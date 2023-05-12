55" جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،، بيرسي تاو يسجل الثاني للأهلي بعد تسديدة رائعة من على حدود المنطقة سكنت الشباك على يسار المرمى
مباشرالأهلي ضد الترجي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووول،، بيرسي تاو يسجل الثاني
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53" تمريرة خطيرة تصل لبن حمودة فى مواجهة الشناوي لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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52" هدوء في أحداث المباراة، وانحصار الكرة فى وسط الميدان
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49" بطاقة صفراء من نصيب محمد بن علي بعد تدخل قوي على علي معلول
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46" بداية الشوط الثاني مع تبديل أول للترجي بدخول أنيس البدري وخروج صابر بوجرين
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نهاية الشوط الأول
45+2"
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45" كم اللقاء أضاف دقيقتان كوقت محتسب بدل ضائع
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41" بطاقة صفراء من نصيب حمدي فتحي بعد تدخل قوي على محمد توقاي
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40" تسديدة قوية من حسين الشحات لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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35" تسديدة قوية من بن رمضان ولكن الشناوي تصدى لها ببراعة
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفا مقابل لاشيء
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يااااكهرباااااااااااااااااااا، ماذا أهدرت؟
27" تمريرة رائعة من بيرسي تاو تضع كهربا منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم
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24" تمريرة رائعة من بيرسي تاو لحسين الشحات لكن الأخير كان متسلل
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22" معتز زاديم يحاول التوغل من الجهة اليسرى لكن تدخل رائع من ياسر إبراهيم الذي ابعد الكرة لرمية تماس
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20" تمريرات بين أقدام لاعبي الترجي في وسط الملعب وهدوء في نسق المباراة
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16" الترجي يواصل الضغط والاستحواذ على الكرة بحثًا عن هدف التعادل
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13" عرضية خطيرة للترجى تنتهي برأسية قوية من معتز زاديم مهاجم الترجي وتمر بجوار القائم
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جووووووووووووووووووووووول.. بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي
8" تمريرة تصل لبيرسي تاو داخل يمين منطقة جزاء الترجي تلقاها تاو وسددها على يمين المرمى
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6" تمريرة طولية فى إتجاه محمد علي بن حمودة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب