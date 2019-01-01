أوووووووووه،،،، عرضية خادعة من كنو كادت ان تسكن الشباك
أوووووووووه،،، هجمة خطيرة للهلال
أوووووووووه،،،، هجمة خطيرة للهلال
⚽️ بداية المباراة#الهلال × الاتحاد#الاتحاد_الهلال— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ فبراير ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/b7rLOGdydH
الكلاسيكو من المدرجات
مستعدين لمباراة الكلاسيكو.🙌🙌— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢١ فبراير ٢٠١٩
(@SPL :📸) pic.twitter.com/v4yBKt7Iam
التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (54/1) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / أندري كاريلو / محمد الشلهوب / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد"، ضمن لقاءات الجولة الـ٢١ من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/VhVaoq4ZDQ— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ فبراير ٢٠١٩
علي الحبسي / جوناثان سوريانو / أحمد الشراحيلي / هاتان باهبري / أحمد أشرف / محمد جحفلي / حسن كادش / سيباستيان جيوفينكو / عبدالملك الخيبري
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فواز القرني / منصور الحربي / مانويل مروان داكوستا / سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / جمال باجندوح / كريم الأحمدي / فهد المولد / جاري مينديس رودريجيز / عبدالعزيز البيشي / اليكساندر بريوفيتش
قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء #الاتحاد_الهلال #انا_الاتحاد pic.twitter.com/0jd9kHi6ZA— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢١ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / راكان النجار / أحمد غسيري / كارلوس فيلانويفا / روماريو ريكاردو داسيلفا / ياسين يارناوي / سيكون ساتوجو / جابر عيسي