⚽️ بداية المباراة— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 5, 2019
الاتفاق × #الهلال #الاتفاق_الهلال
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/diAbpu77RU
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
محمد الواكد / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / سلمان الفرج / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / صالح الشهري / عمر خربين
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتفاق"، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/dmkkkdHLtl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 5, 2019
البدلاء / نواف الغامدي / حسن كادش / أمير كردي / محمد جحفلي / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / عبدالله عطيف / ناصر عيسي الدوسري / بافيتيمبي جوميس
التشكيل الرسمي للاتفاق
يبدأ المدرب خالد العطوي بطريفة (4/3/3) وتضم كلً من
رايس مبولحي / صالح القميزي / سيدريك يامبيري / فيليب كيس / أسامة الحدادي / حامد الغامدي / ابراهيم محنشي / فواز الطريس / نعيم السليتي / صالح آل جمعان العمري / سليماني دوكارا
📋بهذهِ التشيكلة سنبدأ مباراتنا أمام الهلال، نحن مستعدون 💪🏻❤💚#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/ZhgT2NKxUc— نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 5, 2019
البدلاء / محمد الحايطي / سعد سعيد آل خيري / عبدالله الخطيب / سعيد الربيعي / ماجد النجراني / روجيريو كوتينيو / سعد السلولي / هزاع الهزاع
يقدم فريق الاتفاق موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فحتى الآن خاض فارس الدهناء خمس مباريات، حقق الفوز في مبارتين، وخسر 3 مواجهات، وكانت آخر مباريات الكوماندوز في الدوري أمام أبها، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد.
حقق الزعيم فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف بعد تأخره بهدف أمام السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بهذا الفوز يضع الهلال قدمًا في نهائي البطولة القارية، أما فى الدوري يتصدر الهلال جدول الترتيب، حيث استطاع الموج الأزرق أن يحصد 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة، وخمس نقاط عن النصر صاحب المركز السادس، فبعد مرور 5 جولات، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة.