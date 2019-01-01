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الأهلي × حرس الحدود | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-08T16:36:02Z

37’مطالبات من لاعبي الأهلي بوجود ركلة جزاء ولمسة يد في الكرة الماضية، لكن الحكم محمد معروف يقول لاشيء

2019-02-08T16:35:16Z

36’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات حرس الحدود وتحولت إلى خارج المنطقة 

2019-02-08T16:35:08Z

35’إستئناف المباراة الآن 

2019-02-08T16:34:58Z

34’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-02-08T16:33:19Z

33’سقوط اللاعب إمام عاشور بداعي الإصابة 

2019-02-08T16:30:53Z

32’باسم علي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع  وتحوت إلى رمية جانبية

2019-02-08T16:29:32Z

31’خطأ لصالح عاشور الأدهم بعد تدخل من ناصر ماهر في منتصف الميدان 

2019-02-08T16:29:12Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-08T16:28:29Z

29’خطأ لصالح سيريل بعد تدخل من سعد سمير في منتصف الميدان 

2019-02-08T16:26:34Z

28’جيرالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة استقبلها حمدي فتحي برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-08T16:25:08Z

27’جيرالدو مرر كرة بيني ةفي إتجاه رمضان صبحي المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى  رمية جانبية

2019-02-08T16:24:48Z

26’خطأ لصالح جيرالدو بعد تدخل من محمد طارق في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-02-08T16:24:01Z

25’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات حرس الحدود

هدف ملغي لحرس الحدود

2019-02-08T16:22:02Z

24’رمية جانبية من الجانب الأيمن نفذها خالد سامي إلى داخل المنطقة  سددها إمام عاشور من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح، لكن الحكم الخامس أشار بوجود خطأ لصالح أيمن أشرف قبل دخول الكرة الشباك

2019-02-08T16:21:11Z

23’إيدو موسيس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة إصطدت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-08T16:19:51Z

22’خطأ لصالح سيريل بعد تدخل من سعد سمير في منتصف الميدان في الجانب الأيسر

2019-02-08T16:19:07Z

21’علي معلول أرسل كرة بينية في إتجاه رمضان صبحي المنطلق على خط الملعب في الجهة اليسرى، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-08T16:18:15Z

20’كرة بينية عن طريق باسم علي في إتجاه جيرالدو المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-08T16:16:36Z

19’ركنية نُفذت عن طريق عن طريق علي معلول قوية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-08T16:14:47Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة في إتجاه جيرالدو المتمركز داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة قوية تصدى لها أحمد السعدني وحولها إلى ركنية

2019-02-08T16:13:19Z

17’جيرالدو انطلق من الجانب الأيمن بسرعته ثم أرل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-08T16:12:38Z

16’تصويبية عن طريق حمدي فتحي من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات حرس الحدود وأبعدت خارج المنطقة 

2019-02-08T16:12:19Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-08T16:10:50Z

14’جيرالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات حرس الحدود إلى ركنية

2019-02-08T16:08:38Z

13’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات حرس الحدود

2019-02-08T16:08:20Z

12’كرة ثابتة نفذها علي معول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-08T16:07:44Z

11’خطأ لصالح جيرالدو بعد تدخل من إيدو موسيس في منتصف الميدان 

2019-02-08T16:07:36Z

10’إستئناف المباراة الآن 

2019-02-08T16:07:25Z

9’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-08T16:07:12Z

8’سقوط اللاعب بداعي الإصابة 

2019-02-08T16:06:52Z

7’خطأ لصالح خالد سامي بعد تدخل من جونيور أجايي في منتصف الميدان 

2019-02-08T16:06:17Z

6’ركنية نُفذت عن طريق إمام عاشور مثوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-02-08T16:05:58Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-08T16:05:17Z

4’تصويبة  عن طريق إمام عاشور من خارج المنطقة تصدى لها الحارس محمد الشناوي وحولها إلى ركنية

2019-02-08T16:04:38Z

3’أول خطأ لصالح رمضان صبحي بعد تدخل من محمد طارق في منتصف الميدان

2019-02-08T16:04:14Z

2’الأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليسار وحرس الحدود بالزي الأسود والأبيط على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-02-08T16:03:51Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-02-08T15:44:03Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد معروف

إليكم تشكيل حرس الحدود لمباراة اليوم

2019-02-08T15:35:30Z

يبدأ المدرب طارق العشري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًَا من

أحمد السعدني / محمد الشبيني / خالد سامي / أحمد الشناوي / محمد طارق / مصطفى جمال / عبد الله جمعة / سيريل / عاشور الأدهم / إيدو موسيس / إمام عاشور

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-08T15:34:16Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / باسم علي / أيمن أشرف / سعد سمير / علي معلول / حمدي فتحي / حسام عاشور / جيرالدو / نصر ماهر / رمضان صبحي / جونيور أجايي

2019-02-08T15:33:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الأهلي وحرس الحدود على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 