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الاتحاد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والنصر، في اطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محدث
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2018-12-21T02:06:36Z

يخوض نادي النصر المباراة من أجل اللحاق بمتصدر الدوري وغريمه التقليدي نادي الهلال “الزعيم”، حيث يفصل بين النصر والهلال 3 نقاط فقط، بينما بينما يسعى الاتحاد الى مصالحة جماهيره بعد التعثر والتراجع الكبير له هذا الموسم حيث يقبع في المركز الخامس عشر  برصيد 6 نقاط فقط.

2018-12-21T02:05:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث تنتظر عشاق الكرة السعودية، ديربي سعودي كبير يجمع العميد الإتحاد بالعالمي النصر، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي ، على ارضية وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.