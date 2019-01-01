وصل منتخب راقصي السامبا إلى نهائي الكوبا أمريكا بعد فوز صعب على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد فى نصف النهائي، حيث نجح السيليساو فى التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره فى دور المجموعات، بعد تحقيق الانتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.