مباشرالأهلي ضد فلامنجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وفلامنجو، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تستضيفها المغرب.

Maaloul Ahly Vs. Real Madrid FIFA Club World Cup 2022Getty Images
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الأهلي vs فلامينجوالأهليفلامينجوكأس العالم للأندية

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2022

    شاهد مباراة الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2022 على شاهد VIP

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    90+7" هدف لمصلحة فلامنجو تم الغاءه بداعي التسلل على بيدرو

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    جوووووووووووول، فلامنجو الرابع في شباك الأهلي

    90" بيدرو يسجل الرابع بعد تمريرة من اليو ديانج بالخطأ للخلف تلقاها بيدرو ومر من ياسر وسددها فى المرمى

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    تبديل ثنائي للأهلي

    89" دخول حسين الشحات وديانج بدلا من حمدي فتحي وعلي معلول

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    جوووول، فلامنجو يسجل الثالث عن طريق جابي

    84" جابي يتقدم لفلامنجو من علامة الجزاء بعد تسديدة متقنة على يمين المرمى

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    ركلة جزااااء لفلامنجو

    82" الحكم بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة فى يد محمد هاني

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    جووول لصالح فلامنجو بخطأ من الشناوي

    77" هدف من بيدرو بعد عرضية من الجهة اليمنى اخطأ فى ابعدها الشناوي لترتد لبيدرو ويسددها فى المرمى بنجاح

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    أوووووووووووووه،،، محمد شريف يهدر هدف محقق

    74" مرتدة سريعة للنادي الأهلي وتمريرة تضع محمد شريف منفردا بالمرمى لكنه سددها فى جسد الحارس

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    72" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فلامنجو فى منتصف الميدان

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    أووووووووه، بطاقة حمراء خالد عبدالفتاح

    70" بعد الرجوع للفار الحكم يقرر إلغاء ركلة الجزاء ويحتسب خطأ من خارج المنطقة مع بطاقة حمراء لخالد عبدالفتاح

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    أوووووه، ركلة جزاء لفلامنجو

    66" الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي من خالد عبد الفتاح على قدم افيرتون لوكاس

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    تبديل لفلامنجو

    63" دخول ايفرتون بدلا من ريبيرو 

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    جوووووووووووووووووووووووول،،، أحمد عبدالقادر يسجل هدف عالمي

    61" أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني بعد توغل رائع بمهارة فردية لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوي على يسار الحارس سانتوس

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    أووووووووه، علي معلول يهدر ركلة الجزاء

    60" علي معلول يهدر ركلة الجزاء  بعد أن سددها على يمين المرمى تألق فى ابعدها الحارس سانتوس
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    أوووووووووه، ركلة جزاء للنادي الاهلي

    56" الحكم مصطفى غربال يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد تدخل قوي على محمد شريف

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    50" عرضية أرضية من الجهة اليسرى تلقاها جابي بتسديدة قوية مرت اعلى مرمى الشناوي

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    46" بداية الشوط االثاني

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    نهاية الشوط الأول

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    90+5" تسديدة قوية من مروان عطية لكن ابعدها الحارس واصطدمت فى يد بيرسي تاو والحكم يشير بخطأ لصالح فلامنجو

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    45+3" الأهلي يضغط بقوة فى الاثناء لمحاولة خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول