مدونة حية

الأهلي × فيتا كلوب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-12T04:22:31Z

على الجانب الآخر، يدخل فيتا كلوب ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لدياره بنتيجة التعادل على أقل تقدير من ملعب الإسكندرية، واستغلال فترة التخبط التى يعيشها المارد الأحمر والإصابات التى يعانى منها الفريق فى هذه المواجهة

2019-01-12T04:22:20Z

يسعى المارد الأحمر لاستعادة الثقة وتحقيق فوز كبير على بطل الكونغو، وحصد النقاط الثلاث كبداية قوية فى البطولة التى يخطط للفوز بها بعد خسارتها فى العامين الأخيرين أمام الوداد المغربى والترجى التونسى

2019-01-12T04:20:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولى، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.