسار لكن الدفاع يحاصره ويبعد الكرة

2018-12-15T17:02:40Z

34' بدأ نسق اللقاء يهدأ بعد نصف ساعة قوية بين الكبيرين

2018-12-15T17:01:22Z

33' البدري ييتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يحاول تبادلها مع البلايلي لكنها تتحول للعين

2018-12-15T17:00:17Z

32' وأخييييييييراً بدأ الجانب الأيسر للترجي يتحرك! مجموعة تمريرات في اليسار تنتهي عند البلايلي الذي يرسل تسديدة مقوسة تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية من على حافة القائم الأيمن لخالد عيسى

2018-12-15T16:59:24Z

31' كوم يتقدم بالكرة في الوسط ثم يتبادلها مع الشعلالي الذي يعيدها له أمام منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعدها

2018-12-15T16:57:55Z

29' طولية أمامية راااااااااااااااااائعة من الذوادي تبحث عن الخنيسي في مناطق العين، لكن الكرة لا تجد إلا خالد عيسى الذي يشتتها

2018-12-15T16:56:53Z

28' ريان يسلم يمرر طرة في اليسار لكايو، لكنها أقرب للدفاع

2018-12-15T16:55:53Z

27' أما العين فعلى زوران ماميتش أن يغير أسلوب دفاعه بعض الشئ ولا يعتمد أسلوب الضغط طوال الوقت حتى لا يرهق لاعبيه

2018-12-15T16:54:42Z

26' يحتاج الترجي الآن إلى فتح أجناب الملعب وتحرك البلايلي وبن محمد المتواجدين في اليسار وعدم تركيز اللعب على البدري والدربالي

2018-12-15T16:54:02Z

25' عرضيات الدربالي لا تتوقف، وهو الآن أرسل إحداها أبعدها إسماعيل أحمد

2018-12-15T16:52:58Z

24' الدربالي تقدم بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية ارتقى لها الخنيسي وأرسل رأسية إلى يمين خالد عيسى الذي عبرت منه الكرة وارتطمت بالعارضة، لكنه نهض وأمسكها

2018-12-15T16:52:17Z

24' يا إلهي! القائم الأيمن لخالد عيسى يحرم الترجي من الهدف

2018-12-15T16:52:05Z

22' العين ينفذ الضغط العالي على الترجي في كل مكان في الملعب، سواءً كان في الأمام أو الخلف أو حتى الوسط

2018-12-15T16:49:27Z

20' العارضة تحرم الترجي من الهدف الأول! البدري مرر كرة في يمين منطقة جزاء العين للدربالي الذي أرسل عرضية غيرت اتجاهها وعبرت من خالد عيسى ثم ارتطمت الكرة بالعارضة من الأعلى وخرجت إلى ضربة مرمى

2018-12-15T16:48:28Z

18' تصويبة قوييييييييييييييية من بندر الأحبابي من أمام منطقة جزاء الترجي، يطير لها بن شريفية ويبعد الكرة

الهدف الثاني للعين عن طريق حسين الشحات

2018-12-15T16:46:55Z

حسين الشحات يسجل هدفاً على طريقة الكبار

محمد فايز مرر كرة من مناطق العين لكايو الذي مررها بدوره لريان يسلم في مناطق الترجي، فتقدم ريان ثم أرسل عرضية أرضية استلمها الشحات قبيل يمين المنطقة وسيطر على الكرة في يسارها، فأرسل تسديدة مقوسة عبرت للشبام من على يسار معز

2018-12-15T16:45:12Z

16' جووووووووووووووووووووووووووول ثاني للعين عن طريق حسين الشحات

2018-12-15T16:44:33Z

16' البدري يفتك كرة من شيوتاني ويمررها للدربالي الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2018-12-15T16:43:30Z

15' البلايلي يتلاعب بمحمد أحمد في اليسار ثم يعكس وجهة اللعب، لكن الكرة بعيدة عن البدري

2018-12-15T16:42:04Z

13' البلايلي نفذ الركنية بعرضية عبرت من الجميع ووصلت لكوليبالي على القائم الثاني، فقابل الكرة برأسية لكن لسوء حظه خرجت الكرة إلى ضربة مرمى

2018-12-15T16:41:41Z

13' يا ربااااااااااااااه، كوليبالي يضيع هدف محقق للترجي

2018-12-15T16:40:42Z

12' خطأ للترجي من يسار مناطق العينينفذه البلايلي بعرضية يبعدها شيوتاني إلى ركنية من على يسار خالد عيسى 

2018-12-15T16:39:23Z

11' يا إلهي، الأخطاء الدفاعية للترجي تتواصل، والكرة تصل لحسين الشحات الذي يرسل تصويبة قوية من على يمين القوس، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-15T16:39:08Z

10' الشعلالي يرسل بينية راااااااااااااااائعة لبن محمد في يسار منطقة، لكن أطول من اللازم إلى ضربة مرمى.

