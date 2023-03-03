عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - الاتحاد
الجمعة 3 مارس 2023،
محمد بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - الاتحاد
الجمعة 3 مارس 2023،
محمد بن فهد
الخليج ضد الاتحاد— SHAHID (@ShahidVOD) March 2, 2023
النصر ضد الباطن
صراع الصدارة والهروب من منطقة الهبوط يتصدر المشهد في الجولة 19 من #دوري_روشن_السعودي
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على شاهد و
GOBX #SSC#الرياضة_على_شاهد#Shahidhttps://t.co/gh6pFjB6M2 pic.twitter.com/fgsDI1mYAe
اختار بيدرو إيمانويل الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 4-3-3
دوجلاس فريدريك
عمر العودة - إيزوتشوكو أنتوني - محمد الخبراني - حسن النويقي
موراتو - لوكاس فييرا - أندريه بوكو
فابيو مارتينز - سوكول سيكاليشي - أحمد الزين
📋| قائمة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لمواجهة #الخليج_الاتحاد #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/qqPUXBoL6M— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) March 3, 2023
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
أحمد با مسعود - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مد الله العليان
برونو هنريكي - طارق حامد
هارون كامارا -إيجور كورونادو - رومارينهو
عبد الرزاق حمدلله
قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء اليوم #الاتحاد_الخليج pic.twitter.com/MGvHVvNOLC— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 3, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي ستجمع بين الاتحاد والخليج على ملعب محمد بن فهد.
تعثر الاتحاد بالتعادل السلبي ضد الرائد في الجولة الماضية، ليخسر الصدارة لصالح النصر الذي يتربع على المركز الأول بفارق نقطتين عن العميد، ويسعى الفريق لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات سريعًا.
أما الخليج فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والهروب للمنطقة الدافئة في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.