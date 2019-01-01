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الاتحاد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والنصر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، في ديربي سعودي قوي

محدث
التعليقات()

2019-04-27T19:07:49Z

120+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-04-27T19:04:57Z

120’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-04-27T19:01:53Z

116’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد 

2019-04-27T19:00:24Z

115’ توقف اللقاء لسقوط عمر هوساوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-27T18:59:15Z

114’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالرزاق حمدالله 

2019-04-27T18:58:44Z

113’ محاولة المرور من حمدالله من داخل يسار المنطقة لكن تدخل رائع من عبد العزيز البيشي واستخلصها بنجاح

2019-04-27T18:57:27Z

112’ تمريرة خطيرة من جاري مينديس لداخل المنطقة إلى روماريو الذي سدد الكرة لكن ابعدها الحارس ببراعة 

التبديل الرابع للاتحاد

2019-04-27T18:55:59Z

112’ دخول جابر عيسي وخروج أليكساندر بريوفيتش

2019-04-27T18:55:30Z

111’ خطأ من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من مايكون بيريرا على جاري مينديس 

2019-04-27T18:54:37Z

110’ سيطرة من لاعبي الاتحاد على الكرة وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

2019-04-27T18:53:29Z

109’ عرضية من حمد آل منصور من الجهة اليمنى لكن امسكها الحارس فواز القرني بثبات 

روماريو ريكاردو

2019-04-27T18:51:16Z

وصف الهدف

108’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من جاري مينديس تضع روماريو ريكاردو فى مواجهة المرمي ليسددها على يمين الحارس برادلي جونزبنجاح 

2019-04-27T18:50:37Z

107’ جووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الرابع للاتحاد عن طريق روماريو ريكاردو 

2019-04-27T18:49:53Z

106’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الإضافي الثاني 

2019-04-27T18:46:43Z

105+2’ مرتدة خطيرة للاتحاد وإنطلاقة من روماريو  ومن ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى جاري رودريجيز الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع لتصطدم فى وجه روماريو وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T18:46:07Z

105+1’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من حمدالله لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع مرت بدون خطورة 

2019-04-27T18:45:12Z

105 الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-04-27T18:44:40Z

105’ تمريرة ثنائية بين جوليانو وحمدالله على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى حمدالله 

2019-04-27T18:43:49Z

104’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان 

2019-04-27T18:41:55Z

102’ تنفيذ الخطأ من جاري رودريجيز بتسديدة قوية فى إتجاه المرمي لكن ابعدها برادلي جونز بنجاح 

2019-04-27T18:41:09Z

101’ خطأ لصالح الاتحاد من الجهة اليمنى بعد إحتساب لمسة يد على مايكون بيريرا 

التبديل الرابع فى صفوف النصر

2019-04-27T18:40:35Z

100’ دخول حمد ىل منصور وخروج سلطان الغنام 

2019-04-27T18:39:46Z

99’ عرضية من يحي الشهري فى إتجاه حمدالله لكن امسكها الحارس فواز القرني بثبات 

2019-04-27T18:39:19Z

98’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر ومحاولات للبحث عن هدف التعادل 

روماريو ريكاردو يسجل الهدف الثالث للاتحاد

2019-04-27T18:35:11Z

وصف الهدف

96’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه جاري رودريجيز الذي مررها لداخل المنطقة إلى روماريو ريكاردو الذي سددها من لمسة واحدة فى المرمي تسكن الشباك بنجاح

2019-04-27T18:34:26Z

95’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث للاتحاد عن طريق روماريو ريكاردو 

2019-04-27T18:33:19Z

94’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-04-27T18:32:01Z

92’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة نفذها حمدالله بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-27T18:31:15Z

91’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الإضافي الأول 

2019-04-27T18:22:59Z

90+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة لنذهب إلى ألأشواط الإضافية 

2019-04-27T18:21:22Z

90+3’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق روماريو لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-27T18:20:22Z

90+2’ تسديدة قوية للغاية من حمدالله من خارج المنطقة لكن ابعدها فواز القرني ببراعة 