2018-12-15T16:37:01Z

8' الراااااااااااااااائع كوم يرسل كرة عالية من قبيل يسار المنطقة للدربالي الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

2018-12-15T16:36:00Z

6' لاعبو الترجي يستفيقون بعض الشئ من الصدمة ويحاولوا بدء الهجوم على العين

2018-12-15T16:34:53Z

4' هدوء في نسق اللقاء، واللعب منحصر في وسط الميدان

الهدف الأول للعين عن طريق محمد أحمد

2018-12-15T16:34:21Z

العين يتقدم مبكراً

ريان يسلم نفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، ارتقى لها محمد أحمد وأرسل رأسية سكنت الشباك من على يمين بن شريفية

2018-12-15T16:31:00Z

2' جووووووووووووووووووووووول أول للعين عن طريق محمد أحمد

2018-12-15T16:29:49Z

1' بندر تقدم بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية حولها الشحات برأسه للمرمى، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية من على يسار المرمى

2018-12-15T16:29:31Z

1' يا رباااااااااااااااااااه، الشحات كاد أن يسجل الأول

بداية الديربي

2018-12-15T16:28:58Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل العين

2018-12-15T16:17:03Z

بيرج على مقاعد البدلاء والأحبابي يقود الهجوم

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة (4-5-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / محمد فايز ، إسماعيل أحمد ، محمد أحمد ، تسوكاسا شيوتاني / حسين الشحات ، تونجو دومبيا ، ريان يسلم ، أحمد برمان ، كايو / بندر الأحبابي).

البدلاء: (محمد بوسندة ، عامر عبد الرحمن ، ماركوس بيرج ، حمد المنصوري ، مهند سالم ، سليمان ناصر ، محمد خلفان ، سعيد جمعة ، يحيى نادر ، جمال معروف).

تشكيل الترجي

2018-12-15T16:10:54Z

الشعباني يعتمد على نفس تشكيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (معز بن شريفية / سامح الدربالي ، شمس الدين الذوادي ، خليل شمام ، أيمن بن محمد / فرانك كوم ، فوسيني كوليبالي ، غيلان الشعلالي / أنيس البدري طه ياسين الخنيسي ، يوسف البلايلي).

البدلاء: (علي المشاني ، أيمن محمود ، آدم رجايبي ، بلال الماجري ، علي بن رمضان ، هيثم جويني ، سعد بقير ، رامي الجريدي ، علي جمال ، إيهاب المباركي ، حسين الربيع ، محمد المساكني).

2018-12-15T16:10:43Z

يستضيف اللقاء استاد هزاع بن زايد بإمارة العين، والصافرة للحكم ماريوفو جاير.

2018-12-15T16:10:38Z

يشارك الترجي في كأس العالم للأندية هذا العام باعتباره الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2018، وحقق نادي الدم والذهب هذا الإنجاز بريمونتادا تاريخية أيضاً، فبعد التأخر من الأهلي المصري في مباراة الذهاب بثلاثة أهدافٍ لهدف، عاد زملاء البدري في النتيجة في مباراة الإياب وخرجوا بشباكٍ نظيفةٍ فعانقوا الكأس الغالية.

2018-12-15T16:10:35Z

واجه العين ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الملحق، وخاض البنفسجي لقاءً أسطورياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبعد التأخر بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الشوط الأول، نجح أصحاب الأرض عمل ريمونتادا قوية والتعادل للدخول للأشواط الإضافية ثم الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يتأخر فيها فريق بهذا العدد من الأهداف ويعود في النتيجة.

2018-12-15T16:10:32Z

يشارك الزعيم في البطولة العالمية باعتباره الفائز بدوري البلد المستضيف، حيث نجح في الفوز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي بعد أن جمع 53 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الوحدة الوصيف هو 7 نقاط، وطوال أسابيع المسابقة لم يخسر البنفسجي إلا مباراةً واحدةً فقط.

2018-12-15T16:10:26Z

أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي العربي القوي بين الترجي والعين في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان .. نتمنى لكم متابعة ممتعة.