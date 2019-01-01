نهاية المباراة
🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الرائد— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
مبروووك لجماهير الذهب ✨👏 pic.twitter.com/KXOvD0L3BZ
روماريو يسجل الهدف الثالث للاتحاد
وصف الهدف90+6’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية رائعة من كارلوس فيلانويفا على يسار المنطقة إلى المنطلق هارون كامارا الذي توغل لداخل المنطقة وثم هيأ الكرة امام روماريو الذي سدد الكرة بكل سهولة واسكنها الشباك بنجاح
🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الرائد— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
96’ قووول اتحادي ثالث سجله اللاعب رومارينهو بصناعة من هارون كمارا 🤙⚽️ pic.twitter.com/MXW6yzkiX7
بطاقة صفراء من نصيب سعود عبد الحميد
التبديل الثالث فى صفوف الاتحاد
🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الرائد— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
الاتحاد 2 : 1 الرائد
85’
➡️خروج: بريجوفيتش
⬅️دخول: هارون كمارا pic.twitter.com/pLTx0oKwze
بطاقة صفراء من نصيب أحمد الزين
التبديل الثالث فى صفوف الرائد
الدقيقة 82— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 23, 2019
التبديل الثالث لفريق الرائد :
دخول اللاعب / رائد الغامدي
خروج اللاعب / محمد السهلي pic.twitter.com/QjImU81ueL
التبديل الثاني فى صفوف الاتحاد
🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الرائد— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
الاتحاد 2 : 1 الرائد
77’
➡️خروج: لويس خمينيز
⬅️دخول: خالد السميري pic.twitter.com/8waxNuPbPY
إحتفال لاعبي العميد بالهدف الثاني
📸 احتفالية اللاعبين بالهدف الثاني في لقاء #الاتحاد_الرائد ⚽️😃🤙 pic.twitter.com/YUIgcpHYCI— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
التبديل الثاني فى صفوف الرائد
الدقيقة 68— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 23, 2019
التبديل الثاني لفريق الرائد :
دخول اللاعب / احمد الزين
خروج اللاعب / سلطان الفرحان pic.twitter.com/1MLMdD0SL0
التبديل الأول فى صفوف الرائد
الدقيقة 62— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 23, 2019
التبديل الأول لفريق الرائد :
دخول اللاعب / جهاد حسين
خروج اللاعب / سلطان السوادي pic.twitter.com/JAilxBZSrA
أوووووووه،،،،هدف ملغي بداعي التسلل للاتحاد
شاهد الهدف الثاني للاتحاد
روماريو
هدف روما الثاني للاتحاد ٢-١ 🤙#الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/wiNXlHLFjz— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
شاهد تيفو العميد
هكذا ظهر تيفو العميد في لقاء الليلة 🔥🔥— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
#WeAreHere
#وحشتونا pic.twitter.com/oWEC564rG5
التبديل الأول فى صفوف الاتحاد
🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الرائد— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
الاتحاد 2 : 1 الرائد
57’
➡️خروج: امليانو فيكيو
⬅️دخول: عبدالاله المالكي pic.twitter.com/X0iTNrfhTz
الهدف الثاني للاتحاد
وصف الهدف56’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سعةد عبدالحميد من الجهة اليمنى تلقاها روماريو بتسديدة قوية ورائعة من على القائم القريب تسكن الشباك بنجاح
🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان#الاتحاد_الرائد— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
55’ قووول اتحادي ثاني سجله اللاعب رومارينهو pic.twitter.com/uOxQlvIIZz
نهاية الشوط الأول ||#الاتحاد 1️⃣#الرائد 1️⃣#الاتحاد_الرائد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/vaK8RNXi9V— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
ياربااااااااااااااااااه
شاهد هدف التعادل للرائد
محمد السهلي
د30’ هدف للرائد! 👏#محمد_السهلي يسجل هدف التعادل#الاتحاد 1 - #الرائد 1#الاتحاد_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/7BZpAqrQYi
شاهد هدف الاتحاد الأول
أليكساندر بريوفيتش
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
هدف #الاتحاد الأول سجله اللاعب اليكسندر بريوفيتش (من ركلة جزاء) في الدقيقة 11#الاتحاد_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/8MjvjjY2dP
السهلي يسجل هدف التعادل للرائد
وصف الهدف31’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من محمد فوزير على الجهة اليمنى إلى أرناود دجوم الذي أرسلها عرضية على القائم القريب تلقاها محمد السهلي بتسديدة قوية فى سقف الشباك
الدقيقة 29— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 23, 2019
قووو Goool ووول
هدف ريداوي أول عن طريق اللاعب
محمد السهلي pic.twitter.com/LOJOrJKtjx
الهدف الأول للاتحاد
وصف الهدف12’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من أليكساندر بريوفيتش على يمين المرمي
11 ' هدددددددف #الاتحاد " اليكساندر بريوفيتش "— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
الاتحاد 1 : 0 الرائد #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/bEzaPEKOQj
بعد مراجعة الفار الحكم يأكد على ركلة الجزاء
⏱ بداية المباراة ||#الاتحاد_الرائد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/LjiLMwgcvq— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
التشكيل الرسمي لفريق الرائد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
عز الدين دوخة / محمد الشريمي / عبدالله الفهد / حسين الشويش / محمد العمري / أرناود دجوم / جلال داودي / سلطان الفرحان / محمد فوزير / سلطان السوادي / محمد السهلي
📋| القائمة الأساسية والاحتياط لفريق #الرائد في لقاء اليوم أمام الاتحاد— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 23, 2019
بالتوفيق لرائد التحدي 🙏🏻 pic.twitter.com/A9TfIBMcoD
البدلاء / أحمد الرحيلي / محمد ريمان / عبدالله السبيعي / أحمد الزين / مهند الشدوخي / جهاد الحسين / عبدالله محمد المقرن / رائد الغامدي
التشكيل الرسمي لفريق الرائد
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مروان داكوستا / حمدان الشمراني / لويس جيمينيز / إيميليانو فيتشيو / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / أليكساندر بريوفيتش / روماريو ريكاردو دا سيلفا
قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/WcbJyyUM6P— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2019
البدلاء / أمين بخاري / عساف القرني / منصور الحربي / عبدالمحسن فلاته / عبدالإله البيشي / خالد السميري / هارون كمارا / عبدالرحمن العبود
على الجانب الآخر اختتم الرائد الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019 المركز الثامن برصيد 38 نقطة، حيث خاض الفريق 30 مباراة استطاع ان يحقق الانتصار فى عشر مباريات وتعادل فى 8 وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من النمور.
يدخل العميد منتشياً بعد انتصاره الآخير على العهد البناني بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،خاض الاتحاد واحداً من أسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وسيدخل النمور هذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي