أنهى المنتخب الفنزويلي أولى مبارياته بتعادل سلبي أمام منتخب بيرو، وأوقعت قرعة كوبا أمريكا الفريق في المجموعة الأولى التي تضم أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، بوليفيا المتواجدان في نفس المجموعة، واستعد منتخب فنزويلا لهذه البطولة 2019 بمبارتين وديتين، واحدة أمام منتخب المكسيك وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمباراة أمام منتخب الولايات المتحدة، وحققوا الفوز بثلاثة أهداف دون رد.