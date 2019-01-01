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الاتحاد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد ضد الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-08-27T19:34:06Z

90+1’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق محمد كنو مرت بعيدة تمامًا عن مرمى فواز القرني وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-27T19:33:27Z

90’مطالبات من لاعبي الهلال بركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد عبد المحسن فلاتة داخل المنطقة، لكن اللعب يستمر دون خطأ

2019-08-27T19:32:23Z

89’اوووووووووووه... هتان باهبري يسقط داخل المنطقة حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب 

2019-08-27T19:29:43Z

87’محمد كنو سدد كرة من خارج المنطقة لم تكن بالشكل المطلوب ومرت بعيدة تمامًا عن مرمى فواز القرني

2019-08-27T19:27:31Z

86’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق سيباستيان جيوفينكو مرت بجوار القائم الأيسر للحارس فواز القرني

تبديل في صفوف الهلال

2019-08-27T19:27:07Z

85’خروج عبد الله الحافظ ودخول أمير كردي بديلًا له

2019-08-27T19:26:05Z

84’سعود عبد الحميد انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات الهلال وتحولت إلى ركنية

2019-08-27T19:25:35Z

83’حكم المباراة يستأنف اللقاء باسقاط للكرة لسالم الدوسري بعد توقف اللعب لعلاج رومارينيو

تبديل في صفوف الهلال

2019-08-27T19:25:06Z

82’خروج أندريه كاريلو ودخول هتان باهبري بدلًا منه

تبديل في صفوف الاتحاد

2019-08-27T19:24:48Z

81’خروج رومارينيو ودخول عبد العزيز البيشي بديلًا له

2019-08-27T19:24:22Z

80’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-27T19:24:05Z

79’سقوط رومارينيو بداعي الإصابة 

2019-08-27T19:22:32Z

78’بينية عن طريق إيميليانو فيشيو في إتجاه رومارينيو المنطلق بالقرب من منطقة الجزاء، لكن تدخل من على البليهي في وقت رائع ثم أعاد الكرة إلى حارسه المعيوف

2019-08-27T19:21:13Z

77’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق خالد السميري أمسك بها عبد الله المعيوف ببراعة

2019-08-27T19:18:50Z

76’حصار من لاعبي الهلال لعناصر الاتحاد في وسط ملعبهم

2019-08-27T19:18:31Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-27T19:17:11Z

74’محمد كنو مرر كرة بينية في إتجاه بافيتيمبي جوميس المنطلق داخل المنطقة، لكن تغطية رائعة من عبد المحسن فلاتة الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-08-27T19:15:58Z

73’عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق أندريه كاريلو أمسك بها الحارس فواز القرني ببراعة

2019-08-27T19:14:59Z

72’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في منتصف الميدان

2019-08-27T19:14:20Z

71’بينية عن طريق سيباستيان جيوفينكو في إتجاه جوميس المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى أحضان فواز القرني

2019-08-27T19:12:43Z

70’أندريه كاريلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-27T19:12:28Z

69’اللعب يُستأنف الآن

2019-08-27T19:12:15Z

68’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-27T19:11:39Z

67’سقوط عبد الإله المالكي بداعي الإصابة

2019-08-27T19:10:10Z

66’خطأ لصالح محمد كنو في وسط الميدان بعد تدخل من حمدان الشمراني في منتصف الميدان

2019-08-27T19:08:44Z

65’سعود عبد الحميد أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إرتقى لها رومارينيو وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-27T19:07:21Z

64’تصويبة من خارج يمين المنطقة عن طريق أندريه كاريلو تصدى لها المعيوف ببراعة

2019-08-27T19:06:51Z

63’خطأ لصالح لويس خيمينيز بعد تدخل من أندريه كاريلو في وسط الميدان

2019-08-27T19:05:47Z

62’عرضية بأقدام ياسر الشهراني من الجانب الأيمن  مرت من أمام جوميس ووصلت إلى سعود عبد الحميد 

2019-08-27T19:05:06Z

61’إيميليانو فيشيو أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت سهلة إلى يد عبد الله المعيوف

2019-08-27T19:04:30Z

60’مرور ساعة من عمر وأحداث اللقاء ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-27T19:04:10Z

59’الهلال أفضل مع اقترابنا من أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني

2019-08-27T19:03:11Z

57’ركنية من اجلهة اليمنى نفذها جيوفينكو لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات الاتحاد لتصل أمام أندريه كاريلو الذي سددها مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-27T19:02:22Z

56’سيباستيان جيوفينكو سدد الكرة قوية إصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية

