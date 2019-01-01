يارباااااااااااااااااه،،،، ماذا أهدرت يااسماعيل؟
بداية المباراة ⚽️🇦🇪#كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين pic.twitter.com/rhfIj4MsD3— UAE NT (@uaent2019) ٥ يناير ٢٠١٩
تشكيل المنتخب البحريني
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
سيد إبراهيم / وليد الحيام / أحمد جمعة / حامد محمود / سيد ضياء سيد سعيد / عبدالوهاب الصافي / على مادان / سيد حسن عيسي / كميل الاسود / جمال راشد / محمد الرحيمي
البدلاء / يوسف حبيب / عبدالكريم فردان / أحمد ميرزا / على حرم / أحمد بوغمار / سيدباقر / عبدالله يوسف هلال / مهدي عبدالجبار / سامي محمد الحسيني / أحمد عبدالله على / محمد جاسم مرهون
طالع تشكيل الإمارات
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
خالد عيسي / خليفة مبارك / فارس جمعة / الحسن صالح / على سالمين / عامر عبدالرحمن / بندر الأحبابي / خميس إسماعيل / إسماعيل الحمادي / على مبخوت / خلفان مبارك
هذه هي تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة الليلة أمام منتخب البحرين ⚽️#كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين pic.twitter.com/5nJ0vaWyaY— UAE NT (@uaent2019) ٥ يناير ٢٠١٩
البدلاء / على خصيف / محمد الشامسي / محمد خلفان / وليد عباس / خليفة مبارك / إسماعيل أحمد / محمد عبدالرحمن / أحمد خليل / محمد احمد / اسماعيل مطر / ماجد حسن أحمد
⚽️| إليكم مجموعة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.#منتخب_الإمارات #كأس_آسيا2019 #منصور_يالأبيض pic.twitter.com/T6eG3OLmTd— UAE NT (@uaent2019) ١ يناير ٢٠١٩
🏆 كأس آسيا 2019— UAE NT (@uaent2019) ٣ يناير ٢٠١٩
⚽ #الإمارات x البحرين
🏟 ستاد مدينة زايد الرياضية
📆 السبت 5 يناير 2019
🕒 8:00 مساءً
📱#الإمارات_البحرين pic.twitter.com/GnKQUknuQ7