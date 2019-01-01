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الاتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الاتفاق فى الجولة السادسة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، على استاد الأمير محمد بن فهد

محدث
التعليقات()

2019-10-05T15:09:53Z

8’ ضغط متقدم من لاعبي الهلال على دفاعات الاتفاق لمحاولة البحث عن هدف التقدم

2019-10-05T15:09:17Z

7’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارلوس إدوارد تبحث عن صالح الشهري لكن امسكها الحارس بثبات قبل ان تصل له

2019-10-05T15:08:55Z

6’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-05T15:06:23Z

4’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل من صالح العمري على كارلوس إدواردو 

2019-10-05T15:04:49Z

2’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-10-05T15:00:32Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

محمد الواكد / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / سلمان الفرج / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / صالح الشهري / عمر خربين 

البدلاء / نواف الغامدي / حسن كادش / أمير كردي / محمد جحفلي / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / عبدالله عطيف / ناصر عيسي الدوسري / بافيتيمبي جوميس 

التشكيل الرسمي للاتفاق

2019-10-05T14:58:39Z

يبدأ المدرب خالد العطوي بطريفة (4/3/3) وتضم كلً من

رايس مبولحي / صالح القميزي / سيدريك يامبيري / فيليب كيس / أسامة الحدادي / حامد الغامدي / ابراهيم محنشي / فواز الطريس / نعيم السليتي / صالح آل جمعان العمري / سليماني دوكارا 

البدلاء / محمد الحايطي / سعد سعيد آل خيري / عبدالله الخطيب / سعيد الربيعي / ماجد النجراني / روجيريو كوتينيو / سعد السلولي / هزاع الهزاع

2019-10-04T22:53:04Z

يقدم فريق الاتفاق موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فحتى الآن خاض فارس الدهناء خمس مباريات، حقق الفوز في مبارتين، وخسر 3 مواجهات، وكانت آخر مباريات الكوماندوز في الدوري أمام أبها، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد.

2019-10-04T22:52:47Z

حقق الزعيم فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف بعد تأخره بهدف أمام السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بهذا الفوز يضع الهلال قدمًا في نهائي البطولة القارية، أما فى الدوري يتصدر الهلال جدول الترتيب، حيث استطاع الموج الأزرق أن يحصد 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة، وخمس نقاط عن النصر صاحب المركز السادس، فبعد مرور 5 جولات، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة.

2019-10-04T22:52:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يستضيف الاتفاق الهلال على استاد الأمير محمد بن فهد يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 7 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.