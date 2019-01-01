تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وتأهل رفقة الهلال فريق الدحيل القطري كثاني مجموعة برصيد تسع نقاط، وسيدخل الموج الأزرق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعطيه راحة كبيرة في لقاء العودة الذي سيقام يوم 13 من نفس الشهر بملعب الجوهرة المشعة.