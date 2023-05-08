يبدا النصر بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان

أحمد بامسعود، طارق حامد

إيجور كورنادو، برونو هنريكي، رومارينيو

عبدالرزاق حمدالله