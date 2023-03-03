أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي ستجمع بين الاتحاد والخليج على ملعب محمد بن فهد.

تعثر الاتحاد بالتعادل السلبي ضد الرائد في الجولة الماضية، ليخسر الصدارة لصالح النصر الذي يتربع على المركز الأول بفارق نقطتين عن العميد، ويسعى الفريق لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات سريعًا.

أما الخليج فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والهروب للمنطقة الدافئة في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.