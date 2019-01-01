مدونة حية

الأهلي × الوصل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-25T18:24:13Z

38’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للوصل الإماراتي عن طريق على صالح 

2019-02-25T18:23:11Z

37’ إنطلاقة من دجانيني من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية خطيرة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-25T18:22:08Z

36’ عرضية للوصل تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالله جاسم برأسية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-02-25T18:21:02Z

35’ خطا لصالح عبدالشافي فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من مينديز 

2019-02-25T18:20:16Z

34’ تمريرة من دجانيني على الجهة اليسري فى إتجاه سلمان المؤشر لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-25T18:19:11Z

33’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي 

2019-02-25T18:18:39Z

32’ توقف اللقاء لسقوط علي صالح ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-25T18:16:49Z

31’ تسديدة قوية من رونالدو مينديس من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس محمد العويس بثبات 

2019-02-25T18:15:45Z

29’ تمريرة ثنائية بين دجانيني وسلمان المؤشر من الجهة اليسري لكن تغطية جيدة من مدافعي الوصل ثم ابعدوها من منطقة الخطورة 

2019-02-25T18:14:14Z

28’ رمية تماس للنادي الاهلي تنفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة عن طريق سعيد المولد تلقاها عمر السومة برأسية قوية مرت على حافة القائم

2019-02-25T18:13:21Z

27’ سيطرة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمي 

2019-02-25T18:11:55Z

25’ عرضية من محمد عبدالشافي من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس حميد عبدالله 

2019-02-25T18:10:45Z

24’ تنفيذ الخطأ من حسين المقهوي بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-25T18:10:08Z

23’ خطا لصالح الاهلي بعد تدخل قويمن وحيد إسماعيل على عمر السومة فى منتصف الميدان 

2019-02-25T18:08:26Z

22’ محاولة المرور من دجانيني لكن تدخل معه عبددالله جاسم واستخلصها بدون أخطاء

2019-02-25T18:07:32Z

21’ عرضية خطيييييرة من الجهة اليمنى عن طريق نيكولا ستانسيو تلقاها سلمان المؤشر برأسية قوية لكنها مرت على حافة القائم الاعلي 

2019-02-25T18:05:24Z

19’ تمريرة طولية فى إتجاه نيكولا ستانسيو على الجهة اليمنى لكن تغطية جيدة من المدافع وحيد إسماعيل لتحول الكرة إلى ضربة 

2019-02-25T18:04:29Z

18’ إنطلاقة من كايو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى فينيسيوس ليما الذي فشل فى إستلام الكرة من داخل المنطقة 

2019-02-25T18:03:33Z

17’ إنطلاقة من دجانيني من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية إلى عمر السومة الذي سددها لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-25T18:02:54Z

16’ إنطلاقة من حسين المقهوي من الجهة اليمنى لكن تدخل معه وحيد إسماعيل واستخلصها بنجاح 

تسديدة قوية من عمر السومة

2019-02-25T18:00:04Z

14’ تمريرة من محمد عبدالشافي لداخل يسار المنطقة إلى عمر السومة الذي إنطلق بها وسددها لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-02-25T17:58:43Z

13’ ضغط من لاعبي الوصل على دفاعات الاهلي فى هذه الدقائق الأولي من المباراة 

2019-02-25T17:58:04Z

12’ خطا لصالح الوصل من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من باولو دياز على كايو 

2019-02-25T17:57:23Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه نيكولا ستانسيو على الجهة اليمنى لكنه فشل فى إستلام الكرة للتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-25T17:56:00Z

10’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق على سالمين لكنها مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2019-02-25T17:55:03Z

9’ إنطلاقة خطيرة من كايو من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية أرضية فى إتجاه رونالدو مينديز ليتلقاها من الجهة اليمنى ويرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد العويس ببراعة 

2019-02-25T17:54:33Z

8’ تنفيذ الخطأ من خميس إسماعيل بتسديدة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس محمد العويس 

2019-02-25T17:53:35Z

7’ خطا من خارج المنطقة لصالح الوصل بعد تدخل قوي على اللاعب على صالح 

2019-02-25T17:52:48Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من نيكولا ستانسيو على القائم البعيد لكنها مرت من امام عمر السومة إلى ضربة مرمي 

2019-02-25T17:52:08Z

5’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نيكولا ستانسيو لكن ابعدها سالم العزيزي إلى ركنية 

2019-02-25T17:50:21Z

3’ تسديدة من رونالدو مينديس من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس محمد العويس 

2019-02-25T17:48:41Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاهلي 

2019-02-25T17:43:54Z

1’ الحكم يطلق صافرى بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للوصل الإماراتي

2019-02-25T17:26:04Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

حميد عبدالله علي / سالم العزيزي / وحيد إسماعيل / عبدالله جاسم علي / عبدالله صالح / على سالمين / خالد حسن الشيباني / فينيسيوس دي ليما / على صالح على / رونالدو مينديس / كايو 

البدلاء / سلطان المنذري / عبدالرحمن المهري / خليل المزروعي / جورج دووينج / فابيو دي ليما / فارس المرزوقي / حسن طاهر / عبدالله الشمس 

التشكيل الرسمي للأهلي السعودي

2019-02-25T17:23:15Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

محمد العويس / سعيد المولد / بالولو دياز / عبدالباسط على هندي / محمد عبدالشافي / نوح الموسي / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / دجانيني  تافاريس / عمر السومة 

البدلاء / ياسر المسيليم / عبدالله حسون ترمين / عبدالفتاح  عسيري / محمد آل فتيل / مهند عسيري / يوسف الحربي / عبدالرحمن غريب

2019-02-24T23:41:32Z

على الجانب الآخر، يدخُل الوصل الإماراتي باحثاً عن فوز بأي نتيجة ليتمكن من خطف بطاقة العبور من الأخضر السعودي 

2019-02-24T23:41:21Z

يدخل الأهلي وهو الأقرب إلى الحصول على بطاقة العبور بعد التعادل في لقاء الذهاب على ملعب "استاد زعبيل"  بهدفين لكل فريق حيث يكفيه التعادل بدون اهداف أو بهدف ليتأهل إلى نصف النهائي 

2019-02-24T23:40:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، على ملعب “ الجوهرة المشعة” في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.