مباشرالاتحاد والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، على ملعب الملك عبدلله

Shabab - ittihad 2022 - ahmed hegazial ittihad twitter
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الإتحاد vs التعاونالنصرالعدالةالإتحادالتعاوندوري روشن السعودي
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    خطيررررة للتعاون

    11' تسديدة من تاومبا ولكن الكرة تمر بجوار القائم قليلًا

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    تشكيل التعاون ضد الاتحاد

    قرر مدرب التعاون الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-1-4-1
    مايلسون
    سعد بالعبيد - حسن قادش - نالدو سانتوس - محمد الغامدي
    أشرف المهديوي
    كاكو - ألفارو ميدران - سعد فهد الناصر - فهد الرشيدي
    لياندر تاوامبا

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    تشكيل الاتحاد ضد التعاون

    قرر مدرب الاتحاد الاعتماد على التشكيل الآتي

    التشكيل: 3-4-3

    مارسيلو جروهي
    أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
    عبد العزيز البيشي - طارق حامد - برونو هنريكي - زكريا هوساوي
    رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - هيلدر كوستا

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي على ملعب الملك عبدلله الدولي.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الاتحاد - التعاون

    الأثنين 22 ديسمبر 2022،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

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    الملك عبدلله الدولي

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