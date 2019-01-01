شاهد هدف الترجي الأول
عن طريق يوسف البلايلي
هدف ⚽️ يوسف بلايلي يشعل مدرجات ملعب رادس بالأول من تصويبة رائعة 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019
الترجي 1 الوداد 0#CAFCLFinal pic.twitter.com/gEyG1i5Wm9
يوسف البلايلي يفتتح التسجيل للترجي
بتصويبة من على حافة المنطقة
43’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق أيمن بن محمد في إتجاه يوسف البلايلي المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها في الزاوية التسعين لم يقدر أحمد رضا على إبعادها لتسكن الشباك
⏱ 41' | #TotalCAFCLFinal 2nd leg #ESTWAC | @ESTuniscom🇹🇳 1⃣-0⃣ 🇲🇦@WACofficiel : ⚽️ Y. Belaïli (EST) scores! / هدف / But pic.twitter.com/706Nb0HvpZ— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) May 31, 2019
شاهد
25’طه ياسين الخنيسي إفتك الكرة من دفاعات الوداد في منتصف الميدان ثم مرر كرة بينية في إتجاه يوسف البلايلي المنطلق في الجانب الأيسر، الذي أرسل كرة عرضية أرضية مميزة إلى حدود المنطقة أطاح بها سعد بقير بتصويبة قوية مرت وتحولت إلى ركلة مرمى
فرصة ذهبية تضيع على رجل المباريات النهائية!#CAFCLFinal pic.twitter.com/AxGtqodE5V— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019
بطاقة صفراء
انطلاق إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱ 01' | #TotalCAFCLFinal 2nd leg #ESTWAC | @ESTuniscom🇹🇳 0⃣-0⃣ 🇲🇦@WACofficiel : The match kicks off / بداية المباراة / Coup d'envoi du match pic.twitter.com/w5mJuC0iKY— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) May 31, 2019
التشكيل الرسمي للفريقين
LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ESTWAC #TotalCAFCL pic.twitter.com/CmlHrwiqkB— CAF (@CAF_Online) ٣١ مايو ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للوداد الرياضي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
أحمد رضا التاجناوتي / عبداللطيف نصير / محمد ناهيري / شيخ ابراهيم كومارا / أيوب العملود / صلاح الدين سعيدي / يحي جبران / بديع أووك / إسماعيل الحداد / وليد الكارتي / أيمن الحسيني
البدلاء / بدر الدين بن عاشور / حسيني راشد / أنس الأصبحي / أمين تغزوي / ميشيل باباتوندي / جابريال اوكيتشوكو / بدر جدارين
التشكيل الرسمي لنادي الترجي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
رامي الجريدي / سامح ديربالي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام / أيمن بن محمد / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / سعد بقير / يوسف البلايلي / طه ياسين الخنيسي
#TotalCAFCLFinal 2nd leg #ESTWAC | @ESTuniscom🇹🇳 🆚 🇲🇦@WACofficiel : Starting XI / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/VfBXHr27OI— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ٣١ مايو ٢٠١٩
البدلاء / على جمال / محمد أمين مسكيني / جونيور لوكوسا / هيثم جويني / حمدو الهوني / إيهاب المباركي / حسين الربيع
وصل نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق ماميلودي صنداونز في نصف نهائي الأبطال، بنتيجة (1-2) كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب، أما في الدوري المغربي فيأتي وداد الأمة على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة استطاع أن يحقق الانتصار في المغربي الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 وخسر خمس مباريات.