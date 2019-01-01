كانت آخر مباريات الطواحين في دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الإنجليزي، وانتهت بفوز البرتقالي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أفونسو أنريكي، وسيسعى رفقاء فيرجيل فان دايك تحقيق الفوز في هذا اللقاء وتحقيق اللقب الأوروبي.