2019-08-27T19:02:00Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-27T19:00:13Z

54’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة بعد تدخل من كارلوس فيلانويفا

2019-08-27T18:58:51Z

53’جيوفينكو أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة قابلها أندريه كاريلو برأسية مرت بجانب القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-27T18:53:54Z

52’عرضية عن طريق سعود عبد الحميد إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات الهلال

2019-08-27T18:53:42Z

51’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في وسط الميدان

2019-08-27T18:53:00Z

50’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات الاتحاد

2019-08-27T18:52:28Z

49’خطأ فادح من دفاعات الهلال لتصل الكرة أمام رومارينيو داخل المنطقة ثم سدد كرة بشكل غريب وصلت سهلة إلى الحارس عبد الله المعيوف

2019-08-27T18:52:14Z

48’اووووووووووووووه.. ماذا أهدرت يارومارينيو

2019-08-27T18:51:47Z

47’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق جوميس إصطدمت بدفاعات الاتحاد وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-08-27T18:51:36Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-08-27T18:31:01Z

45’بطاقة صفراء من نصيب محمد كنو بعد تدخل قوي على قدم خالد السميري

2019-08-27T18:29:47Z

44’عرضية من الجهة الأيمن عن طريق أندريه كاريلو في إتجاه جوميس مرت من أمامه ووصلت خارج المنطقة إلى خالد السميري

2019-08-27T18:29:04Z

43’سيباستيان جيوفينكو اكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من إيميليانو فيشيو

2019-08-27T18:28:31Z

42’خطأ لصالح خالد السميري في وسط الميدان بعد تدخل من سلمان الفرج

2019-08-27T18:27:22Z

41’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق سالم الدوسري تصدى لها فواز القرني ببراعة

2019-08-27T18:26:56Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-27T18:25:40Z

39’بينية عن طريق سيباستيان جيوفينكو في إتجاه سالم الدوسري المنطلق في الجهة اليسرى، لكن قراءة مميزة من  سعود عبد الحميد الذي استخلص الكرة بنجاح

2019-08-27T18:24:07Z

38’خطأ لصالح ياسر الشهراني بعد تدخل من حمدان الشمراني

2019-08-27T18:23:00Z

37’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات الاتحاد

2019-08-27T18:20:17Z

36’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في منتصف الميدان

2019-08-27T18:19:59Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-27T18:18:25Z

34’تصويبة عن طريق سيباستيان جيوفينكو من داخل يسار المنطقة في إتجاه جوميس الذي سدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات الاتحاد وتحولت إلى ركنية

2019-08-27T18:16:15Z

33’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة من مكان ممييز بعد تدخل من  خالد السميري

2019-08-27T18:15:23Z

32’انطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق رومارينيو ثم أرسل كرة عرضية أرضية أبعدت من على البليهي إلى ركنية في وقت رائع

2019-08-27T18:15:02Z

31’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-27T18:14:42Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل قائم بين الفريقين

2019-08-27T18:14:27Z

29’حكم المباراة يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

2019-08-27T18:14:19Z

28’دخول الطاقم الطبي لعلاجهم

2019-08-27T18:12:48Z

27’سقوط على البليهي وخالد السميري بداعي الإصابة بعد صدام قوي في تدخل مشترك

2019-08-27T18:12:20Z

26’اوووووووووووووه.. إصطدام قوي بين لاعبا الهلال والاتحاد

2019-08-27T18:11:08Z

25’بينية عن طريق سالم الدوسري في إتجاه سيباستيان جيوفينكو المنطلق في الجانب الأيمن، لكن أقرب إلى زياد الصحفي الذي مرر الكرة إلى حارسه فواز القرني

2019-08-27T18:09:49Z

24’خطأ لصالح رومارينيو بعد تدخل من جانج هيون في منتصف الميدان

2019-08-27T18:07:49Z

22’انحصار اللعب في وسط الميدان والكرة بين أقدام لاعبي العميد

2019-08-27T18:05:48Z

21’بينية عن طريق إميليانو فيشيو في إتجاه سعود عبد الحميد المنطلق في الجهة اليمنى، لكن طالت عليه ثم إلى ركلة مرمى

2019-08-27T18:04:49Z

20’أندريه كاريلو أرسل عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بمدافعي الاتحاد وخرجت إلى ركنية

2019-08-27T18:03:13Z

19’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سعود عبد الحميد لداخل المنطقة، وخروج رائع من المعيوف الذي أمسك الكرة بثبات

2019-08-27T18:02:11Z

18’بينية عن طريق جيوفينكو لداخل يسار المنطقة في إتجاه سالم الدوسري الذي سدد كرة بيسراه تصدى لها فواز القرني على مرتين

