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الأهلي × النجوم | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من الدروي المصري الممتاز 2018-19

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مؤمن زكريا يسجل الثاني للأهلي

2018-12-17T18:55:29Z

بعد دقائق من دخوله كبديل

90+3’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق عمرو السولية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام مؤمن زكريا المتمركز داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس أحمد سعد

 

2018-12-17T18:53:23Z

90+2’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود عبد الحليم

تبديل في صفوف النجوم

2018-12-17T18:52:51Z

90+1’خروج محمد همام ودخول نادر الطويلة بدلًا منه

تبديل في صفوف الأهلي

2018-12-17T18:52:22Z

90’خروج أحمد الشيخ ودخول مؤمن زكريا بدلًا منه

اووووووووووووه.. القائم يحرم الأهلي من هدف محقق

2018-12-17T18:50:52Z

89’ناصر ماهر سدد كرة من خارج المنطقة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر وأبعدت من دفاعات النجوم

2018-12-17T18:49:23Z

88’تمريرة بينية عن طريق أحمد الشيخ في اتجاه المنطلق داخل المنطقة وليد أزارو طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:48:17Z

87’خطأ لصالح مايكل إيجي بعد  تدخل من أيمن أشرف في منتصف الميدان

2018-12-17T18:46:08Z

86’خطأ لصالح هشام محمد بعد تدخل من محمد همام في منتصف الميدان

2018-12-17T18:45:22Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال النادي الأهلي متقدم بهدف دون رد

2018-12-17T18:44:33Z

84’ركنية نفذت عن طريق ناصر ماهر لداخل المنطقة استقبلها وليد أزارو برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:43:35Z

83’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أيمن أشرف لداخل المنطقة اصطدمت بدفاعات النجوم وتحولت إلى ركنية

تبديل في صفوف الأهلي

2018-12-17T18:43:05Z

82’خروج مروان محسن ودخول باسم علي بدلًا منه

تبديل في صفوف النجوم

2018-12-17T18:42:43Z

81’خروج مهاب ياسر ودخول أحمد سعيد بدلًا منه

2018-12-17T18:42:15Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2018-12-17T18:40:27Z

79’كريم نيدفيد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة حولها مروان محسن برأسية في اتجاه عمرو السولية الذي حولها مرة آخرى لمروان، لكن اختل توازنه وسقط على الأرض

2018-12-17T18:39:18Z

78’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال النادي الأهلي متقدم بهدف دون رد

2018-12-17T18:37:31Z

77’خطأ لصالح أحمد الشيخ بعد تدخل من مايكل إيجي في منتصف الميدان 

2018-12-17T18:37:18Z

76’استئناف المباراة الآن

2018-12-17T18:36:55Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال الأهلي متقدم بهدف دون رد

 

2018-12-17T18:36:43Z

74’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2018-12-17T18:35:17Z

73’سقوط اللاعب أيمن أشرف بداعي الإصابة

2018-12-17T18:33:33Z

72’ناصر ماهر اكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد همام في منتصف الميدان 

2018-12-17T18:31:39Z

71’ناصر ماهر أرسل بيني ةفي اتجاه وليد أزارو المنطلق داخل المنطقة الذي استلم الكرة وسددها وصلت سهلة إلى الحارس أحمد سعد

2018-12-17T18:30:27Z

70’خطأ لصالح محمد همام في منتصف الميدان بعد تدخل من عمرو السولية

2018-12-17T18:29:48Z

69’كرة ثابتة نفذها ناصر ماهر بشكل مميز داخل المنطقة ارتقى لها أيمن أشرف وحولها برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:29:11Z

68’خطأ لصالح نيدفيد بعد تدخل من أحمد ربيع من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

تبديل أول في صفوف النجوم

2018-12-17T18:28:24Z

67’خروج إسلام الفار ودخول أحمد شرويدة بدلًا منه

2018-12-17T18:27:46Z

66’مروان محسن انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل داخل المنطقة وسقط بعد تدخل من أحمد جمال داخل المنطقة، ومطالبات بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشيء

2018-12-17T18:26:47Z

65’مازالت التمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان وتراجع تام من لاعبي النجوم

