عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - الفيحاء
الخميس 19 يناير 2023،
الملك عبدلله الدولي
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - الفيحاء
الخميس 19 يناير 2023،
الملك عبدلله الدولي
تابع مباراة الاتحاد والفيحاء في #دوري_روشن_السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) January 19, 2023
حيث يتطلع الاتحاد لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي من بوابة الفيحاء
اشترك في باقة الرياضة وشاهد جميع المباريات والعديد من الأحداث الرياضية
على شاهد
بتقنية
HD#SSC#الرياضة_على_شاهد#الاتحادhttps://t.co/mW2xnKWCO7@ittihad pic.twitter.com/IjT33zr03F
اختار راشوفيتش الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 5-4-1
فيلاديمير ستويكوفيتش
أسامة الخلف - محمد البقعاوي - سامي الخيبري - حسن الشويش - بندر ناصر
باولينيو - فيكتور رويز - سلطان مندش - ريكاردو
ميلان بافكوف
🐆|📋— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) January 19, 2023
تعرّف على قائمة الفهود التي اختارها السيد فوك رازوفيتش لمباراة #الفيحاء_الإتحاد #الفيحاء #مع_الفيحاء#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/NroD4JBath
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو
التشكيل: 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا هوساوي
طارق حامد - كورنادو
رومارينهو - برونو هنريكي - هارون كمارا
عبد الرزاق حمدلله
هكذا سنخوض مواجهة #الاتحاد_الفيحاء ⚽️ pic.twitter.com/g0hpC5NAR1— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 19, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك عبدلله الدولي.
نجح الاتحادفي تحقيق فوز صعب وهام على الباطن بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الانتصارات والضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب ويبتعد عن العميد بفارق نقطتين.
أما الفيحاء فقد تمكن أيضًا من تحقيق انتصار عريض على الرائد برباعية، ويرغب في أن يواصل النتائج الإيجابية، خاصًة وأنه لم يتعرض للهزيمة في أخر خمس مباريات من الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد لعب 13 مبارة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء كذلك.