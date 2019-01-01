أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الاتحاد فريق الشباب، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.