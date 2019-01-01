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الاتحاد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والهلال، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، على ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-02-21T18:11:16Z

43’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين 

2019-02-21T18:10:45Z

41’ إنطلاقة من عبدالعزيز البيشي من على يمين المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها سالم الدوسري بنجاح 

2019-02-21T18:10:34Z

40’ تسديدة قوية من كاريلو من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-21T18:10:23Z

39’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ديجينيك لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس فواز القرني 

2019-02-21T18:10:11Z

38’ تمريرة طولية على الجهة اليمنى في إتجاه فهد المولد الذي أرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-02-21T18:09:59Z

37’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق محمد كنو لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-21T18:09:30Z

36’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو لداخل المنطقة تلقاها محمد كنو برأسة خطيرة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-21T18:03:15Z

35’ تنفيذ الركنية من مروان دا كوستا لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس فواز القرني من امامه

أوووووووووه،،،، عرضية خادعة من كنو كادت ان تسكن الشباك

2019-02-21T18:02:32Z

34’ عرضية طيرة من محمد كنو من الجهة اليمنى كادت ان تخدع الحارس فواز القرني لكنه ابعدها بنجاح فى اللحظات الاخيرة إلى ركنية للهلال 

2019-02-21T18:00:49Z

33’ إنطلاقة من سالم الدوسري من منتصف الميدان لكن تدخل معه سعود عبدالحميد والحكم يحتسب خطأ لصالح الهلال 

2019-02-21T18:00:39Z

32’ إنطلاقة من اندري كاريلو من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة لكنها بدون عنوان تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-21T17:59:46Z

31’ تسديدة قوية من من رودريجيز من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-02-21T17:59:31Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-21T17:59:16Z

29’ تنفيذ الخطأ من عبدالعزيز البيشي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة ليتلقاها سعود عبدالحميد بتسديدة غير متقنة تمر بعيد عن مرمي الحارس عبدالله معيوف 

2019-02-21T17:56:03Z

28’ خطا من الجهة اليمنى لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي من سالم الدوسري على فهد المولد 

2019-02-21T17:55:22Z

27’ إنطلاقة من فهد المولد من على حدود المنطقة ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-02-21T17:55:14Z

26’ تمريرة من فهد المولد إلى عبد العزيز البيشي على الجهة اليمنى االذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل إلى أليكساندر بريوفيتش الذي سدد كرة قوية أرضية لكن امسكها الحارس عبدالله معيوف بثبات 

2019-02-21T17:55:04Z

24’ إنطلاقة من منصور الحربي من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه محمد البريك واستخلصها بنجاح 

أوووووووووه،،، هجمة خطيرة للهلال

2019-02-21T17:50:50Z

23’ إنطلاقة من محمد الشلهوب الذي مررها على الجهة اليسري إلى اندري كاريلو الذي مر بمهارة فردية لداخل المنطقة ثم مررها إلى الشلهوب داخل المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-21T17:49:47Z

22’ تسديدة من سالم الدوسري من على حدود المنطقة لكنها ضعيفة تصل سهلة بين احضان الحارس فواز القرني 

2019-02-21T17:49:07Z

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي على محمد البريك 

2019-02-21T17:48:40Z

20’ ضغط قوي من لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء الاتحاد 

2019-02-21T17:48:25Z

19’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من محمد الشلهوب لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى جوميز الذي استلم الكرة وهيأها امامه وسددها تسديدة أرضية من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس فواز القرني بثبات

2019-02-21T17:45:08Z

18’ خطا من خارج المنطقة لصالح الهلال بعد تدخل قوي على محمد كنو 

2019-02-21T17:42:58Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-21T17:42:26Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فهد المولد لكن ابعدها محمد البريك إلى ركنية أولي لصالح الاتحاد 

2019-02-21T17:41:42Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-21T17:41:05Z

13’ خطأ لصالح ياسر الشهراني من الجهة اليسري بالقرب من منتصف الميدان 

2019-02-21T17:40:11Z

12’ ضغط من لاعبي الهلال على دفاعات الاتحاد ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-02-21T17:39:50Z

11’ خطأ للهلال من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من محمد الشلهوب لداخل المنطقة تلقاها محمد البريك بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر تمر اعلى المرمي 

2019-02-21T17:37:24Z

10’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة فى إتجاه سالم الدوسري الذي استخلصها لكن تدخل معه الدفاع من الجهة اليسري والحكم يحتسب خطأ لصالح الهلال 

2019-02-21T17:36:33Z

8’ سيطرة واستحواذ من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء فى الدقائق الاولي من الشوط الأول 

2019-02-21T17:36:20Z

7’ تمريرة ثنائية بين محمد الشلهوب واندري كاريلو لداخل يمين المنطقة لكنها طالت من امام كاريلو وتحولت إلى ضربة مرمي 

أوووووووووه،،،، هجمة خطيرة للهلال

2019-02-21T17:34:34Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني الذي أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها جوميز بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-02-21T17:32:48Z

5’ تمريرات على حدود منطقة جزاء الاتحاد من لاعبي الهلال ومحاولات الاختراق لداخل المنطقة 

2019-02-21T17:31:39Z

4’ إنطلاقة من كريم الأحمدي من الجهة البيمنى ومن ثم يرسلها عرضية غير متقنة تصطدم فى الدفاع ويستخلصها محمد الشهلوب بنجاح 

2019-02-21T17:30:45Z

3’ تمريرات متبادلية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-02-21T17:28:15Z

2’ بداية سريعة من لاعبي الهلال وتمريرة من سالم الدوسري إلى جوميس الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه 

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-02-21T16:46:07Z

يبدأ بطريقة (54/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / أندري كاريلو / محمد الشلهوب / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز 

علي الحبسي / جوناثان سوريانو / أحمد الشراحيلي / هاتان باهبري / أحمد أشرف / محمد جحفلي / حسن كادش / سيباستيان جيوفينكو / عبدالملك الخيبري

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-02-21T16:42:58Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فواز القرني / منصور الحربي / مانويل مروان داكوستا / سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / جمال باجندوح / كريم الأحمدي / فهد المولد / جاري مينديس رودريجيز / عبدالعزيز البيشي / اليكساندر بريوفيتش 

البدلاء / راكان النجار / أحمد غسيري / كارلوس فيلانويفا / روماريو ريكاردو داسيلفا / ياسين يارناوي / سيكون ساتوجو / جابر عيسي 

2019-02-20T22:57:16Z

يدخل الاتحاد المباراة من أجل الفوز والهروب من شبح الهبوت، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يدخل الهلال لتعزيز صدارته في ترتيب الجدول برصيد 49 نقطة 

2019-02-20T22:56:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والهلال، على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.