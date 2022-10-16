المباراة
الموعد
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الملعب
الاتحاد - الوحدة
الأحد 16 أكتوبر 2022،
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية
مباشرالاتحاد والوحدة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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11' مرور عشر دقائق من الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة مع استحواذ من الاتحاد.
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التهديد الأول للاتحاد
7' أووووووووه بداية قوية للاتحاد، وفرصة خطيرة تبادل التمريرات بين كوستا ورومارينيو، وصلت إلى الأخير الذي سدد تسديدة قوية أرضية ولكن المحمدي حولها إلى ركنية.
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بداية المباراة
والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة بين الاتحاد والوحدة
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تشكيلة الوحدة ضد الاتحاد
التشكيل| 4-3-3
منير محمدي
عبد الإله بخاري - عبد الله الحافظ - ألبرتو بوتيا - حمد الجيزاني
فيصل فجر - انسيلمو - وليد باخشوين
حسين العيسى - بوجيل - رودريجيز
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تشكيلة الاتحاد ضد الوحدة
التشكيل| 3-4-3
مارسيلو جروهي
أحمد بامسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي
عبد الرحمن العبود - طارق حامد - إيجور كورنادو - مد الله العليان
هيلدر كوستا - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023 بين الاتحاد والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
سقط الاتحاد في فخ التعادل مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.
النمور لم يحافظوا على التقدم بنهاية الشوط الأول وخرجوا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ليصل الاتحاد إلى النقطة 15.
ويوجه الاتحاد نظيره الوحدة الذي حقق الفوز في الجولة السابعة على الرائد بثنائية نظيفة.