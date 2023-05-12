مباشرالأهلي ضد الترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022-23، المقامة على ملعب (رادس).

Percy Tau, Al AhlyBackpage
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الترجي الرياضي التونسي vs الأهليالترجي الرياضي التونسيالأهليدوري أبطال أفريقيا

ملخص

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    جوووووووووول،، بيرسي تاو يسجل الثاني

    55" جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،، بيرسي تاو يسجل الثاني للأهلي بعد تسديدة رائعة من على حدود المنطقة سكنت الشباك على يسار المرمى

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    53" تمريرة خطيرة تصل لبن حمودة فى مواجهة الشناوي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

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    52" هدوء في أحداث المباراة، وانحصار الكرة فى وسط الميدان

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    49" بطاقة صفراء من نصيب محمد بن علي بعد تدخل قوي على علي معلول

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    46" بداية الشوط الثاني مع تبديل أول للترجي بدخول أنيس البدري وخروج صابر بوجرين

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    نهاية الشوط الأول

    45+2"

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    45" كم اللقاء أضاف دقيقتان كوقت محتسب بدل ضائع

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    41" بطاقة صفراء من نصيب حمدي فتحي بعد تدخل قوي على محمد توقاي

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    40" تسديدة قوية من حسين الشحات لكنها مرت بعيدة عن المرمى

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    35" تسديدة قوية من بن رمضان ولكن الشناوي تصدى لها ببراعة

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفا مقابل لاشيء

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    يااااكهرباااااااااااااااااااا، ماذا أهدرت؟

    27" تمريرة رائعة من بيرسي تاو تضع كهربا منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم

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    24" تمريرة رائعة من بيرسي تاو لحسين الشحات لكن الأخير كان متسلل

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    22" معتز زاديم يحاول التوغل من الجهة اليسرى لكن تدخل رائع من ياسر إبراهيم الذي ابعد الكرة لرمية تماس

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    20" تمريرات بين أقدام لاعبي الترجي في وسط الملعب وهدوء في نسق المباراة

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    16" الترجي يواصل الضغط والاستحواذ على الكرة بحثًا عن هدف التعادل

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    13" عرضية خطيرة للترجى تنتهي برأسية قوية من معتز زاديم مهاجم الترجي وتمر بجوار القائم

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    جووووووووووووووووووووووول.. بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي

    8" تمريرة تصل لبيرسي تاو داخل يمين منطقة جزاء الترجي تلقاها تاو وسددها على يمين المرمى

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    6" تمريرة طولية فى إتجاه محمد علي بن حمودة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

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    5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب