مباشرالأهلي ضد فلامنجو: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2022
- جوووووووووووول، فلامنجو الرابع في شباك الأهلي
- جوووول، فلامنجو يسجل الثالث عن طريق جابي
- جووول لصالح فلامنجو بخطأ من الشناوي
- جوووووووووووووووووووووووول،،، أحمد عبدالقادر يسجل هدف عالمي
- جوووووووووووووووول،، عبدالقادر يسجل التعادل للأهلي
- جوووووووووووول،،،، الهدف الأول لفلامنجو
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بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2022
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90+7" هدف لمصلحة فلامنجو تم الغاءه بداعي التسلل على بيدرو
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جوووووووووووول، فلامنجو الرابع في شباك الأهلي
90" بيدرو يسجل الرابع بعد تمريرة من اليو ديانج بالخطأ للخلف تلقاها بيدرو ومر من ياسر وسددها فى المرمى
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تبديل ثنائي للأهلي
89" دخول حسين الشحات وديانج بدلا من حمدي فتحي وعلي معلول
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جوووول، فلامنجو يسجل الثالث عن طريق جابي
84" جابي يتقدم لفلامنجو من علامة الجزاء بعد تسديدة متقنة على يمين المرمى
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ركلة جزااااء لفلامنجو
82" الحكم بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة فى يد محمد هاني
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جووول لصالح فلامنجو بخطأ من الشناوي
77" هدف من بيدرو بعد عرضية من الجهة اليمنى اخطأ فى ابعدها الشناوي لترتد لبيدرو ويسددها فى المرمى بنجاح
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أوووووووووووووه،،، محمد شريف يهدر هدف محقق
74" مرتدة سريعة للنادي الأهلي وتمريرة تضع محمد شريف منفردا بالمرمى لكنه سددها فى جسد الحارس
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72" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فلامنجو فى منتصف الميدان
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أووووووووه، بطاقة حمراء خالد عبدالفتاح
70" بعد الرجوع للفار الحكم يقرر إلغاء ركلة الجزاء ويحتسب خطأ من خارج المنطقة مع بطاقة حمراء لخالد عبدالفتاح
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أوووووه، ركلة جزاء لفلامنجو
66" الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي من خالد عبد الفتاح على قدم افيرتون لوكاس
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تبديل لفلامنجو
63" دخول ايفرتون بدلا من ريبيرو
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جوووووووووووووووووووووووول،،، أحمد عبدالقادر يسجل هدف عالمي
61" أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني بعد توغل رائع بمهارة فردية لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوي على يسار الحارس سانتوس
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أووووووووه، علي معلول يهدر ركلة الجزاء60" علي معلول يهدر ركلة الجزاء بعد أن سددها على يمين المرمى تألق فى ابعدها الحارس سانتوس
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أوووووووووه، ركلة جزاء للنادي الاهلي
56" الحكم مصطفى غربال يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد تدخل قوي على محمد شريف
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50" عرضية أرضية من الجهة اليسرى تلقاها جابي بتسديدة قوية مرت اعلى مرمى الشناوي
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46" بداية الشوط االثاني
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نهاية الشوط الأول
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90+5" تسديدة قوية من مروان عطية لكن ابعدها الحارس واصطدمت فى يد بيرسي تاو والحكم يشير بخطأ لصالح فلامنجو
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45+3" الأهلي يضغط بقوة فى الاثناء لمحاولة خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول