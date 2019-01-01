24’رمية جانبية من الجانب الأيمن نفذها خالد سامي إلى داخل المنطقة سددها إمام عاشور من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح، لكن الحكم الخامس أشار بوجود خطأ لصالح أيمن أشرف قبل دخول الكرة الشباك