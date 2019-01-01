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الأهلي × سموحة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد سموحة في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

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إليكم تشكيل سموحة لمباراة اليوم

2019-05-11T19:19:06Z

يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أبو جبل / أحمد صبحي / محمود معاذ / رجب نبيل / شريف رضا / إبراهيم عبد القوي / فارس مجاهد / أحمد حمص / إيدي إيمومو / ديريك نيسيبامبي / حسام حسن

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-05-11T19:17:50Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو لسولية / حمدي فتحي / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو

 

2019-05-11T18:18:08Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري أمين عمر

2019-05-11T18:18:04Z

يعيش سموحة موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الجونة وغنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب المكس، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الدونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات.

2019-05-11T18:17:52Z

استعاد الشياطين الحمر  صدارة الدوري بعد تحقيق فوز صعب غالي على حساب النجوم  وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في الجولة الماضية، وبهذا الانتصار وصل المارد الأحمر للنقطة 67 بفارق نقطتين  عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض النادي الأهلي 29 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

2019-05-11T18:17:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي وسموحة على ملعب بتروسبورت، في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال