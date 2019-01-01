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الإنتر × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلانفي الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2019-2020،، على ملعب جيوزيبي ميانزا

محدث
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Getty Images

2019-10-06T19:35:53Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-10-06T19:35:07Z

45+2’ تنفيذ الخطا من باولو ديبالا بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام رونالدو الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى لوكاكو ومرت بدون خطورة 

2019-10-06T19:33:56Z

45+1’ خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من ماريلو بروزوفيتش على باولو ديبالا 

2019-10-06T19:33:36Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-10-06T19:31:10Z

43’ تمريرة تصل على الجهة اليسري إلى كريستيانو رونالدو الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

2019-10-06T19:29:26Z

42’ تمريرة تصل إلى باولو ديبالا المتسلل ليهأ الكرة امام رونالدو الذي سددها على يمين الحارس سمير هاندانوفيتش 

2019-10-06T19:28:53Z

41’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق رونالدو 

2019-10-06T19:27:58Z

40’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بلايز ماتويدي تلقاها باولو ديبالا وهيأ الكرة امام رونالدو الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها سمير هانداننوفيتش ببراعة 

2019-10-06T19:26:31Z

39’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لاوتارو مارتينيز لكن أمسكها الحارس تشيزني بثبات 

2019-10-06T19:25:19Z

38’ ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية من باولو ديبالا على القائم البعيد فى إتجاه ماتياس دي ليخت لكنها مرت إلى ضربة مرمي 

2019-10-06T19:24:04Z

37’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس وضغط من لاعبي الإنتر على حامل الكرة 

2019-10-06T19:22:51Z

36’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء والإنتر يعتمد على الهجمات المرتدة 

2019-10-06T19:21:59Z

33’ خطأ من الجهة اليسري  لصالح يوفنتوس نفذها كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

تبديل أول فى صفوف الإنتر

2019-10-06T19:20:28Z

32’ دخول ماتياس فيتشينو وخروج ستيفانو سينسي 

2019-10-06T19:19:46Z

31’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح اليوفنتوس بعد تدخل قوي من ميلان سكرينيار على كوادرادو 

2019-10-06T19:17:30Z

30’ نصف ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول والتعادل بهدف لكل فريق 

2019-10-06T19:17:08Z

29’ خطأ فى ممنتصف الميدان بعد تدخل قوي على أليكس ساندرو 

2019-10-06T19:16:11Z

28’ ضغط قوي من لاعبي الإنتر على دفاعات يوفنتوس فى هذه الدقائق 

2019-10-06T19:15:14Z

27’ إنطلاقة من روميلو لوكاكو من خارج المنطقة ثم يمرر كرة خطيرة إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها تشيزني ببراعة 

2019-10-06T19:14:11Z

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق نيكولو باريلا لكن امسكها الحارس فويتشيك تشيزني بثبات

2019-10-06T19:13:27Z

25’ تسديدة قوية من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتصل إلى لاوتارو مارتينيز والحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-06T19:10:59Z

24’ محاولة التوغل من الجهة اليمني عن طريق كريستيانو رونادو لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه 

2019-10-06T19:10:21Z

23’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الإنتر فى منتصف الميدان 

2019-10-06T19:09:09Z

22’ توقف اللقاء لسقوط روميلو لوكاكو بعد إصطدام لكرة فى وجه 

2019-10-06T19:08:25Z

22’ تنفيذ الخطأ من كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتمر بسلام على مرمي الإنتر

2019-10-06T19:07:21Z

21’ خطأ لليوفنتوس من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على باولو ديبالا من على حدود المنطقة 

لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الأول للإنتر

2019-10-06T19:05:41Z

وصف الهدف

20’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من لاوتارو مارتينيز على يمين الحارس فويتشيك تشيزني الذي فشل فى التصدي للكرة 

2019-10-06T19:05:17Z

19’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للإنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز 

2019-10-06T19:04:11Z

18’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للإنتر بعد إصطدام الكرة فى المدافع ماتياس دي ليخت داخل المنطقة 

2019-10-06T19:03:45Z

17’ أوووووووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للإنتر 

2019-10-06T19:02:42Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم لليوفنتوس بهدف دون رد

