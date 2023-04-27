45+8" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
مباشرالاتحاد ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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45+3" عرضية من الجهة اليسرى من جوانكا تلقاها أرون بوينداز بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن
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45" الحكم أضاف 8 دقائق وقت بدل ضائع
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44" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الشباب في منتصف ملعب الاتحاد
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41" بطاقة صفراء من نصيب إيجور كورنادو بعد عرقلة حسين القحطاني فى وسط الميدان
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38" تسديدة قوية من عبدالرزاق حمدالله تصل سهلة بين أحضان الكوري كيم سونج
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35" اووووووووووووووووووه، تسديدة صاروخية من كريستيان جوانكا من على حدود المنطقة اصطدمت فى العارضة وتحولت إلى ضربة مرمى
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للاتحاد بهدف على نظيره الشباب
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29" أووووووووه، تسديدة قوية من إياجو سانتوس من خارج المنطقة مرت على حافة القائم الأيمن للحارس مارسيل جروهي
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27" ضغط قوي من لاعبي الشباب فى هذه الأثناء لتسجيل هدف التعادل
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25" خطأ لصالح الاتحاد من على حدود المنطقة نفذها إيجور كورنادو بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط البشري ومرت بدون خطورة
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22" عرضية من إيفر بانيجا من الجهة اليمنى تلقاها كريستيان جوانكا برأسية مرت بعيدة عن المرمى
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جووووووووووووووووووول، حمدالله يفتتح التسجيل للاتحاد
عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء بعد تنفيذ الكرة بتسديدة على يسار الحارس كيم سونج
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ركلة جزااااااااااااااء للاتحاد
15" رومارينهو يتحصل على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من أرون بوندزا الذي حاول استخلاص الكرة من أمامه
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أوووووووووه، مش ممكن ياحمدالله ماذا أهدرت؟
12" انطلاقة رائعة من كورنادو من الجهة اليسرى ثم مرر كرة رائعة تضع حمدالله منفردا ثم راوغ الحارس وسددها فى المرمى لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمى
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10" ضغط من لاعبي الاتحاد ومحاولات للإختراق من العمق والبحث عن هدف مبكر
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6" العبود ينطلق من أمام متعب الحربي ويستخلص الكرة ثم يمررها لداخل املنطقة فى إتجاه رومارينهو ليتدخل الدفاع ويستخلصها فى الوقت المناسب
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4" توغل رائع من رومارينهو من داخل يمين المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية خطيرة ابعدها الدفاع ببرراعة قبل ان تصل لحمدالله
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2" تسديدة قوية من إيفر بانيجا لكنها مرت بجوار القائم
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة