2018-12-21T02:06:36Z
يخوض نادي النصر المباراة من أجل اللحاق بمتصدر الدوري وغريمه التقليدي نادي الهلال “الزعيم”، حيث يفصل بين النصر والهلال 3 نقاط فقط، بينما بينما يسعى الاتحاد الى مصالحة جماهيره بعد التعثر والتراجع الكبير له هذا الموسم حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط.
2018-12-21T02:05:55Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث تنتظر عشاق الكرة السعودية، ديربي سعودي كبير يجمع العميد الإتحاد بالعالمي النصر، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي ، على ارضية وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.