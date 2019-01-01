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الاتحاد × الرائد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإتحاد ضد الرائد في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، علي ملعب مدينة الملك عبد الله

محدث
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روماريو يسجل الهدف الثالث للاتحاد

2019-08-23T19:48:45Z

وصف الهدف

90+6’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية رائعة من كارلوس فيلانويفا على يسار المنطقة إلى المنطلق هارون كامارا الذي توغل لداخل المنطقة وثم هيأ الكرة امام روماريو الذي سدد الكرة بكل سهولة واسكنها الشباك بنجاح

2019-08-23T19:48:10Z

90+6’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثالث للاتحاد عن طريق ر وماريو ريكاردو

2019-08-23T19:47:39Z

90+5’ عرضية من كارلوس فيلانويفا من الجهة اليسري تلقاها هارون كامارا برأسية غير متقنة مرت اعلى المرمي 

بطاقة صفراء من نصيب سعود عبد الحميد

2019-08-23T19:47:15Z

90+4’ بطاقة صفراء من نصيب سعود عبد الحميد بعد تدخل قوي على محمد العمري

2019-08-23T19:45:53Z

90+3’ تسديدة قوية من محمد فوزير من داخل يسار المنطقة لكنها تصطدم فى القائم الايمن ومن ثم يبعدها الدفاع 

2019-08-23T19:45:24Z

90+2’ ضغط قوي من الرائد على دفاعات الاتحاد فى هذه الدقائق الأخيرة لمحاولة خطف هدف التعادل 

2019-08-23T19:43:29Z

90’ الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

2019-08-23T19:42:25Z

89’ ركنية للاتحاد نفذها كارلوس فيلانويفا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع الرائد من قلب المنطقة 

2019-08-23T19:41:27Z

88’ تسديدة قوية من محمد فوزير من خارج المنطقة مرت على حافة القائم الايمن بقليل 

2019-08-23T19:40:58Z

87’ إنطلاقة ومحاولة التوغل من هارون كامارا من على حدود المنطقة لكن تدخل رائع من جلال داودي واستخلصها بنجاح 

2019-08-23T19:40:08Z

86’ محاولة التوغل من جهاد الحسين من الجهة اليسري لكن تدخل معه بتغطية جيدة كريم الأحمدي وتحولت الكرة إلى ضربة مرمي للاتحاد

التبديل الثالث فى صفوف الاتحاد

2019-08-23T19:38:13Z

84’ ’ دخول هارون كامارا وخروج أليكساندر بريوفيتش

بطاقة صفراء من نصيب أحمد الزين

2019-08-23T19:37:25Z

83’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد الزين بعد تدخل قوي على عبدالإله الملكي 

التبديل الثالث فى صفوف الرائد

2019-08-23T19:36:14Z

82’ دخول رائد عبدالله الغامدي وخروج محمد السهلي 

2019-08-23T19:33:55Z

81’ إنطلاقة من خالد السميري من داخل يمين المنطقة ومحاولة المرور والتوغل لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وصلت إلى الحارس عز الدين دوخة 

2019-08-23T19:32:30Z

80’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد الشريمي لكن ابعدها زياد الصحفي ببراعة من قلب المنطقة 

2019-08-23T19:31:55Z

79’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الرائد 

2019-08-23T19:31:25Z

78’ توقف المباراة قليلًا لإلتقاط الأنفاس لشدة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة 

التبديل الثاني فى صفوف الاتحاد

2019-08-23T19:29:22Z

77’ دخول خالد السميري وخروج لويس جيمينيز 

2019-08-23T19:28:51Z

76’ حصار من لاعبي الرائد على حدود منطقة جزاء الاتحاد ومحاولات للبحث عن ثفرة فى الدفاع 

2019-08-23T19:27:29Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للنمور بهدفين مقابل هدف وحيد للرائد

2019-08-23T19:25:17Z

72’ هدوء فى مجريات اللقاء وتراجع العميد إلى الخلف وسيطرة من لاعبي الرائد على الكرة 

2019-08-23T19:23:34Z

70’ محاولة التوغل والتسديد من روماريو  من على حدود منطقة جزاء الرائد لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2019-08-23T19:23:02Z

69’ تمريرة خطية تصل إلى البديل أحمد الزين داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس فواز القرني وامسكها بثبات

التبديل الثاني فى صفوف الرائد

2019-08-23T19:21:43Z

68’ دخول أحمد يوسف الزين وخروج سلطان الفرحان 

2019-08-23T19:20:53Z

67’ عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق ارناود دجوم تلقاها جهاد حسين بتسديدة على الطائر لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-23T19:19:43Z

66’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الرائد ومحاولات للبحث عن هدف التعادل 

2019-08-23T19:17:05Z

64’ تسديدة من محمد الشريمي من داخل يمين المنطقة لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي 

