أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والشباب في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23،على "الجوهرة المشعة.

الاتحاد، صاحب الأرض، عينه على الدخول بقوة في الموسم الحالي من بطولة كأس الملك، وتحقيق الفوز من أجل إبعاد أحد المرشحين الرئيسيين للسير بعيدًا في البطولة.

أما نادي الشباب، فيدخل المواجهة وعينه هو الآخر على تحقيق الفوز، من أجل بداية مثالية لرحلة استعادة اللقب الغائب عن عرين "الليث" منذ آخر تتويج في 2014.