مباشرالاتحاد والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الجوهرة المشعة...

Odion Ighalo Abderrazak Hamdallah Ittihad Hilal SPL GFXGoal AR
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الإتحاد vs الهلالدوري روشن السعوديالإتحادالهلال
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الاتحاد - الهلال

    الخميس 5 يناير 2023،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد VIP

    الجوهرة المشعة

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    56 مرتدة للهلال، ديلجادو ينطلق ويمرر الكرة بالعرض ولكن شراحيلي يشتتها لركنية

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    أوووووه العارضة تحرم الاتحاد من التعادل

    47 تم قطع الكرة من اليامي، كوستا يمرر إلى حمدلله الذي انفرد بالمرمى، تسديدة قوووية ولكن المعيوف يتصدى وترتطم بالعارضة

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الاتحاد بهدف نظيف

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    أووووووووووه التعادل يضيع من الاتحاد

    45 عرررضية من الجهة اليمنى، حمدلله يستلم الكرة بشكل رائع ويسدد ولكنها تعلو المرمى

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    أووووووه خطيررررة من الهلال

    45 تسديدة قوووية من كاريلو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

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    37 مطالبات بطرد طارق حامد بعد تدخل على آل بليهي بيده في وجهه

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    31 بطاقة صفراء لطارق حامد بسبب تدخل على ديلجادو

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    30 طرد لإحدى من مساعدي دياز بسبب الاعتراض على التحكيم

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    فرررصة للهلال

    26 تمريرة طولية رائعة إلى ديلجادو الذي يسدد الكرة على الطائر من لمسة واحدة ولكنها مر بجوار القائم قليلًا

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    22 تسديدة رررائعة من البيشي وتصدي أروع من المعيوف

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    أووووه خطيرررة للاتحاد

    13 ديلجادو ينطلق ويتوغل ويسدد! ولكن الدفاع يعترض الكرة وتمر بسلام على دفاع الفريق

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يسجل الأول

    12 عرررضية رائعة من ديلجادو إلى إيجالو الذي يودع الكرة في المرمى بكل سهولة

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    9 خطأ للهلال بعد تدخل قوي من رومارينهو على جانج هيون سو

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    7 تمريرة رائعة من كرونداو إلى رومارينهو، ولكن سعود عبد الحميد يُخرج الكرة لركنية

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الهلال ضد الاتحاد

    اختار رامون دياز الفريق الآتي لخوض الكلاسيكو

    التشكيل: 4-3-3
    عبد الله المعيوف
    سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حمد اليامي
    جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
    سالم الدوسري - أوديون إيجالو - ميشيل ديلجادو

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    تشكيل الاتحاد ضد الهلال

    قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو

    التشكيل: 4-4-2

    مارسيلو جروهي
    زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
    هيلدر كوستا - طارق حامد - كورنادو - عبد العزيز البيشي
    عبد الرازق حمدلله - رومارينهو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والهلال،على ملعب الجوهرة المشعة.

    الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب أبها في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف ليواصل الزحف نحو القمة، ويعمل لمواصلة حصد النقاط بالفوز بالكلاسيكو، والاقتراب أكثر من القمة.

    أما الهلال فيدخل المباراة بعد تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام النصر ثم ضمك، ويعمل على إيقاف نزيف النقاط والخروج بنقاط المباراة كاملة، لتصحيح الأوضاع والعودة إلى المربع الذهبي.

    ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 مباراة بعد لعب 11 مباراة.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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