التبديل الأول فى صفوف الرائد

2019-08-23T19:15:56Z

63’ دخول جهاد حسين وخروج سلطان السوادي 

أوووووووه،،،،هدف ملغي بداعي التسلل للاتحاد

2019-08-23T19:14:31Z

62’ تمريرة رائعة من أليكساندر بريوفيتش تضع روماريو ريكاردو منفردا بالمرمي ليسددها فى الشباك بنجاح لكن الحكم يشير بوجود تسلل على روماريو 

2019-08-23T19:13:08Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني حيث نجح النمور فى خطف هدف التقدم على الرائد 

التبديل الأول فى صفوف الاتحاد

2019-08-23T19:11:37Z

57’ دخول عبددالإله سعد المالكي وخروج إيميليانو فيشيو 

الهدف الثاني للاتحاد

2019-08-23T19:09:26Z

وصف الهدف

56’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سعةد عبدالحميد من الجهة اليمنى تلقاها روماريو بتسديدة قوية ورائعة من على القائم القريب تسكن الشباك بنجاح

2019-08-23T19:08:30Z

55’ جووووووووووووووووووووووووول،،،، هدف للاتحاد عن طريق روماريو ريكاردو 

2019-08-23T19:07:39Z

54’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الرائد 

2019-08-23T19:06:40Z

53’ خطأ فى منتصف الميدان للاتحاد بعد تدخل قوي من سلطان الفرحان على حمدان الشمراني 

2019-08-23T19:05:20Z

52’ مرور رائع من محمد فوزير من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية خطيرة ابعدها فواز القرني ومرت بدون خطورة 

2019-08-23T19:04:05Z

50’ عرضية من كارلوس فيلانويفا من الجهة اليمنى فى إتجاه أليكساندر بريوفيتش لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-08-23T19:02:15Z

49’ تنفيذ الخطأ بتسديدة من جلال دوادي من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-23T19:01:34Z

48’ خطأ للرائد من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من لويس خيمينيز على سلطان الفرحان 

2019-08-23T19:00:27Z

47’ تسديدة من حمدان الشمراني من خارج المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس عز الدين دوخة 

2019-08-23T18:58:24Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-08-23T18:36:41Z

45+1’ ركنية للرائد تنفذ بتمريرة رائعة على حدود المنطقة إلى محمد فوزير الذي سدد الكرة بشكل رائع لكنها اصطدمت بالدفاع 

2019-08-23T18:36:23Z

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

ياربااااااااااااااااااه

2019-08-23T18:35:35Z

44’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق كارلوس فيلانويفا لكن تألق عز الدين دوخة وابعدها ببراعة إلى ركنية 

2019-08-23T18:33:06Z

42’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق محمد فويز لكن تدخل قوي من حمدان الشمراني وابعدها إلي رمية تماس

2019-08-23T18:30:51Z

41’ محاولة التوغل من روماريو ريكاردو من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكها تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على مرمي الرائد

2019-08-23T18:29:44Z

40’ هدوء فى تم المباراة وإنحصار الكرة بين أقدام الفريقين فى منتصف الميدان

2019-08-23T18:28:38Z

38’ توقف اللقاء لسقوط جلال دوادي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-23T18:28:17Z

37’ محاولات من لاعبي الاتحاد للبحث عن هدف التقدم من جديد 

2019-08-23T18:26:55Z

36’ خطأ للرائد من الجهة اليسري نفذها جلال داودي بعرضية لداخل المنطقة تلقاها الشريمي برأسية سهلة بين أحضان فواز القرني 

شاهد هدف الاتحاد الأول

2019-08-23T18:26:23Z

أليكساندر بريوفيتش

2019-08-23T18:24:22Z

34’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إيميليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-23T18:23:56Z

33’ خطأ من الجهة اليمنى عن لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي على إيميليانو 

2019-08-23T18:22:43Z

32’ تمريرة طولية من جلال داودي فى إتجاه محمد فوزير الذي تلقاها برأسية فى قلب المنطقة أمسكها الحارس فواز القرني بثبات 

السهلي يسجل هدف التعادل للرائد

2019-08-23T18:19:46Z

وصف الهدف

31’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من محمد فوزير على الجهة اليمنى إلى أرناود دجوم الذي أرسلها عرضية على القائم القريب تلقاها محمد السهلي بتسديدة قوية فى سقف الشباك 

2019-08-23T18:19:18Z

30’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للرائد عن طريق محمد السهلي

2019-08-23T18:18:27Z

29’ تنفيذ الركنية بعرضية من إيميليانو فيتشيو لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتصل إلى كارلوس فيلانويفا الذي ارسلها عرضية من الجانب الأيسر لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-23T18:17:50Z

28’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق أليكساندر بريوفيتش لكن ابعدها جلال داودي ببراعة إلى ركنية 

