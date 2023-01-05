أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والهلال،على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب أبها في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف ليواصل الزحف نحو القمة، ويعمل لمواصلة حصد النقاط بالفوز بالكلاسيكو، والاقتراب أكثر من القمة.

أما الهلال فيدخل المباراة بعد تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام النصر ثم ضمك، ويعمل على إيقاف نزيف النقاط والخروج بنقاط المباراة كاملة، لتصحيح الأوضاع والعودة إلى المربع الذهبي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 مباراة بعد لعب 11 مباراة.