2019-10-06T19:01:41Z

14’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي إنتر ميلان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات اليوفنتوس 

2019-10-06T19:00:59Z

12’ بطاقة صفراء من نصيب أليكس ساندرو 

2019-10-06T19:00:15Z

11’ ضغط متقدم من لاعبي الإنتر على دفاعات اليوفنتوس لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-10-06T18:58:23Z

10’ محاولات من لاعبي الإنتر للإختراق من علي حدود المنطقة لكن دفاع محكم من لاعبي اليوفنتوس 

2019-10-06T18:56:44Z

9’ إنطلاقة من روميلو لوكاكو من الجهة اليسري ومحاولة التسديد من داخل يسار المنطقة لكن اابعدها الدفاع ببراعة من امامه

أوووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من رونالدو

2019-10-06T18:56:15Z

8’ تسديدة قوية من رونالدو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى القائم وترتد بين أقدام مدافعي الإنتر

2019-10-06T18:55:23Z

7’ تمريرة تصل إلى روميلو لوكاكو على الجهة اليمنى لكن تدخل معه ليوناردو بونوتشي وابعد الكرة لتصدم فى يد البلجيكي والحكم يحتسب خطأ لليوفنتوس 

2019-10-06T18:54:33Z

6’ إنطلاقة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه المدافع دييجو جودين وابعدها إلى ركنية 

2019-10-06T18:53:24Z

5’ خطأ لصالح الإنتر من خارج المنطقة من الجهة اليسري بعد تدخل قوي على نيكولو باريلا 

باولو ديبالا يفتتح التسجيل لليوفنتوس

2019-10-06T18:51:31Z

وصف الهدف

4’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من بيانيتش فى إتجاه باولو ديبالا على يسار المنطقة ليتلقاها الأرجنتيني بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-10-06T18:51:10Z

3’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا 

2019-10-06T18:49:24Z

2’ بداية حماسية من لاعبي الإنتر وضغط مبكر على دفاعات اليوفنتوس 

التشكيل الرسمي لليوفنتوس

2019-10-06T18:43:09Z

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / باولو ديبالا / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / أدريان رابيو / كارلو بيتوليو / ميري ديميرال / جيانلويجي بوفون / جونزالو إيجواين / دانييلي روجاني / رودريجو بينتانكور / آرون رامسي / إيمري تشان 

التشكيل الرسمي للإنتر

2019-10-06T18:36:30Z

يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريفة (3/5/2) وتضم كلً من

سمير هاندانوفيتش / دييجو جودين / ستيفان دي فري  ميلان سكرينيار / دانيلو دامبروسيو / نيكولو باريلا / مارسيلو بروزوفيتش / ستيفانو سنسي / كوادو أسامواه / روميلو لوكاكو / لاوتارو مارتينيز 

البدلاء / روبيرتو جاجليراديني / كريستيانو لازارو / سباستيان إسبوسيتو / أنطونيو كاندريفا / أندريا رانوكيا / دانيلي باديللي / بورخا فاليرو / ماتياس فيتشينو / ماتيو بوليتانو / فيديريكو ديماركو أليساندرو باستوني 

2019-10-06T17:09:30Z

فاز اليوفنتوس بمباراته الأخيرة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك في المركز الأول في مجموعته بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي فاز على لوكوموتيف موسكو، أما الإنتر فقد خسر من برشلونة في مباراة قوية جمعتهما في دوري الأبطال أيضًا، ليكون في المركز الأخير في مجموعته المتواجد بها بوروسيا دورتموند وسلافيا براها.

2019-10-06T17:09:22Z

فشل النيراتزوري في الفوز على البيانكونيري في آخر 5 مباريات، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلف، فالفريق الأزرق والأسود ضم لاعبين أقوياء ويقودهم مدرب جيد هو أنطونيو كونتي، وتطور الفريق هذا الموسم واضح باحتلاله حتى الآن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي دون أن يخسر أي مباراة، حيث جمع 18 نقطة، وسيحتاج إلى الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن زملاء رونالدو ب5 نقاط.

2019-10-06T17:09:09Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....حيث تشهد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي مواجهة قوية هي ديربي إيطالي بين الإنتر ويوفنتوس، وذلك في استاد جيوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.