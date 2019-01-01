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الأهلي × سيمبا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، في إطار منافسات الجولة الثالة من دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا

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2019-02-02T01:14:57Z

على الجانب الاخر، يأتي سيمبا ثالثاً بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب الكونغولي برصيد 3 نقاط، ويسعي لخطف نقاط المباراة من اجل خطف الصدارة من المارد الأحمر

2019-02-02T01:14:42Z

يدخل الأهلى بقيادة المدير الفني لاسارتى من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الأول  برصيد 4 نقاط بعد خوض مباراتين بالفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الأولى بهدفين دون رد على أرضه والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الثانية خارج الديار 

2019-02-02T01:11:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الاهلى نظيره نادي سيمبا التنزاني، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.