يدخل العميد منتشياً بعد انتصاره الآخير على العهد البناني بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،خاض الاتحاد واحداً من أسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وسيدخل النمور هذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي