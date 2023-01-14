أهلا بكم في البث المباشر في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الباطن والاتحاد على ملعب الباطن.

الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بعد الهزيمة من الهلال بأيام قليلة، ويسعى لتحقيق الانتصار بهدف التعافي من النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

أما الباطن فلم يحقق أي انتصار في دوري روشن حتى الآن، ولذلك يحتل المركز الأخير في ترتيب الجدول، وقد يكون الغريم المنافس للنمور لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.