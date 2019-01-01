مدونة حية

الإسماعيلي × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-22T20:34:51Z

36’خطأ لصالح وليد سليمان في منتصف الميدان بعد تدخل محمد صادق

2019-05-22T20:33:58Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-22T20:32:35Z

34’العب يُستأنف الآن واللاعبين داخل أرضية الملعب دون أي مشكلة

2019-05-22T20:31:17Z

33’صدام قوي بالرأس أيمن أشرف ومصطفى فارس في منتصف الميدان وحكم المباراة يستدعي الطاقمين الطبيين سريعًا

2019-05-22T20:28:21Z

32’خطأ لصالح وليد أزارو بعد تدخل من باهر المحمدي في منتصف الميدان

2019-05-22T20:28:06Z

31’اللقاء يُستأنف الآن بعد الإطمئنان علي الشناوي

2019-05-22T20:27:38Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-22T20:27:28Z

29’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-22T20:26:42Z

28’سقوط محمد الشناوي بداعي الإصابة

2019-05-22T20:25:46Z

27’تمريرة بينية عن طريق عماد حمدي في إتجاه صادق المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وراوغ أيمن أشرف داخل المنطقة، ثم سدد كرة قوية تصدى لها الشناوي بشكل رائع وأبعد الخطر عن مرماه

2019-05-22T20:24:08Z

26’اووووووووووووووووووه.. محمد الشناوي يتألق وينقذ هدف محقق للدراويش

تبديل في صفوف الإسماعيلي

2019-05-22T20:23:34Z

25’خروج محمود متولي ودخول محمد هاشم بدلًا منه

2019-05-22T20:22:36Z

24’حكم المباراة محمد معروف يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-22T20:21:15Z

23’محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة

2019-05-22T20:19:45Z

22’هدوء نسبي في أحداث المباراة ولاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات بحثًا عن إختراق دفاعات الدراويش

2019-05-22T20:19:00Z

21’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-22T20:18:46Z

20’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-22T20:18:33Z

19’سقوط اللاعب محمود متولي بداعي الإصابة

2019-05-22T20:17:27Z

18’خطأ لصالح محمود متولي بعد تدخل من رمضان صبحي داخل المنطقة بقرار من الحكم الإضافي

2019-05-22T20:15:48Z

17’خطأ لصالح وليد أزارو في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من محمود متولي

2019-05-22T20:14:25Z

16’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-05-22T20:12:52Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-22T20:12:43Z

14’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-22T20:12:23Z

13’سقوط اللاعب دونجا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-22T20:11:10Z

12’خطأ لصالح محمود دونجا بعد تدخل من حسام عاشور في منتصف الميدان

2019-05-22T20:10:39Z

11’خطأ لصالح وليد سليمان بعد تدخل من محمد صادق في منتصف الميدان

2019-05-22T20:10:26Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-22T20:09:41Z

9’عرضية مقوسة من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول أبعدت من محمد فوزي وصلت أمام حسين الشحات الذي سددها قوية إصطدمت بدفاعات الدراويش لتتحول إلى ركنية

2019-05-22T20:08:43Z

8’خطأ لصالح  الحارس محمد فوزي بعد تدخل من حسين الشحات

2019-05-22T20:07:41Z

7’بينية رائعة عن طريق محمد صادق وضعت دونجا داخل المنطقة في الجانب الأيسر ثم سدد كرة تصدى لها الشناوي على مرتين

2019-05-22T20:07:16Z

6’اوووووووووووه... دونجا كاد أن يسجل الأول للدراويش

2019-05-22T20:06:51Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-22T20:05:53Z

4’تمريرة بينية عن طرسق محمود متولي في إتجاه محمد صادق المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-22T20:05:18Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي

2019-05-22T20:04:51Z

2’الإسماعيلي بالزي الأصفر والأزرق على اليمين والأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليسار

2019-05-22T20:04:33Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-05-22T20:03:15Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد معروف

تشكيل الأهلي

2019-05-22T20:02:33Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي /  محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / وليد أزارو

Embed this Tweet Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more Include media By embedding Twitter content in your website or app, you are agreeing to the Twitter Developer Agreement and Developer Policy. Preview

 

تشكيل الإسماعيلي

2019-05-22T20:01:06Z

يبدأ المدرب محمود جابر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد فوزي / أسامة إبراهيم / محمود متولي / باهر المحمدي / أحمد أيمن / عماد حمدي / محمود دونجا / مصطفى فارس / محمد صادق / كريم بامبو / محمد الشامي

2019-05-22T19:59:41Z

يعيش الدراويش موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الانتاج الحربي وأنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب كلية الشرطة، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة خلف مصر المقاصة صاحب المركز السادس بفارق 5 نقاط، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل فى 11 مباراة و .تلقي عشر هزائم.

2019-05-22T19:59:32Z

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد إنبي وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد، ليواصل سرد سلسلة انتصاراته منفردًا بصدارة الدوري برصيد 73  نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك  صاحب المركز الثاني  برصيد 66 نقطة، وبعد مرور 31 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

2019-05-22T19:58:07Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الإسماعيلي والأهلي على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال