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البرازيل × بوليفيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل ضد بوليفيا في الجول الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محدث
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PEDRO UGARTE/AFP/Getty

2019-06-15T01:35:18Z

51’اوووووووووووووووووه... ركلة جزاء لصالح المنتخب البرازيلي بعد وجود لمسة يد على المدافع أدريان جوزينو

2019-06-15T01:34:53Z

50’مازال اللعب متوقف وفي انتظار قرار حكم المباراة بوجود ركلة جزاء أم لا

2019-06-15T01:34:17Z

49’مطالبات من لاعبي منتخب البرازيل بركلة جزاء، وحكم المباراة يذهب لتقنية الفار

2019-06-15T01:33:47Z

48’ديفيد نيريس انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية قوية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-06-15T01:32:56Z

47’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق ريتشارليسون ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب البوليفي

2019-06-15T01:32:49Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-15T01:16:35Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-06-15T01:15:27Z

45+1’تصوية مباغتة من مسافة بعيدة عن طريق كاسيمرو مرت بمحازاة القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-06-15T01:14:11Z

45’كرة بينية عن طريق داني ألفيش في إتجاه ماركينيوس المنطلق في الجانب الأيمن لداخل المنطقة، لكن طالت لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-06-15T01:13:59Z

44’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-15T01:13:43Z

43’دخول الطاقم الطبي لعلاجه والإطمئنان عليه

2019-06-15T01:13:09Z

42’سقوط المهاجم مارسيلو مورينو بداعي الإصابة

2019-06-15T01:11:56Z

41’فيليبي كوتينيو انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب البوليفي

2019-06-15T01:11:32Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-15T01:11:10Z

38’إنحصار للعب في منتصف الميدان ولاعبي السيليساو يتبادلون التمريرات

2019-06-15T01:10:36Z

37’خطأ لصالح ليونيل جاستينيانو في منتصف الميدان بعد تدخل من كاسميرو

2019-06-15T01:07:28Z

36’كوتينيو مرر كرة بينية في إتجاه روبيرتو فيرمينو المنطلق داخل المنطقة، لكت تبعد من أمامه من دفاعات المنتخب البوليفي

2019-06-15T01:07:03Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-15T01:06:03Z

33’ريتشارليسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-15T01:03:47Z

32’كوتينيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب البوليفي وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-06-15T01:02:56Z

31’ديفيد نيريس انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-06-15T01:01:20Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين رغم السيطرة التامة التي يفرضها عناصر السيليساو

2019-06-15T01:00:06Z

29’تمريرة خاطئة من الحارس كارلوس لامبي وصلت أمام ريتشارليسون على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها في إتجاه المرمى، لكن إصطدمت في المدافع أدريان جوزينو ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-06-15T00:58:37Z

28’حصار مستمر من لاعبي السيليساو لعناصر المنتخب البوليفي في منتصف ملعبهم بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-06-15T00:58:01Z

27’ريتشارليسون انطلق من داخل يمين المنطقة ثم أرسل كرة عرضية قوية إصطدمت بدفاعات المنتخب البوليفي وتحولت إلى ركنية

2019-06-15T00:56:44Z

26’داني ألفيش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن في إتجاه روبرتو فيرمينو، لكن تواجد رائع من دفاعات المنتخب البوليفي ثم إبعاد للكرة خارج المنطقة

2019-06-15T00:56:11Z

25’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب البرازيلي في منتصف الميدان

2019-06-15T00:55:22Z

24’هدأت المباراة نسبيًا ولاعبي المنتخب البوليفي بدأوا في الخروج من مناطقهم عكس بداية اللقاء

2019-06-15T00:54:30Z

22’تصويبة من داخل المنطقة عن طريق مارسيلو مورينو مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-15T00:52:49Z

21’حصار من لاعبي السيليساو لعناصر المنتخب البوليفي، لكن دون خطورة حقيقية

2019-06-15T00:52:30Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب البرازيلي في منتصف الميدان 

