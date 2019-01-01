أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب سنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين البرازيل والسنغال في مباراة ودية، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال