مباشرالأهلي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف كأس العالم للأندية لعام 2023، والمُقامة بالمغرب، على ستاد مولاي عبدلله

Al Ahly Real MadridAl Ahly / Getty Images
components:generic.liveblog.newPosts
كأس العالم للأنديةالأهلي vs ريال مدريدالأهليريال مدريد

ملخص

  • -

    بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022

    شاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 على شاهد VIP

  • -

    83 الحكم يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء لريال مدريد بعد سقوط فينسيوس داخل بعد التحام مع السولية

  • -

    خطيرررررة للأهلي

    78 ركنية للأهلي، تُلعب على القائم القريب.. الكرة تصل إلى طاهر الذي يسدد رأسية قوووية ولكن لونين يتصدى بصعوبة

  • -

    76 تبديل لريال مدريد، بخروج كروس ودخول سيبايوس

  • -

    74 تبديل للأهلي، بخروج الشحات ودخول طاهر محمد طاهر

  • -

    أوووووووووووه التعادل يضيع من الأهلي

    67 عرررضية من الجهة اليمنى إلى قفشة الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول معلول يقلص الفارق للأهلي

    64 معلول يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويقلص الفارق

  • -

    رررررررررررركلة جزاء للأهلي

    58 الأهلي يتحصل على ركلة جزاء بعد أن تعرض الشحات للعرقلة من كامافينجا

  • -

    61 تمريرة رائعة إلى فينسيوس الذي كسر مصيدة التسلل، يحاول لعب عرضية ولكن الشناوي يتصدى للكرة ببراعة

  • -

    60 تبديلين للأهلي بخروج ديانج وشريف، ودخول بيرسي تاو وحمدي فتحي

  • -

    59 تسديدة من محمد هاني ولكن الكرة سهلة في يد لونين

  • -

    56 فينسيوس يتجاوز متولي بشكل ررائع، وقبل أن يسدد الكرة يتعرض للالتحام من طرف مدافع الأهلي

    تقنية الفيديو تراجع اللقطة تحسبًا لوجود ركلة جزاء

    الحكم يقرر احتساب ركلة ركنية

  • -

    54 تسديدة قوووية من تشاوميني ولكن الشناوي يمسك بالكرة

  • -

    50 عرررضية من هاني ورأسية من شريف ولكن الكرة عالية عن المرمى

  • -

    خطيرررررة للأهلي

    47 مرتدة للأهلي، قفش يمرر إلى الشحات الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فالفيردي يسجل الثاني

    46 تمريرة رائعة في العمق تضع رودريجو أمام المرمى، البرازيلي يسدد ولكن الشناوي يتصدى، ترتد إلى فالفيردي الذي يراوغ عبد المنعم ويسددها في المرمى

  • -

    بداية الشوط الثاني

  • -

    نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للريال بقدم فينسيوس

    41 متولي يفشل في تشتيت الكرة، التي ترتطم بفينسبوس، قبل أن يتوغل ويُنهي الكرة في المرمى بشكل رائع

  • -

    39 تسديدة من فالفيردي ولكن الدفاع يتصدى لها