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الإمارات × البحرين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإمارات والبحرين، في إطار المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الآسيوية 2019

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2019-01-05T16:14:42Z

13’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بندر الأحبابي لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-05T16:13:49Z

12’ عتماد تام من لاعبي المنتخب البحريني على الهجمات المرتدة فى ظل ضغط المنتخب الإماراتي 

2019-01-05T16:12:25Z

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الإماراتي في منتصف الميدان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات المنتخب البحريني 

2019-01-05T16:11:08Z

9’ إنطلاقة من على مبخوت من الجهة اليمنى ومن ثم يسددها فى إتجاه المرمي لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-05T16:09:06Z

7’ انطلاقة من محمد الرحيمي لاعب منتخب البحرين من الجهة اليسري ولكن خروج رائع من الحارس خالد عيسي وابعد الكرة بنجاح 

2019-01-05T16:08:21Z

6’ ضغط وسيطرة من لاعبي المنتخب الإماراتي على دفاعات المنتخب البحريني 

يارباااااااااااااااااه،،،، ماذا أهدرت يااسماعيل؟

2019-01-05T16:06:22Z

5’ تمريرة خطيرة تصل لداخل يسار المنطقة إلى إسمايل الحمادي المنفرد تماماً بالمرمي لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس سيد إبراهيم 

2019-01-05T16:05:30Z

2’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيد عيسي لكن امسكها الحارس خالد عيسي بثبات 

تشكيل المنتخب البحريني

2019-01-05T15:27:51Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

سيد إبراهيم / وليد الحيام / أحمد جمعة / حامد محمود / سيد ضياء سيد سعيد / عبدالوهاب الصافي / على مادان / سيد حسن عيسي / كميل الاسود / جمال راشد / محمد الرحيمي 

البدلاء / يوسف حبيب / عبدالكريم فردان / أحمد ميرزا / على حرم / أحمد بوغمار / سيدباقر / عبدالله يوسف هلال / مهدي عبدالجبار / سامي محمد الحسيني / أحمد عبدالله على / محمد جاسم مرهون 

طالع تشكيل الإمارات

2019-01-05T15:20:08Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

خالد عيسي / خليفة مبارك / فارس جمعة / الحسن صالح / على سالمين / عامر عبدالرحمن / بندر الأحبابي / خميس إسماعيل / إسماعيل الحمادي / على مبخوت / خلفان مبارك

البدلاء / على خصيف / محمد الشامسي / محمد خلفان / وليد عباس / خليفة مبارك / إسماعيل أحمد / محمد عبدالرحمن / أحمد خليل / محمد احمد / اسماعيل مطر / ماجد حسن أحمد 

2019-01-05T01:29:30Z

على الجانب الآخر يسعي المنتخب البحريني للتغلب على الإمارات وكسر سيطرة الأخير على نتائج المباريات السابقة بين المنتخبين الودية والرسمية حيثُ فشل منتخب البحرين في الفوز على الإمارات منذ المباراة الودية التي جمعتهما عام 2008 وانتهت لصالح الأبيض بنتيجة 3-2

2019-01-05T01:29:17Z

يقع منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور في المجموعة الأولى والتي تضم البحرين والهند وتايلاند، حيث يسعي إلى تحقيق الفوز فى المباراة الإفتتاحية لقطع خطوة نحو تحقيق أول أهدافه وهو التأهل لدور الـ 16 من البطولة القارية

2019-01-05T01:29:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع المنتخب البحريني، على ملعب “مدينة زايد الرياضية"، بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي” في إطار منافسات المجموعة الاولي من بطولة كأس أسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.