⏱ نهاية المباراة ||— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩
الأهلي 1️⃣
النصر 2️⃣#الأهلي_النصر pic.twitter.com/GglzD453Co
التبديل الثالث والاخير فى صفوف النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || عبدالله السالم
خروج || عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/KwkkhyRoWN
هجمة خطيرة للأهلي
التبديل الثاني فى صفوف النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || يحيى الشهري
خروج || جوليانو pic.twitter.com/9IaXoEG6HQ
التبديل الثالث والاخير فى صفوف الاهلي
#الأهلي_النصر— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
دخول سلمان المؤشر وخروج نوح الموسى
الدقيقة 83 من زمن المباراة pic.twitter.com/u1YUoru5p0
التبديل الأول فى صفوف النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || عبدالرحمن الدوسري
خروج || فهد الجميعة pic.twitter.com/v1e14smjBL
شاهد الهدف الثاني للنصر
حمدالله
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 60#الأهلي_النصر pic.twitter.com/oh1CJ1ZbMa— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩
شاهد هدف التعادل للنادي الاهلي
عمر السومة
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومة في الدقيقة 59#الأهلي_النصر pic.twitter.com/mqqeo1TRn6— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩
التبديل الثاني للأهلي
#الأهلي_النصر— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
دخول تيسير الجاسم وخروج حسين المقهوي
الدقيقة 69 من زمن المباراة pic.twitter.com/p3A9kZYmn7
التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي
#الأهلي_النصر— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
دخول عبدالفتاح عسيري وخروج نيكولاي ستانسيو
الدقيقة 66 من زمن المباراة pic.twitter.com/mrqjmLm9k4
حمدالله يعود من جديد بالتقدم للنصر
عبدالرازق حمدالله61’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ليرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة يرتقي حمدالله ويسددها برأسية رائعة على يسار الحارس محمد العويس
قووووووووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
🏹
⚽️⚽️ pic.twitter.com/TPzT5lSsiU
عمر السومة يعادل النتيجة للنادي الاهلي
عمر السومة60’ الهدف جاء بعد تنفيذ عمر السومة بتسديدة قوية من علامة الجزاء على يمين الحارس برادلي جونز
#الأهلي_النصر— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
عمر السومة يسجل الهدف الأول للأهلي
الدقيقة 59 من زمن المباراة#الأهلي 1 - 1 النصر pic.twitter.com/b8w06S9Nwz
ركلة جزاااااااااااء للأهلي
بطاقة صفراء من نصيب برونو أوفيني
شاهد هدف النصر الأول
حمدالله
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 1+45#الأهلي_النصر pic.twitter.com/VD7xGtrVqx— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩
بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني من مباراة #النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
بالتوفيق يا نــــصـر 💛💙💛 pic.twitter.com/Oygws88xMQ
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول
نهاية الشوط الأول من مباراة #النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بتقدم #النصر بهدف دون مقابل
سجل للعالمي عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/iQT5NX7bPT
حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
عبدالرازق حمدالله45+1’ الهدف جاء بعد عرضية من تنفيذ الخطأ من جوليانو لداخل المنطقة تلقاها المدافع المتقدم برونو أوفيني برأسية رائعة تصدي لها الحارس محمد العويس لترتد امام حمدالله الذي يتابعها بتسديدة قوية من داخل الست يردات لتسكن الشباك بنجاح
قووووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف #العالمي الأول 🏹⚽️ pic.twitter.com/V5PNTttzqp
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 0
الاهلي 0 pic.twitter.com/rS7DerOx8u
شاهد جماهير الفريقين الذي أشعلت الكلاسيكو قبل بداية المباراة
الجماهير اشعلت الكلاسيكو قبل بدايته#الاهلي_النصر#دوري_بلس— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ فبراير ٢٠١٩
رابط المباراة: https://t.co/9x9JIeH1rw pic.twitter.com/t39nlucTMZ
أجواء جماهيرية رائعة من ملعب الجوهرة
📸 صور جوية أخرى لملعب المباراة قبل قليل ||#الأهلي_النصر pic.twitter.com/PRUuFQYsFx— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ فبراير ٢٠١٩
ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 15#النصر 0
الاهلي 0 pic.twitter.com/6KZ3YIr5Kk
بداية المباراة
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الأهلي
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙💛 pic.twitter.com/Qv1SpTqazm
الفريقان يجريان عمليات الإحماء قبل بداية المباراة 🔥
الفريقان يجريان عمليات الإحماء قبل بداية المباراة 🔥#الاهلي_النصر— موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٢ فبراير ٢٠١٩
(@SPL :📸) pic.twitter.com/l2P2aEKkHj
جماهير القمة ملعب الجوهرة
كرة القدم تُلعب من أجلهم 😍— موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٢ فبراير ٢٠١٩
جماهير الفريقين في مدرجات ملعب الجوهرة 🏟️
(@SPL :📸) pic.twitter.com/IVUdx9rkak
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
براد حونز / حمد آل منصور / برونو أوفيني / ماكون بيريرا روكي / عبدالرحمن العبيد / بيتروس ماتيوس / عبدالعزيز الجبرين / نور الدين أمرابط / فهد الجميعة / جوليانو فيكتور / عبدالرزاف حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الأهلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
في الجولة العشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/onaIt930tn
البدلاء / أحمد الفريدي / وليد عبدالله / محمد السهلاوي / يحي الشهري / عمر هوساوي / عوض خميس الفرج / عبدالله آل سالم / عبدالرحمن الدوسري / راكان شملان العنزي
التشكيل الرسمي للاهلي للقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد العويس / سعيد المولد / عبدالباسط على هندي / محمد عبدالحكيم آل فتيل / محمد عبدالشافي / حسين المقهوي / نيكولاي ستانسيو / كلاوديو بايزا / نوح الموسي / عمر السومة / دجانيني تافريس
#الأهلي_النصر— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٢ فبراير ٢٠١٩
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/BgS6Mn5itj
البدلاء / تيسير الجاسم / ياسر المسيليم / سلمان المؤشر / عبدالفتاح توفيق عسيري / عبدالله حسون ترمين / أيمن سقيق الخليف / عبدالرحمن عبدالله غريب / يوسف الحربي / عثمان يحي الحاج
#الأهلي_النصر pic.twitter.com/ohqkWnLfkr— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١١ فبراير ٢٠١٩