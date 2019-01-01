#الأهلي_الوصل— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 30 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الوصل pic.twitter.com/TDvtC9xjK1
⏱15| الوصل 0-0 الأهلي #الأهلي_الوصل pic.twitter.com/LmikKNcX6b— Al Wasl SC (@AlWaslSC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
تسديدة قوية من عمر السومة
12’ خطا لصالح الوصل من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من باولو دياز على كايو
في مدينة #جدة :— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
بداية اللقاء..#الاهلي_السعودي #الوصل_الاماراتي
إياب دور ربع نهائي لبطولة..#كاس_زايد_للاندية_الابطال
نتيجة لقاء الذهاب:#الاهلي_السعودي 2#الوصل_الاماراتي 2 pic.twitter.com/NQd8dwtWWY
تشكيل الفريقين
بعد قليل في مدينة #جدة :— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
تبدأ مباراة الإياب بين فريق #الاهلي_السعودي وضيفه فريق #الوصل_الاماراتي ..
قائمة لاعبي الفريقين..#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/ExL5g9wcJg
التشكيل الرسمي للوصل الإماراتي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
حميد عبدالله علي / سالم العزيزي / وحيد إسماعيل / عبدالله جاسم علي / عبدالله صالح / على سالمين / خالد حسن الشيباني / فينيسيوس دي ليما / على صالح على / رونالدو مينديس / كايو
هذه هي تشكيلتنا لمواجهة الليلة أمام الأهلي ⚽️#الأهلي_الوصل pic.twitter.com/TIfLSyI8X2— Al Wasl SC (@AlWaslSC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / سلطان المنذري / عبدالرحمن المهري / خليل المزروعي / جورج دووينج / فابيو دي ليما / فارس المرزوقي / حسن طاهر / عبدالله الشمس
التشكيل الرسمي للأهلي السعودي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
محمد العويس / سعيد المولد / بالولو دياز / عبدالباسط على هندي / محمد عبدالشافي / نوح الموسي / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / دجانيني تافاريس / عمر السومة
#الأهلي_الوصل— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/a7a3bPhmny
البدلاء / ياسر المسيليم / عبدالله حسون ترمين / عبدالفتاح عسيري / محمد آل فتيل / مهند عسيري / يوسف الحربي / عبدالرحمن غريب