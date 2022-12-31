قرر نونو سانتو، مدرب الاتحاد، الاعتماد على التشكيل الآتي

التشكيل: 4-2-3-1

مارسيلو جروهى

مهند الشنقطيى ، شراحيلي، أحمد حجازى، زكريا هوساوي

عبد الرحمن العيود، طارق حامد

إيجور كورونادو، روماريو، هيلدر كوستا

عبد الرازق حمد الله.