2019-06-15T00:51:01Z

19’بالفعل حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب فيرناندو سوسيدو

2019-06-15T00:49:56Z

18’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من الحالة الأخيرة

2019-06-15T00:48:58Z

17’خطأ لصالح كاسميرو بعد تدخل من فيرناندو سوسيدو في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-06-15T00:45:56Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق داني ألفيش إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب البوليفي

2019-06-15T00:45:35Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-15T00:45:16Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب البرازيل في منتصف الميدان

2019-06-15T00:44:00Z

12’ركنية من الجانب الأيسر نفذها فيليبي كوتينيو مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها تياجو سيلفا برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-15T00:41:27Z

11’ياربااااااااااااااااااااااااه، تياجو سيلفا يهدر هدف محقق للسيليساو
Pedro Martins/MoWa

2019-06-15T00:41:00Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-15T00:37:26Z

9’خطأ لصالح كاسيميرو في منتصف الميدان بعد تدخل من ليونيل جاستيناينو

2019-06-15T00:36:58Z

8’فيليبي لويس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب البوليفي

2019-06-15T00:35:38Z

7’ضغط مبكر من لاعبي السيليساو بحثًا عن أول الأهداف

شاهد

2019-06-15T00:34:37Z

6’ركنية من الجانب الأيمن نفذها فيليبي كوتينيو مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها فيرمينو بتصويبة قوية تصدى لها الحارس كارلوس لامبي ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات

 

2019-06-15T00:33:56Z

5’كرة ثابتة نفذها فيليبي كوتينيو قوية على المرمى إصطدمت بدفاعات المنتخب البوليفي ثم تحولت إلى ركنية

2019-06-15T00:33:10Z

4’خطأ لصالح ريتشارليسون من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من مارفين بيخارانو

2019-06-15T00:32:01Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام باغبي منتخب البرازيل في منتصف الميدان 

2019-06-15T00:31:06Z

2’منتخب البرازيل بالزي الأبيض والأزرق على اليسار ومنتخب بوليفيا بالزي الأخضر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-06-15T00:30:50Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-15T00:27:02Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا
Shaun Botterill/Getty Images

تشكيل بوليفيا

2019-06-15T00:22:19Z

يبدأ المدرب إدواردو فيلجاس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

كارلوس لامبي / دييجو بيخارانو / لويس هاكوين / أدريان جوزينو / مارفين بيخارانو / أليخاندرو شوماشيرو / ليونيل جاستينيانو / فيرناندو سوسيدو / راؤول كاسترو / مارسيلو مورينو

تشكيل البرازيل

2019-06-15T00:21:03Z

يبدأ المدرب تشيتشي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / داني ألفيش / تياجو سيلفا / ماركينيوس / فيليبي لويس / فير ناندينيو / كاسيميرو / فيليبي كوتينيو / ريتشارليسون / روبيرتو فيرمينو / ديفيد نيريس

 

2019-06-15T00:20:27Z

أوقعت قرعة كوبا أمريكا المنتخب البوليفي في المجموعة الأولى التي تضم أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، فينزويلا المتواجدان في نفس المجموعة، أمام عن تحضيرات المنتخب البوليفي لبطولة كوبا أمريكا 2019، فطان قد خاض منذ أيام ودية واحدة أمام منتخب فرنسا وانتهت لصالح أبطال العالم بهدفين دون رد، وفي التوقف الماضي خاض المنتخب ثلاث وديات أمام اليابان، كوريا الجنوبية، نيكاراجوا.

2019-06-15T00:20:15Z

خاض منتخب السامبا مباراة ودية أخيرة أمام منتخب هندوراس، وحققوا فوز كبير بسباعية دون رد، وكان قد خاض راقصي السامبا مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة، وانتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، ثم التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور، وانتهت المباراة لصالحهم بفوز كبير بخماسية نظيفة، وسيدخل منتخب البرازيل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.

2019-06-15T00:19:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين البرازيل وبوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال