بينما قد أنهى الوحدة الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.