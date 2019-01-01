سقط الشياطين الحُمر أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن بالرغم من هذه الخسارة بقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.