2019-06-09T01:27:56Z
كانت آخر مباريات الطواحين في دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الإنجليزي، وانتهت بفوز البرتقالي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أفونسو أنريكي، وسيسعى رفقاء فيرجيل فان دايك تحقيق الفوز في هذا اللقاء وتحقيق اللقب الأوروبي.
2019-06-09T01:27:46Z
حقق المنتخب البرتغالي الفوزعلى نظيره منتخب سويسرا بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الدراجاو، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وبهذا الانتصار يتأهل برازيل اوروبا إلى نهائي البطولة امام المنتخب الهولندي.
2019-06-09T01:27:31Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث فتح ملعب أفونسكو أنريكي أبوابه لاستضافة مباراة بين البرتغال وهولندا، في نهائي من دوري الأمم الأوروبية 2018-19.،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.