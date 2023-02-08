مباشرالأهلي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
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83' الحكم يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء لريال مدريد بعد سقوط فينسيوس داخل بعد التحام مع السولية
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خطيرررررة للأهلي
78' ركنية للأهلي، تُلعب على القائم القريب.. الكرة تصل إلى طاهر الذي يسدد رأسية قوووية ولكن لونين يتصدى بصعوبة
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76' تبديل لريال مدريد، بخروج كروس ودخول سيبايوس
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74' تبديل للأهلي، بخروج الشحات ودخول طاهر محمد طاهر
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أوووووووووووه التعادل يضيع من الأهلي
67' عرررضية من الجهة اليمنى إلى قفشة الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول معلول يقلص الفارق للأهلي
64' معلول يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويقلص الفارق
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رررررررررررركلة جزاء للأهلي
58' الأهلي يتحصل على ركلة جزاء بعد أن تعرض الشحات للعرقلة من كامافينجا
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61' تمريرة رائعة إلى فينسيوس الذي كسر مصيدة التسلل، يحاول لعب عرضية ولكن الشناوي يتصدى للكرة ببراعة
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60' تبديلين للأهلي بخروج ديانج وشريف، ودخول بيرسي تاو وحمدي فتحي
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59' تسديدة من محمد هاني ولكن الكرة سهلة في يد لونين
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56' فينسيوس يتجاوز متولي بشكل ررائع، وقبل أن يسدد الكرة يتعرض للالتحام من طرف مدافع الأهلي
تقنية الفيديو تراجع اللقطة تحسبًا لوجود ركلة جزاء
الحكم يقرر احتساب ركلة ركنية
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54' تسديدة قوووية من تشاوميني ولكن الشناوي يمسك بالكرة
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50' عرررضية من هاني ورأسية من شريف ولكن الكرة عالية عن المرمى
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خطيرررررة للأهلي
47' مرتدة للأهلي، قفش يمرر إلى الشحات الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فالفيردي يسجل الثاني
46' تمريرة رائعة في العمق تضع رودريجو أمام المرمى، البرازيلي يسدد ولكن الشناوي يتصدى، ترتد إلى فالفيردي الذي يراوغ عبد المنعم ويسددها في المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للريال بقدم فينسيوس
41' متولي يفشل في تشتيت الكرة، التي ترتطم بفينسبوس، قبل أن يتوغل ويُنهي الكرة في المرمى بشكل رائع
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39' تسديدة من فالفيردي ولكن الدفاع يتصدى لها