تبديل في صفوف يوفنتوس
تبديل في صفوف الإنتر
تيبديل في صفوف الإنتر
تبديل في صفوف الإنتر
كريستيانو رونالدو يعدل النتيجة ليوفنتوس
بتصويبة زاحفة من على حافة المنطقة66’الهدف جاء بعد تمريرة بطعب القدم رائعة عن طريق ميراليم بيانيتش في إتجاه رونالدو المنطلق داخل المنطقة الذي سدد الكرة بيسراه من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس سمير هاندانوفيتش
تبديل في صفوف يوفنتوس
64’خروج بليز ماتويدي ودخول مويس كين بدلًا منه
60' - Seconda sostituzione per la Juventus!— JuventusFC (@juventusfc) April 27, 2019
➡️ #Kean
⬅️ @MATUIDIBlaise #InterJuve
1️⃣ - 0️⃣ pic.twitter.com/b5kZ0OuwYO
تبديل في صفوف يوفنتوس
45’نهاية الشوط الأول
HALF-TIME— JuventusFC (@juventusfc) April 27, 2019
A San Siro squadre negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 per l'Inter#InterJuve pic.twitter.com/MN7D3Dzbgw
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
شاهد هدف الإنتر الأول
عن طريق راجا ناينجولان16’
هدف ⚽️ بداية ولا أقوى من أصحاب الدار عن طريق نايغولان 👌— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 27, 2019
الإنتر 1 يوفنتوس 0#beINSerieA #InterJuve pic.twitter.com/EXVef6FYqe
راجا ناينجولان يفتتح التسجيل للإنتر
بهدف عالمي
8’الهدف جاء بعد تصويبة صاروخية على الطائر عن طريق راجا ناينجولان من خارج المنطقة لم يستطع تشيزني التصدي لها وسكنت الشباك
⚽️ | 8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL— Inter (@Inter) April 27, 2019
🚀🚀🚀🚀🚀 @OfficialRadja DA PIAZZALE LOTTO AL VOLO!
⚫️🔵
L'INTER VA IN VANTAGGIO#InterJuventus 1⃣➖0⃣ pic.twitter.com/pBmjC0weYX
شاهد عمليات الإحماء للاعبي يوفنتوس
Warm-up! ⚽️ 💪👍 #InterJuve pic.twitter.com/Magc3d0yv5— JuventusFC (@juventusfc) April 27, 2019
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / خوان كوادرادو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو
#InterJuve, i bianconeri scenderanno in campo così 👇🏻 #ForzaJuve pic.twitter.com/2R8pwCa1Ad— JuventusFC (@juventusfc) April 27, 2019
إليكم تشكيل الإنتر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب لوتشيانو سباليتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
سمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستفيان دي فري / ميلان شكرينيار / كوادو أسامواه / ماتياس فيتشينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / راجا ناينجولان / إيفان بيريشيتش / ماورو إيكاردي
📋 | FORMAZIONE— Inter (@Inter) April 27, 2019
📣 I nostri 1⃣1⃣ per #InterJuventus #FORZAINTER 👊⚫️🔵 pic.twitter.com/rPa4U667ac
لاشك أن الإنتر يحتاج نقاط ديربي إيطاليا الثلاث أكثر من يوفنتوس، فهو معلق في المركز الثالث بفارق ليس بالكبير عن أبناء الجنوب هو 7 نقاط، وأقل منه عن ميلان الجار المحتل للمركز الرابع، وأي تعثر يتعرض له الأفاعي قد يكلفهم خسارة المركز الثالث بل والمقعد المؤهل لذات الأذنين في قادم الجولات، فهناك 5 منافسين شرهين للمقعد الأوروبي ولن يفوتوا الفرصة للانقضاض عليه، وهم روما وأتالانتا ولاتسيو وتورينو بجانب الروسونيري الذي اشتاق لعزف نشيد بطولته المفضلة في ملعبه التاريخي سن سيرو.
سيدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو منتشي بفوزه بالإسكوديتو الثامن على التوالي والخامس والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد فوزه الأخير على فيورنتينا ووصوله للنقطة 87، ليصبح الفارق بينه وبين نابولي أقرب المنافسين 20 نقطة، وهو الرقم المستحيل تعويضه في الجولات المتبقية من السيري آ، لكن هذا لن يعني سهولة اللقاء على النيراتزوري، فأبناء السيدة العجوز لن يرضوا إلى بالفوز لمصالحة جماهيرهم على الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.