90+6’نهاية المباراة
نهاية المباراة— النادي الأهلي (@AlAhly) August 17, 2019
الأهلي 0
بيراميدز 1 pic.twitter.com/l5XDHO0Qq2
تبديل في صفوف بيراميدز
تبديل هجومي في صفوف الأهلي
تبديل في صفوف بيراميدز
تبديل في صفوف الأهلي
إريك تراوري يفتتح التسجيل لبيراميدز
بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني
56’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق عبد الله السعيد في إتجاه عبده لومالا المنطلق داخل يمين المنطقة ثم استقبل الكرة وأرسلها عرضية أرضية في إتجاه إريك تراوري ليسددها لتسكن الشباك
جووووووووووووووووووووووووووووووول 🔵⚪⚽🔥— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) August 17, 2019
لا جديد يذكر , إيرك تراوري يحرك شباك الأهلي بعد مرور 55 دقيقة من عمر اللقاء
الأهلي 0 : بيراميدز 1 pic.twitter.com/w1dIHzpVj2
تبديل في صفوف بيراميدز
تابع لحظة بلحظة
تابع لحظة بلحظة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
🔴🦅— النادي الأهلي (@AlAhly) August 17, 2019
إنطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.#يلا_يا_اهلي #نادي_القرن pic.twitter.com/tH8YRvfQve
شاهد دخول لاعبي الأهلي لإجراء عمليات الإحماء
🦅 نزول لاعبينا لبدء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.#يلا_يا_اهلي#نادي_القرن https://t.co/ANktkPoD7b— النادي الأهلي (@AlAhly) August 17, 2019
تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد الشناوي / رجب بكار / أحمد أيمن منصور / على جبر / محمد حمدي / نبيل دونجا / محمد فتحي / إريك تراوري / عبد الله السعيد / لومالا عبده / أحمد علي
مستر ديسابر يعلن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الأهلي ⚪🔵📋 pic.twitter.com/TW1pvMPObP— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) August 17, 2019
تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو
أنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد تحقيق 19 انتصار مباراة وتعادل في 13، وتلقى هزيمتين فقط، وشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستهل مشواره بملاقاة فريق إيتوال دو كونغو وتلغب عليه برباعية مقابل هدف، في ذهاب الدور التمهيدي، ووصل الفريق إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ32.
حقق المارد الأحمر أول انتصار له في مشواره الإفريقي هذا العام بفوز مريح على حساب فريق اطلع برة برباعية نظيفة، وذلك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وحصد الشياطين الحُمر بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه الفريق، بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.