2018-12-17T18:23:58Z

64’تمريرات متبادلة بين لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن افتكاك دفاعات النجوم 

2018-12-17T18:22:19Z

63’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كريم نيدفيد لداخل المنطقة استقبلها أحمد الشيخ ثم سددها علت عارضة الحارس أحمد سعد وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:20:56Z

62’كرة ثابتة نفذها صلاح أمين قوية على المرمى مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:20:14Z

61’خطأ لصالح صلاح أمين بعد تدخل من أيمن أشرف من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-17T18:20:00Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2018-12-17T18:18:08Z

58’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس أحمد سعد

بطاقة صفراء أولى في المباراة

2018-12-17T18:16:16Z

57’خطأ لصالح مروان محسن بعد تدخل من أحمد جمال في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-17T18:14:39Z

56’وليد أزارو سدد كرة من على حدود المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:14:12Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال الأهلي متقدم بهدف دون رد

2018-12-17T18:14:02Z

54’استئناف المباراة الآن

2018-12-17T18:13:38Z

53’سقوط اللاعب مروان محسن بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-17T18:13:12Z

52’خطأ لصالح مروان محسن بعد تدخل  من محمود فتح الله من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2018-12-17T18:10:46Z

51’تصويبة قوية عن طريق وليد أزارو من داخل المنطقة من الجانب الأيسر مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:10:18Z

50’تصويبة عن طريق محمد همام من داخل المنطقة من الجانب الأيمن مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T18:09:45Z

49’خطأ لصالح عمرو السيسي في منتصف الميدان بعد تدخل من أحمد الشيخ

2018-12-17T18:08:36Z

48’تمريرات مستمرة بين لاعبي الأهلي في منتصف الميدان مع بداية الشوط الثاني

تبديل أول في صفوف الأهلي مع مطلع الشوط الثاني

2018-12-17T18:06:58Z

47’خروج محمد شريف ودخول وليد أزارو بدلًا منه

2018-12-17T18:06:42Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2018-12-17T17:46:30Z

45’ناصر ماهر أرسل كرة بينية في اتجاه هشام محمد المنطلق داخل المنطقة طالت وأقرب إلى الحارس أحمد سعد

2018-12-17T17:45:53Z

44’خطأ لصالح أحمد الشيخ في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود عبد الحليم

2018-12-17T17:45:06Z

43’أيمن أشرف انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس أحمد سعد

2018-12-17T17:42:22Z

42’هدوء نسبي في أحداث المباراة مع اقترابنا من نهاية أحداث الشوط الأول

2018-12-17T17:42:00Z

41’خطأ لصالح ناصر ماهر بعد تدخل من محمود عبد الحليم في منتصف الميدان 

2018-12-17T17:39:49Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2018-12-17T17:39:02Z

39’لاعبي النادي الأهلي يتبادلون تمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن زيارة شباك الحارس أحمد سعد مرة آخرى

2018-12-17T17:37:41Z

38’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود عبد الحليم

2018-12-17T17:37:16Z

37’خطأ لصالح محمود عبد الحليم بعد تدخل من عمرو السولية في منتصف الميدان 

2018-12-17T17:36:51Z

36’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2018-12-17T17:33:25Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد 

2018-12-17T17:31:26Z

34’هشام محمد سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بمحمود عبد الحليم وأبعدت إلى منتصف الميدان 

2018-12-17T17:31:16Z

33’استئناف المباراة الآن

2018-12-17T17:30:46Z

32’سفوط اللاعب ناصر ماهر بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

مروان محسن يفتتح التسجيل للأهلي

2018-12-17T17:29:58Z

بعد مرور نص ساعة

31’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق أحمد الشيخ لداخل المنطقة وضعت مروان محسن منفردًا بالمرمى ثم سدد كرة مرفوعة من فوق الحارس أحمد سعد اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك

 

2018-12-17T17:29:30Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-17T17:29:03Z

29’محمود عبد الحليم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

اوووووووووووه... فرصة هدف أول للأهلي

2018-12-17T17:25:26Z

28’عمرو السولية انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة مرت من أمام مروان محسن بغرابة شديدة وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-17T17:24:21Z

