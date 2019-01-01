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الأهلي × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-08-06T18:13:01Z

70’ركلة ركنية من الجانب الأيمن نفذها جيوفينكو قصيرة في إتجاه سالم الدوسري، لكن تدخل من حسين عبد الغني في وقت رائع وأبعد الكرة إلى رمية جانبية

تبديل في صفوف الهلال

2019-08-06T18:12:16Z

69’خروج محمد الدوسري ودخول عبدالله الحافظ بدلًا منه

2019-08-06T18:10:33Z

67’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دجانيني إلى داخل المنطقة أمسك بها عبد الله المعيوف بثبات

تبديل في صفوف الأهلي

2019-08-06T18:10:08Z

66’خروج عبد الفتاح عسيري ودخول حسين المقهوي بديلًا له

بافيتيمبي جوميس يضع الهلال في المقدمة بهدف ثالث

2019-08-06T18:07:38Z

بعد تمريرة رائعة عن طريق جيوفينكو

65’تمريرة بينية عن طريق سيباستيان جيوفينكو في إتجاه جوميس المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة بشكل رائع وانطلق ناحية المرمى وسدد كرة زاحفة على يمين الحارس محمد العويس معلنًا عن تقدم الهلال بالهدف الثالث

 

2019-08-06T18:07:05Z

64’قوووووووووووووووول... والهدف الثالث للهلال عن طريق جوميس

2019-08-06T18:05:42Z

63’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابلها عمر السومة برأسية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-06T18:04:16Z

62’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من دجانيني في وسط الميدان

2019-08-06T18:02:00Z

61’عمر السومة تلقى بطاقة صفراء بعد تدخل مع على  البليهي داخل المنطقة

2019-08-06T18:01:44Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي مسيطر على الأجواء

2019-08-06T18:01:07Z

59’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سلمان المؤشر لداخل المنطق تُبعد من على البليهي إلى خارج المنطقة

2019-08-06T17:59:44Z

58’تمريرة بينية عن طريق سيباستيان جيوفينكو في إتجاه جوميس المنطلق في إتجاه المرمى، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس محمد العويس

تبديل في صفوف الأهلي

2019-08-06T17:59:21Z

57’خروج سعيد المولد ودخول يزيد البكر بديلًا له

2019-08-06T17:58:58Z

56’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق سيباستيان جيوفينكو مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-06T17:57:58Z

55’يبدو أن سعيد المولد غير قادر على إستكمال اللقاء واللاعب يغادر بسيارة الإسعاف

2019-08-06T17:57:51Z

54’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-06T17:56:34Z

53’سقوط اللاعب سعبد المولد بداعي الإصابة

2019-08-06T17:54:54Z

52’خطأ لصالح سعيد المولد بعد تدخل من سيباستيان جيوفينكو في مناطق دفاعت الأهلي

2019-08-06T17:52:57Z

51’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الفتاح عسيري حولها عمر السومة برأسية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

بافيتيمبي جوميس يعود من جديد ويعدل النتيجة

2019-08-06T17:51:42Z

بعد خطأ من محمد العويس

50’كرة ثابتة نفذها سيباستيان جيوفينكو مقوسة لداخل المنطقة أبعدت بشكل خاطيء من الحارس محمد العويس داخل المنطقة لتصل أمام جوميس الذي سددها صاروخية سكنت شباك الراقي

2019-08-06T17:50:39Z

49’قووووووووووووووووول... والتعادل للزعيم عن طريق جوميس

2019-08-06T17:50:17Z

48’خطأ لصالح عبدالله عطيف بعد تدخل من جوزيف دي سوزا في الجهة اليمنى بالقرب من المنطقة

2019-08-06T17:49:00Z

47’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابلها دجانيني بتسديدة لم تكن منضبطة ومرت إلى الجهة اليسرى لتتحول إلى رمية جانبية

2019-08-06T17:48:37Z

46’بداية شوط المباراة الثاني

2019-08-06T17:30:12Z

45+2’بطاقة صفراء مُستحقة من نصيب دانييل أليكسيتش بعد تخدل قوي على قدم على البليهي

2019-08-06T17:29:17Z

45+1’كرة بينية عن طريق عبد الله عطيف في إتجاه جوميس المنطلق داخل المنطقة، لكن هناك إشارة من الحكم المساعد بوجود حالة تسلل

2019-08-06T17:28:39Z

45’ركلة ركنية نفذها حسين عبد الغني داخل مناطق دفاعات الهلال تٌبعد برأسية من على البليهي

2019-08-06T17:27:24Z

44’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سلمان المؤشر إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات الهلال وتحولت إلى ركنية

2019-08-06T17:26:19Z

43’تصويبة صاروخية من خارج المنطقة عن طريق حسين عبد الغني إصطدمت بدفاعات الهلال وتحولت خارج المنطقة

2019-08-06T17:25:49Z

42’بينية عن طريق ياسر الشهراني في إتجاه سيباستيان جيوفينكو المنطلق في الرواق الأيسر، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

دجايني يضيف الثاني للراقي

2019-08-06T17:20:17Z

من هجمة مرتدة سريعة

41’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها سلمان المؤشر بانطلاقة في إتجاه المرمى ثم مرر كرة بينية رائعة للمنطلق على حدود يسار المنطقة دجانيني الذي إستقبل الكرة وسددها بيسراه زاحفة سكنت على يسار عبدالله المعيوف

2019-08-06T17:19:41Z

40’قووووووووووووووووول.... والهدف الثاني للأهلي عن طريق دجانيني
Twitter

2019-08-06T17:19:33Z

39’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-06T17:19:16Z

38’حكم المباراة  يستدعي الطاقمين الطبيين لعلاجهم

2019-08-06T17:18:55Z

37’سقوط اللاعبين بسبب الإصابة على مستوى الرأس

2019-08-06T17:17:28Z

36’خطأ لصالح سلمان المؤشر بعد تدخل قوي  بالرأس من محمد الدوسري في وسط الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-06T17:16:58Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين القطبين الكبيرين