2019-04-27T18:19:07Z

90’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

2019-04-27T18:18:05Z

89’ أووووووووووووه،،،،،، تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق جاري مينيدس رودريجيز لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

حمدالله

2019-04-27T18:16:41Z

وصف الهدف

88’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يمين الحارس فواز القرني لتسكن الشباك بنجاح

2019-04-27T18:16:13Z

87’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للنصر عن طريق حمداللله 

يارباااااااااااااااااااااااااه،،،، ماهذا؟

2019-04-27T18:13:54Z

أوووووووووووووه ،،، يارباااه على الأثارة لمسة يد على أحمد عسيري والحكم لايحتسب شئ لترتد الكرة بمرتدة خطيرة إلى أليكساندر بريوفيتش المنفرد بالمرمي ليسددها من فوق الحارس بتسديدة رائعة تسكن الشباك لكن الحكم يلغي الهدف لمشاهدة الفار  ويحتسب ركلة جزاااااااااااء للنصر 

2019-04-27T18:12:15Z

85’ تنفيذ الخطأ من مانويل دا كوستا بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس برادلي جونز على مرتين 

2019-04-27T18:11:15Z

84’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من مايكون بيريرا على رودريجيز 

التبديل الثاني فى صفوف الاتحاد

2019-04-27T18:10:23Z

83’ دخول روماريو ريكاردو وخروج كارلوس فيلانويفا

التبديل الثاني فى صفوف النصر

2019-04-27T18:10:00Z

82’ دخول فراس البريكان وخروج نور الدين امرابط 

التبديل الأول فى صفوف الأتحاد

2019-04-27T18:08:56Z

81’ دخول جمالد باجندوح وخروج فهد المولد 

2019-04-27T18:08:23Z

80’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنها مرت من فوق رأس حمدالله إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T18:07:26Z

79’ تمريرة ثنائية بين جوليانو وموسي لداخل المنطقة المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-04-27T18:07:02Z

78’ محاولات من لاعبي النصر للبحث عن هدف التعادل 

2019-04-27T18:06:22Z

77’ إنطلاقة من أحمد موسي من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية أرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع 

2019-04-27T18:04:04Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة ولايزال التقدم للاتحاد بهدفين مقابل هدف 

2019-04-27T18:03:40Z

74’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد

التبديل الاول فى صفوف النصر

2019-04-27T18:00:46Z

73’ دخول يحيي الشهري وخروج عبدالعزيز الجبرين 

2019-04-27T18:00:23Z

72’ توقف اللقاء لسقوط فهد المولد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-27T17:59:24Z

71’ بطاقة صفراء من نصيب فهد المولد بعد تدخل قوي على ماتيوس بيتروس 

2019-04-27T17:58:30Z

70’ محاولة المرور من جاري مينديس من الجهة اليسري لكن استخلصها من امامه سلطان الغنام 

2019-04-27T17:57:11Z

69’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

2019-04-27T17:55:14Z

68’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية فى إتجاه فهد المولد على الجهة اليمنى ليمررها المولد تمريرة بالعرض فى غتجاه جاري مينيدس رودريجيز بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-04-27T17:54:41Z

68’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثالث للاتحاد عن طريق جاري مينديس رودريجيز 

حمدالله يسجل الهدف الاول للنصر

2019-04-27T17:53:46Z

وصف الهدف

67’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من أحمد موسي من خارج المنطقة ثم يمررها فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها الدفاع ليستخلصها حمدالله من جديد ويسددها تسديدة صاااروخية على يسار الحارس فواز القرني 

2019-04-27T17:53:22Z

66’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للنصر عن طريق حمدالله 

2019-04-27T17:52:24Z

65’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-27T17:51:25Z

64’ إنطلاقة من أحمد موسي من داخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لكنها مرت من تحت أفدام حمدالله 

2019-04-27T17:50:35Z

63’ إنطلاقة من رودريجيز من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من امام الجميع

2019-04-27T17:49:46Z

62’ تمريرة ثنائية رائعة بين جوليانو وحمدالله تنتهي بتسديدة من حمدالله لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

