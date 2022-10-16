أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023 بين الاتحاد والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

سقط الاتحاد في فخ التعادل مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

النمور لم يحافظوا على التقدم بنهاية الشوط الأول وخرجوا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ليصل الاتحاد إلى النقطة 15.

ويوجه الاتحاد نظيره الوحدة الذي حقق الفوز في الجولة السابعة على الرائد بثنائية نظيفة.