2019-08-27T18:01:01Z

17’لاعبي الهلال يتبادولن التمريرات في محاولة لإختراق دفاعات العميد المنظم حتى الآن

2019-08-27T18:00:15Z

16’رومارينيو سدد كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بسلام على مرمى المعيوف

2019-08-27T17:59:39Z

15’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أندريه كاريلو وصلت إلى داخل المنطقة أمام جوميس الذي سددها قوية مرت أعلى العارضة بقليل

2019-08-27T17:58:42Z

14’ياربااااااااااااااااااااااه، فرصة هدف محقق ضاعت على جوميس

2019-08-27T17:57:51Z

13’ياسر الشهراني اكتسب ركنية أولى من الجهة اليمنى بعد عرضية إصطدمت بدفاعات العميد

2019-08-27T17:56:03Z

12’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من خالد السميري في وسط الميدان

2019-08-27T17:55:30Z

11’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن  تُبعد من دفاعات الاتحاد

2019-08-27T17:55:11Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-27T17:54:37Z

9’سالم الدوسري مرر تمريرة من وسط الميدان في إتجاه بافيتيمبي جوميس المنطلق داخل المنطقة، لكن تُبعد من دفاعات العميد

2019-08-27T17:52:33Z

8’لاعبي الاتحاد يتبادلون التمريرات العرضية في وسط الميدان دون خطورة على مرمى المعيوف

2019-08-27T17:51:47Z

7’بينية عن طريق سلمان الفرج في إتجاه سيباستيان جيوفينكو المنطلق على حدود المنطقة طالت ووصلت إلى أحضان فواز القرني

2019-08-27T17:51:09Z

6’عرضية أرضية من الجهة اليسرى عن طريق الظهير الأيسر حمدان الشمراني وصلت سهلة إلى دفاعات الهلال

2019-08-27T17:49:52Z

5’تصويبة من مسافة بعيدة عن طريق أندريه كاريلو مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-27T17:48:59Z

4’لاعبي الاتحاد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-08-27T17:48:33Z

3’انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن عن طريق خالد السميري ثم أرسل عرضية تُبعد من دفاعات الزعيم

2019-08-27T17:47:01Z

2’العميد بالزي الأصفر والأسود على اليسار والزعيم بالزي الأزرق على اليمين

تشكيل الهلال

2019-08-27T17:27:02Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني / على البليهي / جانج هيون سون / عبد الله الحافظ / محمد كنو / سلمان الفرج / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كاريلو / بافيتيمبي جوميس

 

تشكيل الاتحاد

2019-08-27T17:23:54Z

يبدأ المدرب خوسيه سييرا بطريقة 4/3/2/1 وتضم كلًا من

فواز القرني / سعود عبد الحميد / عبد المحسن فلاتة / زياد الصحفي / حمدان الشمراني / عبد الإله المالكي / إيميليانو فيشيو / خالد السميري / لويس خيمينيز / كارلوس فيانويفا / رومارينيو

 

2019-08-27T17:18:08Z

صافرة أسترالية للحكم كريس بيث تدير لقاء الاتحاد والهلال

2019-08-27T17:17:20Z

كان الهلال في ثمن نهائي الآسيوية على موعد مع كلاسيكو سعودي مع الجار اللدود للاتحاد الأهلي، ونجح في حسم الأمور مبكرًا من الذهاب بالفوز بأربعة أهدافٍ لهدفين، لكن الراقي انتفض في الإياب وحاول تسجيل ثلاثية تاريخية يقتنص بها بطاقة العبور، لكنه لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد فقط فصعد الزعيم على حسابه لربع نهائي دوري أبطال آسيا ضاربًا موعدًا مع جداوي قوي آخر هو العميد.

2019-08-27T17:16:56Z

إذا أردنا وصف بداية الاتحاد لدوري أبطال آسيا لن نجد أفضل من صفة العجيبة، ففي لقائه الأول في دور المجموعات سحق الريان بخماسيةٍ نبهت المنافسين لقيمة العميد، لكنه عاد وسقط في اللقاء الثاني بالأربعة على يد الوحدة وهو ما أربك المحبين، وفي اللقاء الثاني الذي كان مصيريًا في مشوار المونديالي الآسيوي نجح في افتكاك فوزًا صعبًا على لوكوموتيف طشقند بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم واصل الطريق حتى تأهل للدور الثاني كوصيف عن مجموعته القوية.

2019-08-27T17:15:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة تجمع بين الاتحاد والهلال، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.