فهد المولد يسجل الهدف الثاني للاتحاد

2019-04-27T17:48:34Z

وصف الهدف

61’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من مانويل مروان دا كوستا فى إتجاه فهد المولد المنطلق بسرعته ليستخلص الكرة من امام عمر هوساوي ويمربها لداخل المنطقة ويراوغ الحارس ويسددها فى الشباك بنجاح 

2019-04-27T17:47:49Z

60’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للاتحاد عن طريق فهد المولد 

2019-04-27T17:46:28Z

59’’ إنطلاقة من عبدالله العمار من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية تصطدم فى مايكون بيريرا وتصل سهلة بين أحضان الحارس برادلي جونز 

2019-04-27T17:45:18Z

58’ تسديدة سيئة للغاية من أحمد موسي من على حدود المنطقة  مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-27T17:44:37Z

57’ إنطلاقة رائعة من جاري مينديس رودريجيز من داخل يسار المنطقة لكن تدخل قوي من مايكون بيريرا لتصل الكرة سهلة بين أحضان الحارس برادلي جونز

2019-04-27T17:44:14Z

56’ سيطرة وضغط قوي من لاعبي النصر لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-04-27T17:43:38Z

55’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق عبدالعزيز الجبرين لكنها مرت بعدة عن المرمي 

2019-04-27T17:42:45Z

54’ إنطلاقة من حمدالله من داخل يسار المنطقة لكن تدخل قوي من دا كوستا والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-04-27T17:42:14Z

53’ عرضية من الجهة اليسري للنصر تلقاها عمر هوساوي برأسية قوية لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T17:41:48Z

52’ خطأ لصالح النصر فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على نور الدين امرابط 

2019-04-27T17:41:12Z

51’ تسديدة قوية من حمدالله من داخل يسار المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T17:40:45Z

50’ ضغط قوي من لاعبي النصر الذي يبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة حقيقية 

2019-04-27T17:39:55Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-27T17:15:40Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-04-27T17:14:58Z

45+2’ تنفيذ الخطأ بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T17:13:52Z

45+1’ بطاقة صفراء من نصيب مانويل دا كوستا بعد تدخل قوي على حمدالله من خارج المنطقة 

2019-04-27T17:13:28Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

اليكساندر بريوفيتش يسجل الهدف الاول للاتحاد

2019-04-27T17:12:25Z

وصف الهدف

45’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالله العمار لداخل المنطقة تلقاها أليكساندر بريوفيتش بتسديدة رائعة على الطائر لتسكن الشباك بنجاح 

2019-04-27T17:11:43Z

44’ جوووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للاتحاد عن طريق  أليكساندر بريوفيتش 

2019-04-27T17:11:03Z

43’ عرضية من عبدالله العمار من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T17:09:59Z

42’ بطاقة صفراء من نصيب بيتروس ماتيوس بعد تدخل قوي على قهد المولد 

2019-04-27T17:09:08Z

41’ عرضية رائعة من فهد المولد من الجهة اليمنى لكنها مرت من امام مينديس رودريجيز 

يارباااااااااااااااااه،،،، ماذا أهدرت ياحمدالله ؟

2019-04-27T17:07:35Z

40’ تمريرة طولية رائعة من بيتروس ماتيوس فى إتجاه حمدالله الذي إستلم الكرة وسددها على يسار المرمي لكن ابعدها الدفاع قبل ان يشير الحكم بوجود تسلل

2019-04-27T17:06:46Z

39’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر 

2019-04-27T17:05:29Z

38’ توقف اللقاء لسقوط بيتروس ماتيوس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-27T17:04:25Z

37’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من داخل يمين المنطقة ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T17:03:57Z

36’ إختراق رائع من حمدالله من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن ستخلصها فهد المولد بنجاح 

2019-04-27T17:02:50Z

35’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى عبدالرحمن العبيد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T17:02:13Z

34’ محاولة المرور من نور الدين امرابط من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-04-27T17:01:23Z

33’ بطاقة صفراء من نصيب كريم الأحمدي بعد تدخل قوي على حمدالله 

2019-04-27T17:01:05Z

32’ تمريرة من جوليانو فى إتجاه أحمد موسي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-27T17:00:29Z

