الاتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

صعد الزعيم رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز على فريق العين بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، واستطاع الموج الأزرق أن يحصد 12 نقطة من خمس مباريات، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بانتصار ثمين على الفتح في نفس الجولة، فبعد مرور 28 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.