2019-08-06T17:16:31Z

34’خطأ لصالح عمر السومة في الجهة اليمنى بالقرب من المنطقة بعد تدخل من على البليهي

2019-08-06T17:15:47Z

33’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين عبد الغني بعد مجهود رائع تُبعد الكرة من دفاعات الهلال

2019-08-06T17:14:45Z

32’أحمد الكاف احتسب خطأ لصالح محمد كنو بعد تدخل من سلمان المؤشر  في وسط الميدان وغضب شديد من لاعبي الأهلي على قرار حكم المباراة

2019-08-06T17:13:22Z

31’اوووووووووووووووووووه.. اعتراضات شديدة من سلمان المؤشر على حكم المباراة أحمد الكاف

2019-08-06T17:13:05Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-08-06T17:12:03Z

29’خطأ لصالح أندريه كاريلو بعد تدخل من محمد آل فتيل في وسط الميدان

2019-08-06T17:11:11Z

28’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-06T17:10:35Z

27’حكم المباراة أحمد الكاف يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه نظرًا لارتفاع درجة الحرارة

2019-08-06T17:09:12Z

26’كرات وتمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الهلال في وسط الميدان

2019-08-06T17:08:48Z

25’بينية عن طريق حسين عبد الغني في إتجاه سلمان المؤشر مرت بعيدة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-06T17:06:37Z

23’هدأ ريتم المباراة نسبيًا في هذه الدقائق وانحصار للعب في وسط الميدان

2019-08-06T17:04:47Z

21’تصويبة صاروخية من خارج المنطقة عن طريق جيوفينكو مرت بسلام على مرمى محمد العويس

2019-08-06T17:03:59Z

20’الدوسري مرر كرة بينية في إتجاه جوميس تُبعد الكرة من دفاعات الأهلي

2019-08-06T17:03:01Z

19’تصويبة من داخل يسار المنطقة عن طريق سالم الدوسري إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-06T17:00:32Z

18’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سعيد المولد إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

بافيتيمبي جوميس يعدل النتيجة للهلال

2019-08-06T16:58:21Z

برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء

17’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري إلى داخل المنطقة قابلها أندريه كاريلو برأسية في إتجاه جوميس الخالي من الرقابة تمامًا، ثم حولها برأسه في الشباك بسهولة

 

2019-08-06T16:57:58Z

16’قوووووووووووووول.. والتعادل للهلال عن طريق الأسد جوميس
جوميس

2019-08-06T16:57:26Z

15’ربع ساعة مرت من عمر وأحاث اللقاء ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-08-06T16:55:21Z

14’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق سلمان المؤشر إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات الهلال إلى ركنية

2019-08-06T16:54:49Z

13’سيطرة بتمريرات من لاعبي الموج الأزرق في محاولة للوصول لمرمى الحارس محمد العويس

2019-08-06T16:54:03Z

12’بينية عن طريق عبدالله عطيف في إتجاه سيباستيان جيوفينكو المنطلق داخل المنطقة، لكن قراءة جيدة من دفاعات الأهلي وابعاد للكرة خارج المنطقة

2019-08-06T16:52:02Z

11’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد الدوسري قابلها جوميس بتصويبة صاروخية إصطدمت بالعاترضة ثم سكنت الشباك، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-08-06T16:51:30Z

10’ياربااااااااااااااااااااااه، مباراة مجنونة وهدف ملغي للزعيم

2019-08-06T16:50:52Z

9’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد الدوسري أبعدت من دفاعات الأهلي

عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي

2019-08-06T16:49:08Z

مبكرًا بتصويبة من داخل المنطقة

8’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابها عمر السومة بتصويبة قوية سكنت شباك الراقي

 

2019-08-06T16:46:24Z

7’قووووووووووووووووووول.. والهدف الأول للراقي عن طريق عمر السومة

2019-08-06T16:45:22Z

6’خطأ لصالح عمر السومة بعد تدخل من محمد كنو في منتصف الميدان

2019-08-06T16:45:02Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-06T16:44:11Z

4’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من محمد الخبراني في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء أولى في المباراة

2019-08-06T16:43:22Z

3’البداية مع لاعبي الراقي بتمريرات متبادلة في وسط الميدان

2019-08-06T16:41:15Z

2’الأهلي بالزي الأبيض على اليسار والهلال بالزي الأزرق على اليمين

انطلاق المباراة

2019-08-06T16:41:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-08-06T16:25:35Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم العماني أحمد الكاف

تشكيل الهلال

2019-08-06T16:23:19Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من

عبد الله المعيوف / محمد الدوسري / على البليهي / جانج هيون سون / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كاريلو / بافيتيمبي جوميس

 

تشكيل الأهلي

2019-08-06T16:21:02Z

يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / حسين عبد الغني / دانييل أليكسيتش / جوزيف دي سوزا / عبد الفتاح عسيري / سلمان المؤشر / عمر السومة / دجانيني

 

2019-08-06T16:20:01Z

وصل الراقي إلى دور 16 من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم، بينما كان صاحب صدارة هذه المجموعة السد القطري بعشر نقاط.

2019-08-06T16:19:52Z

تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وتأهل رفقة الهلال فريق الدحيل القطري كثاني مجموعة برصيد تسع نقاط، وسيدخل الموج الأزرق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعطيه راحة كبيرة في لقاء العودة الذي سيقام يوم 13 من نفس الشهر بملعب الجوهرة المشعة.

2019-08-06T16:18:27Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة تجمع بين الأهلي والهلال، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.