مباشرالاتحاد ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد ضد أبها، ضمن مباريات الجولة 26، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Ittihad - Shabab 2023Al Ittihad Twitter
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الإتحاد vs أبهادوري روشن السعوديالإتحادأبها
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    تشكيلة أبها أمام الاتحاد

    أما أبها فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

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    تشكيلة الاتحاد أمام أبها

    يبدا النصر بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي
    أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان

    أحمد بامسعود، طارق حامد
    إيجور كورنادو، برونو هنريكي، رومارينيو
    عبدالرزاق حمدالله

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    نهاية المباراة بفوز الاتحاد برباعية نظيفة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع للاتحاد

    90 الصعيري يسدد ركلة الحزاء بنجاح محرزًا الهدف الرابع للاتحاد

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    رررررركلة جزاء للاتحاد

    90 الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة مد الله العليان

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    الرررررابع يضيع من الاتحاد

    84 عررضية من العبود إلى رومارينهو وتصووويبة ولكن حارس أبها يتصدى للكرة

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الاتحاد - أبهاالإثنين 8 مايو 2023،
    21:30 السعودية ومصر    		شاهد VIPالجوهرة المشعة

    Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

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    80 عرررضية من كورونادو ولكن الدفاع يشتت الكرة من أمام خط المرمى

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    خطيرررررررة من أبها

    75 عررررضية رائعة ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    خطيررررررة للاتحاد

    69 تصوويبة من حمدلله ولكن الدفاع يشتت الكرة من أمام خط المرمى

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    65 تصووويبة قوية من رومارينهو من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس أبها يتصدى لها

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    59 حمدلله يراوغ بشكل رائع ويرسل عررضية قوية ولكن الدفاع يشتت الكرة

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    57 تسديدة من لاعب الوحدة ولكن الكرة عالية عن المرمى

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    51 عبد الرزاق حمدلله يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد على أبها بثلاثية نظيفة

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    45' ركنية للاتحاد، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى هنريكي الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

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    أوووووووووووووووووه الدفاع يحرم الاتحاد من الهدف الرابع

    45 عررضية خطيرة كادت أن تصل إلى حمدلله ولكن الدفاع يتدخل بشكل رائع ويشتت الكرة ببراعة لركنية

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    39 سيطرة من الاتحاد على الكرة