أما أبها فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
مباشرالاتحاد ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيلة أبها أمام الاتحاد
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تشكيلة الاتحاد أمام أبها
يبدا النصر بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان
أحمد بامسعود، طارق حامد
إيجور كورنادو، برونو هنريكي، رومارينيو
عبدالرزاق حمدالله
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد برباعية نظيفة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع للاتحاد
90' الصعيري يسدد ركلة الحزاء بنجاح محرزًا الهدف الرابع للاتحاد
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رررررركلة جزاء للاتحاد
90' الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة مد الله العليان
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الرررررابع يضيع من الاتحاد
84' عررضية من العبود إلى رومارينهو وتصووويبة ولكن حارس أبها يتصدى للكرة
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - أبها الإثنين 8 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر
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80' عرررضية من كورونادو ولكن الدفاع يشتت الكرة من أمام خط المرمى
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خطيرررررررة من أبها
75' عررررضية رائعة ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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خطيررررررة للاتحاد
69' تصوويبة من حمدلله ولكن الدفاع يشتت الكرة من أمام خط المرمى
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65' تصووويبة قوية من رومارينهو من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس أبها يتصدى لها
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59' حمدلله يراوغ بشكل رائع ويرسل عررضية قوية ولكن الدفاع يشتت الكرة
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57' تسديدة من لاعب الوحدة ولكن الكرة عالية عن المرمى
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51' عبد الرزاق حمدلله يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد على أبها بثلاثية نظيفة
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45' ركنية للاتحاد، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى هنريكي الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى
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أوووووووووووووووووه الدفاع يحرم الاتحاد من الهدف الرابع
45' عررضية خطيرة كادت أن تصل إلى حمدلله ولكن الدفاع يتدخل بشكل رائع ويشتت الكرة ببراعة لركنية
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39' سيطرة من الاتحاد على الكرة