27’السولية أرسل كرة عرضية في اتجاه محمد شريف المنطلق في الجانب الأيسر الذي استلم الكرة أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة دون متابعة من مهاجمي الأهلي لم تجد سوا محمود فتح الله

2018-12-17T17:23:04Z

26’تكتلات دفاعية من لاعبي النجوم تحرم عناصر الأهلي من الوصول لمرمى الحارس أحمد سعد

2018-12-17T17:22:43Z

25’لاعبي الأهلي يحاولون الوصول لمرمى الحارس أحمد سعد حتى الآن

هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل

2018-12-17T17:22:29Z

24’ناصر ماهر أرسل تمريرة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة محمد شريف الذي سدد كرة من لمسة واحدة بباطن القدم سكنت شباك الحارس أحمد سعد، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-17T17:21:23Z

23’أيمن أشرف انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النجوم

2018-12-17T17:17:15Z

22’استئناف المباراة الآن

2018-12-17T17:16:44Z

21’حكم المباراة يستدعي الطاقمين الطبيين لعلاج اللاعبين

2018-12-17T17:16:16Z

20’تدخل قوي بين هشام محمد وعمرو السيسي في منتصف الميدان وسقوط اللاعبين بداعي الإصابة

2018-12-17T17:14:55Z

19’مهاب ياسر اكتسب خطأ في منتصف ملعب الأهلي بعد تدخل من محمد هاني

2018-12-17T17:14:17Z

18’ناصر ماهر انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة مرت من أمام الشيخ ومروان وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-17T17:13:24Z

17’ناصر ماهر أرسل كرة بينية في اتجاه مروان محسن المنطلق داخل المنطقة طالت وأقرب إلى الحارس أحمد سعد

2018-12-17T17:12:45Z

16’جماهير الأهلي تبدأ بالتشجيع في مدرجات ملعب السلام مع مرور أول ربع ساعة

2018-12-17T17:12:22Z

15’ربع ساعة مرت من عمر وأحداث الشوط الأول ومازال التعادل مسيطر على أجواء ملعب السلام

2018-12-17T17:11:50Z

14’خطأ لصالح محمد همام من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من أيمن أشرف

2018-12-17T17:11:12Z

13’إسلام الفار انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2018-12-17T17:10:33Z

12’لاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى لحارس أحمد سعد

2018-12-17T17:09:49Z

11’خطأ لصالح ناصر ماهر في دائرة المنتصف بعد تدخل محمود عبد الحليم

2018-12-17T17:09:23Z

10’بعد عشر دقائق لعب من أحداث المباراة لايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-17T17:08:56Z

9’كرة ثابتة نفذها مهاب ياسر لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس علي لطفي

2018-12-17T17:08:04Z

8’محمد همام اكتسب خطأ من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من أيمن أشرف

2018-12-17T17:07:02Z

7’محمود عبد الحليم أرسل كرة بينية في اتجاه صلاح أمين المنطلق داخل المنطقة طالت وأقرب للحارس علي لطفي

2018-12-17T17:06:45Z

6’ناصر ماهر أرسل كرة بينية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النجوم

2018-12-17T17:06:27Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-17T17:05:52Z

4’عمرو السيسي أرسل كرة كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من ساليف كوليبالي

2018-12-17T17:05:18Z

3’بداية هادئة في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2018-12-17T17:01:53Z

2’الأهلي صاحب الأرض بالزي الأحمر على اليمين والنجوم بالزي الأزرق الكامل على اليسار

2018-12-17T16:40:53Z

المباراة تقام على أرضية ملعب السلام، والصافرة للحكم محمود عاشور

إليكم تشكيل النجوم لمباراة اليوم

2018-12-17T16:39:41Z

يبدأ المدرب أحمد سامي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد سعد / مايكل إيجي / أحمد جمال / محمود فتح الله / أحمد ربيع / عمرو السيسي / محمود عبد الحليم / مهاب ياسر / محمد همام / إسلام الفار / صلاح أمين

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2018-12-17T16:38:10Z

يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي لطفي / كريم نيدفيد / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / محمد شريف / مروان محسن

 

2018-12-17T16:36:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الث الكتابي المقدم لكم من جول........ حيث يسضيف اليوم النادي الأهلي فريق النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصر الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.