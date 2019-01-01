أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....حيث تشهد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي مواجهة قوية هي ديربي إيطالي بين الإنتر ويوفنتوس، وذلك في استاد جيوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.