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الاتحاد × ذوب آهن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي سيحتضنها ملعب زعبيل

محدث
التعليقات()

2019-08-05T16:23:35Z

23’خطأ لصالح كارلسو فيانيوفا بعد تدخل من ميلاد فخري في وسط الميدان

2019-08-05T16:20:30Z

22’خالد السميري أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات الإيرانية

2019-08-05T16:20:01Z

21’تمريرة بينية عن طريق كارلوس فيانويفا في إتجاه  رومارينيو المنطلق داخل يمين المنطقة، لكن تُبعد من أمامه من الدفاعات

2019-08-05T16:19:14Z

20’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في منتصف الميدان

2019-08-05T16:17:10Z

19’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق رومارينيو مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-05T16:16:19Z

18’اللعب يُستأنف الآن

2019-08-05T16:16:10Z

17’دخول الطاقم الطبي للفريق لعلاجه

2019-08-05T16:15:49Z

16’سقوط كارلوس فيانويفا بداعي الإصابة بعد تدخل مع حامد بوحمدان

2019-08-05T16:15:11Z

15’وصلنا إلى أول ربع ساعة من عمر اللقاء ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-08-05T16:14:17Z

13’كارلوس فيانويفا أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها رومارينيو برأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-05T16:12:11Z

12’حمدان الشمراني أرسل كرة عرضية  من الجهة اليسرى لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

لويس خيمينيز يعدل النتيجة للعميد

2019-08-05T16:10:43Z

بتصويبة من داخل المنطقة

11’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق إيمليانو لداخل المنطقة قابلها روماريو برأسية تصدى لها الحارس وإصطدمت بالقائم ثم عادت أمام لويس خيمينيز الذي سددها قوية سكنت الشباك

 

2019-08-05T16:09:43Z

10’جوووووووووووووووووووول.. العميد يرد سريعًا ويسجل هدف التعديل عن طريق خيمينيز

2019-08-05T16:09:00Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد السميري إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

جاسم حداديفار يفتتح التسجيل لذوب آهن

2019-08-05T16:08:03Z

من ركلة حرة مباشرة

8’الهدف جاء بعد ركلة حرة من على حدود المنطقة من مكان مميز سددها جاسم حداديفار قوية على المرمى سكنت الشباك بنحاح

2019-08-05T16:07:10Z

7’جووووووووووووول... والهدف الأول لذوب آهن عن طريق جاسم حداديفار

2019-08-05T16:06:20Z

6’خطأ لصالح محمد زوبير بعد تدخل من عبد المحسن فلاتة من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-08-05T16:05:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-05T16:04:39Z

4’خطأ لصالح أمير رسلان في منتصف الميدان بعد تدخل من لويس خييمينيز في منتصف الميدان

2019-08-05T16:02:42Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في وسط الميدان

2019-08-05T16:01:43Z

2’الاتحاد بالزي الأصفر والأسود على اليمين وذوب آهن بالزي الأخضر على اليسار

2019-08-05T16:01:35Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل ذوب آهن الإيراني

2019-08-05T15:59:41Z

يبدأ المدرب علي رضا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد صادقي / محمد نجاد مهدي / محمد فخري الدين / وحيد محمد / إبراهيم زادة / حامد بوحمدان / حداديفار / دانيال إسماعيليفار / رضا حبيب زادة / محمد زوبير / أمير مطهري

تشكيل الاتحاد

2019-08-05T15:57:13Z

يبدأ المدرب خوسيه لويس سيبرا بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

فواز القرني / حمدان الشمراني / زياد الصحفي / إيمليانو فيشيو / خالد السميري / عبد المحسن فلاتة / عبد الإله المالكي / كارلوس فيانويفا  / خيمينز / سعود عبد الحميد / روماريو

 

2019-08-05T15:55:32Z

أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة النصر السعودي ضد ذوب آهن الإيراني بسبب ظروف أمنية، والتي كان من المقرر أن تقام الثلاثاء 28 مايو الماضي على ملعب مدينة كربلاء بالعراق، وقبلها كان الفريقان قد ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى، وحتى الآن يأتي الفريق الإيراني في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يمتلك العالمي 9 نقاط في المركز الثاني، وسيواجه الفائز في الجولة الأخيرة فريق الاتحاد السعودي وصيف المجموعة الثانية، والخاسر سيضرب موعدًا مع فريق الوحدة الإماراتي الذي حسم صدارة المجموعة الثانية.

2019-08-05T15:55:20Z

تأهل النمور رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الصفراء بعدما اكتفى بوصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تعادله في آخر لقاءات المجموعة أمام فريق الوحدة، وخلال دور المجموعات استطاع العميد أن يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في سبع، وخسر 14 مباراة.

2019-08-05T15:54:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب زعبيل بدبي مباراة تجمع بين الاتحاد وذوب آهن، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.