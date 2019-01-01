تبديل في صفوف الهلال
تبديل في صفوف الأهلي
بافيتيمبي جوميس يضع الهلال في المقدمة بهدف ثالث
بعد تمريرة رائعة عن طريق جيوفينكو
65’تمريرة بينية عن طريق سيباستيان جيوفينكو في إتجاه جوميس المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة بشكل رائع وانطلق ناحية المرمى وسدد كرة زاحفة على يمين الحارس محمد العويس معلنًا عن تقدم الهلال بالهدف الثالث
🦁 الأسد الفرنسي يزأر للمرة الثالثة ويحرز ثالث أهداف #الهلال في مرمى الأهلي بالدقيقة ٦٥ 🤩 pic.twitter.com/OzUcoR0nxx— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
تبديل في صفوف الأهلي
بافيتيمبي جوميس يعود من جديد ويعدل النتيجة
بعد خطأ من محمد العويس50’كرة ثابتة نفذها سيباستيان جيوفينكو مقوسة لداخل المنطقة أبعدت بشكل خاطيء من الحارس محمد العويس داخل المنطقة لتصل أمام جوميس الذي سددها صاروخية سكنت شباك الراقي
45+3’نهاية الشوط الأول
⏰ نهاية الشوط الأول :— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
الأهلي ٢ × ١ #الهلال#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/Ch4hNllcNi
شاهد هدف الأهلي الثاني
عن طريق دجانيني
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019
هدف ⚽️ دجانيني يشعل المدرجات بالثاني!
الأهلي 2 الهلال 1#ACL2019 pic.twitter.com/LbgXx0Kc2l
دجايني يضيف الثاني للراقي
من هجمة مرتدة سريعة41’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها سلمان المؤشر بانطلاقة في إتجاه المرمى ثم مرر كرة بينية رائعة للمنطلق على حدود يسار المنطقة دجانيني الذي إستقبل الكرة وسددها بيسراه زاحفة سكنت على يسار عبدالله المعيوف
شاهد هدف الهلال الأول
عن طريق الأسد الفرنسي جوميس
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019
هدف ⚽️الرد لا يتأخر من غوميز بعد معزوفة هلالية جميلة!
الأهلي 1 الهلال 1#ACL2019 pic.twitter.com/crQ4l4LfyU
شاهد هدف الأهلي الأول
عن طريق عمر السومة
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019
هدف ⚽️ ومن غيرك يا عمر السومة 🤩
الأهلي 1 الهلال 0#ACL2019 pic.twitter.com/mrSboomLA8
بافيتيمبي جوميس يعدل النتيجة للهلال
برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء
17’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري إلى داخل المنطقة قابلها أندريه كاريلو برأسية في إتجاه جوميس الخالي من الرقابة تمامًا، ثم حولها برأسه في الشباك بسهولة
قوووووووووووووووول الأسد الفرنسي 👏🏻👏🏻💙💙 pic.twitter.com/LGr0fIU8gS— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي
مبكرًا بتصويبة من داخل المنطقة
8’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابها عمر السومة بتصويبة قوية سكنت شباك الراقي
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019
هدف ⚽️ ومن غيرك يا عمر السومة 🤩
الأهلي 1 الهلال 0#ACL2019 pic.twitter.com/mrSboomLA8
انطلاق المباراة
شاهد إحماء لاعبي الهلال
📸 صور من تدريبات الإحماء للاعبي #الهلال قبل مواجهة #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/nUzvNXdSHT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
شاهد إحماء لاعبي الأهلي السعودي
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 6, 2019
صور الإحماء pic.twitter.com/JDtJNUCuWH
تشكيل الهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من
عبد الله المعيوف / محمد الدوسري / على البليهي / جانج هيون سون / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كاريلو / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الأهلي"، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/cFYAq1O2GD— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
تشكيل الأهلي
يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / حسين عبد الغني / دانييل أليكسيتش / جوزيف دي سوزا / عبد الفتاح عسيري / سلمان المؤشر / عمر السومة / دجانيني
تشكيلة الفريق ⚽ 💚#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/EMN25rpSJs— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 6, 2019
وصل الراقي إلى دور 16 من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم، بينما كان صاحب صدارة هذه المجموعة السد القطري بعشر نقاط.
تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وتأهل رفقة الهلال فريق الدحيل القطري كثاني مجموعة برصيد تسع نقاط، وسيدخل الموج الأزرق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعطيه راحة كبيرة في لقاء العودة الذي سيقام يوم 13 من نفس الشهر بملعب الجوهرة المشعة.