31’ إنطلاقة من اليكساندر بريوفيتش من داخل يمين المنطقة ومحاولة لأإرسال عرضية فى إتجاه فهد المولد لكن استخلصها الدفاع من امامه بنجاح

2019-04-27T16:59:27Z

28’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من فهد المولد على عبدالعزيز الجبرين

2019-04-27T16:59:02Z

27’ تسديدة قوية من فهد المولد لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-27T16:58:21Z

25’ صراع فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين ومحاولات للسيطرة على الكرة 

2019-04-27T16:57:20Z

24’ تمريرة فى إتجاه أليكساندر بريوفيتش لكنها مرت من امامه إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T16:53:58Z

24’ إنطلاقة من داخل يمين المنطقة فهد المولد يكن تدخل الدفاع وابعدها من منطقة الخطورة 

2019-04-27T16:51:21Z

23’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس فواز القرني 

2019-04-27T16:50:04Z

22’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T16:49:06Z

21’ تمريرة خطيرة فى إتجاه حمدالله لداخل يمين المنطقة ثم يمررها فى إتجاه المنطلق من الخلف أحمد موسي الذي كاد ان يسدد الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-27T16:48:06Z

20’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق نور الدين امرابط لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-27T16:46:48Z

19’ سيطرة من لاعبي الاتحاد على مجريات اللقاء لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-04-27T16:45:21Z

18’ تمريرة طولية فى إتجاه كارلوس فيلانويفا على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-27T16:44:28Z

17’ عرضية من جوليانو فى إتجاه حمدالله داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد بهجمة مرتدة خطيرة وتصل  إلى أليكساندر بريوفيتش الذي حاول تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب

2019-04-27T16:39:30Z

14’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من داكوستا على أحمد موسي 

2019-04-27T16:38:54Z

13’ محاولات من لاعبي الاتحاد للبحث عن هدف التقدم وضغط قوي على دفاعات النصر

2019-04-27T16:38:05Z

12’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كارلوس فيلانويفا لداخل يمين المنطقة تلقاها فهد المولد وحاول تسديد الكرة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-04-27T16:36:44Z

10’ تمريرة خطيرة من كارلوس فيلانويف لداخل المنطقة فى إتجاه فهد المولد لكن ابعدها مايكون بنجاح من امامه

2019-04-27T16:34:12Z

8’إنطلاقة من جوليانو فيكتور الذي مرر تمريرة رائعة لداخل المنطقة إلى أحمد موسي لكن تدخل معه عبدالرحمن العبيد وابعدها بنجاح من امام موسي

2019-04-27T16:33:35Z

7’ سيطرة من لاعبي الاتحاد على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة على حدود منطقة جزاء النصر

2019-04-27T16:32:55Z

6’ تنفيذ الخطأ من فهد المولد بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-04-27T16:32:07Z

5’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق الاتحاد بعد تدخل قوي من عمر هوساوي على فهد المولد 

2019-04-27T16:31:20Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد موسي على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T16:30:51Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان 

2019-04-27T16:29:31Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالرحمن العبيد على فهد المولد 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-04-27T16:14:15Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين  / سامي النجعي / أحم موسي / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمددالله 

البدلاء / يحي الشهري / عبدالرحمن الدوسري / برونو أوفيني / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالله الأسطا / فراس البريكان / نواف الفرشان 

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-04-27T16:11:34Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فواز القرني  / سعود عبدالحميد / مانويل مروان دا كوستا / أحمد عسيري / عبدالله العمار / كريم الأحمدي / جاري مينديس رودريجيز / سيكو سانوجو / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / أليكساندر بريوفيتش 

البدلاء / عون السلولي / روماريو ريكاردو دا سيلفا / جمال با جندوح / جابر عيسي / عساف القرني / عبدالعزيز العرياني / محمد ريمان 

2019-04-26T23:28:52Z

تعادل الاتحاد في آخر مبارياته أمام لوكومتيف في دوري أبطال آسيا بهدف لكل منهما، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.

2019-04-26T23:28:38Z

يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الزوراء بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام في الدوري السعودي فيمتلك الفريق 64 نقطة وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.

2019-04-26T23:28:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والنصر على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.