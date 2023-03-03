مباشرالخليج والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الخليج والشباب في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب محمد بن فهد

Helder Costa Ittihad Raed SPL 23,02,2023Ittihad Twitter
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دوري روشن السعوديالإتحادالخليج vs الإتحادالخليج
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الخليج - الاتحاد

    الجمعة 3 مارس 2023،
    15:00 السعودية، 14:00 مصر

    شاهد Vip

    محمد بن فهد

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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    تشكيل الخليج ضد الاتحاد

    اختار بيدرو إيمانويل الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 4-3-3
    دوجلاس فريدريك
    عمر العودة - إيزوتشوكو أنتوني - محمد الخبراني - حسن النويقي
    موراتو - لوكاس فييرا - أندريه بوكو
    فابيو مارتينز - سوكول سيكاليشي - أحمد الزين

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    تشكيل الاتحاد ضد الخليج

    قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء

    التشكيل: 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي
    أحمد با مسعود - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مد الله العليان
    برونو هنريكي - طارق حامد
    هارون كامارا -إيجور كورونادو - رومارينهو
    عبد الرزاق حمدلله

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي ستجمع بين الاتحاد والخليج على ملعب محمد بن فهد.

    تعثر الاتحاد بالتعادل السلبي ضد الرائد في الجولة الماضية، ليخسر الصدارة لصالح النصر الذي يتربع على المركز الأول بفارق نقطتين عن العميد، ويسعى الفريق لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات سريعًا.

    أما الخليج فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والهروب للمنطقة الدافئة في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.