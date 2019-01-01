5- يا الله، فيكتور أوسيمين يُضيع الهدف الأول لنيجيريا، بعد حماس واضح من لاعبي البرازيل يستطيع لاعبي المنتخب النيجيري الخروج بالكرة من الخلف بشكل رائع وبتمريرات قصيرة غاية في الروعة، لتصل الكرة إلى أليكس إووبي الذي يُمررها إلى فيكتور أوسيمين داخل منطقة الجزاء ويبتعد بالكرة عن المدافع ويسددها رائعة على يمين الحارس إيديرسون، ولكن يُبعدها الحارس الرائع عن مرماه.