أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث تنتظر عشاق الكرة السعودية، ديربي سعودي كبير يجمع العميد الإتحاد بالعالمي النصر، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي ، على ارضية وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.