2019-08-23T18:17:24Z

27’ إنحصار الكرة فى منتصف الميدان ومحاولات من كلا الفريقين للقدم إلى الأمام 

2019-08-23T18:15:10Z

25’ خطأ لصالح كريم الأحمدي من الجهة اليمنى فى منتصف الميدان 

2019-08-23T18:14:38Z

24’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد

2019-08-23T18:11:59Z

23’ تنفيذ الركنية بعرضية من جلال داودي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-23T18:11:12Z

22’ عرضية من محمدد فوزير من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى حمدان الشمراني وتتحول إلى ركنية 

2019-08-23T18:09:55Z

21’ تسديدة أرضية زاحفة من داخل يمين المنطقة عن طريق محمد السهلي لكنها سهلة بين أحضان فواز القرني 

2019-08-23T18:09:08Z

20’ تمريرة رائعة من سلطان السوادي على الجهة اليمنى فى إتجاه محمد العمري لكن ابعدها حمدان الشمراني ببراعة 

2019-08-23T18:08:10Z

19’ خطأ للرائد من خارج المنطقة نفذها جلال داودي بتسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي فواز القرني 

2019-08-23T18:07:08Z

18’ محاولة المرور من محمد السهلي من الجهة اليسري لكن تدخل معه زياد الصحفي ويسقط السهلي مطالب الحكم بركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-08-23T18:06:17Z

17’ عرضية من لويس جيمينيز من الجهة اليسري لكنها تصل إلى الحارس عز الدين دوخة بدون خطورة 

2019-08-23T18:05:19Z

16’ إنطلاقة من محمد السهلي من خارج المنطقة ومن ثم يسدد تسديدة سيئة للغاية تصل سهلة إلى الحارس فوز القرني 

2019-08-23T18:04:41Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم أصبح للاتحاد بهدف من علامة الجزاء 

2019-08-23T18:03:21Z

13’ عرضية خطيرة من خارج المنطقة من كارلوس فيلانويفا لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس عز الدين دوخة 

الهدف الأول للاتحاد

2019-08-23T18:01:20Z

وصف الهدف

12’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من أليكساندر بريوفيتش على يمين المرمي 

2019-08-23T18:00:49Z

11’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف للاتحاد عن طريق أليكساندر بريوفيتش 

بعد مراجعة الفار الحكم يأكد على ركلة الجزاء

2019-08-23T17:59:48Z

10’ الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تمريرة أليكساندر بريوفيتش إلى بويس جيمينيز داخل المنطقة لكن خروج غير موفق من الحارس عز الدين دوخة  وتدخل عليه بقوة ويحتسب الحكم ركلة جزاء 

2019-08-23T17:57:57Z

9’ أووووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد تدخل قوي من عز الدين دوخة على لويس جيمينيز

2019-08-23T17:57:30Z

8’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان 

2019-08-23T17:56:15Z

6’ ضغط متقدم من لاعبي الاتحاد على دفاعات الرائد لمحاولة البحث عن هدف التقدم

2019-08-23T17:54:56Z

5’ ركنية للاتحاد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق زياد الصحفي تلقاها مروان دا كوستا برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-23T17:52:45Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان

2019-08-23T17:51:57Z

2’ خطأ لصالح فريق الرائد بعد تدخل قوي من أليكساندر بريوفيتش على محمد الشريمي 

التشكيل الرسمي لفريق الرائد

2019-08-23T17:40:07Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

عز الدين دوخة / محمد الشريمي / عبدالله الفهد / حسين الشويش / محمد العمري / أرناود دجوم / جلال داودي / سلطان الفرحان / محمد فوزير / سلطان السوادي / محمد السهلي

البدلاء / أحمد الرحيلي / محمد ريمان / عبدالله السبيعي / أحمد الزين / مهند الشدوخي / جهاد الحسين / عبدالله محمد المقرن / رائد الغامدي

التشكيل الرسمي لفريق الرائد

2019-08-23T17:37:26Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مروان داكوستا / حمدان الشمراني / لويس جيمينيز / إيميليانو فيتشيو / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / أليكساندر بريوفيتش / روماريو ريكاردو دا سيلفا 

البدلاء / أمين بخاري / عساف القرني / منصور الحربي / عبدالمحسن فلاته / عبدالإله البيشي / خالد السميري / هارون كمارا / عبدالرحمن العبود

2019-08-23T04:42:50Z

على الجانب الآخر اختتم الرائد الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019  المركز الثامن برصيد 38 نقطة، حيث خاض الفريق 30 مباراة استطاع ان يحقق الانتصار فى عشر مباريات وتعادل فى 8 وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من النمور.

2019-08-23T04:42:41Z

يدخل العميد منتشياً بعد انتصاره الآخير على العهد البناني بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،خاض الاتحاد واحداً من أسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وسيدخل النمور هذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي

2019-08-23T04:42:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة الاتحاد ضد الرائد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.