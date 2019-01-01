27’تمريرة بينية عن طريق عماد حمدي في إتجاه صادق المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وراوغ أيمن أشرف داخل المنطقة، ثم سدد كرة قوية تصدى لها الشناوي بشكل رائع وأبعد الخطر عن مرماه