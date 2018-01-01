أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الث الكتابي المقدم لكم من جول........ حيث يسضيف اليوم النادي الأهلي فريق النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصر الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.