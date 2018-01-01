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الأهلي × الشباب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلى والشباب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محدث
التعليقات()

جوووووووووووووول،،،، الهدف الاول للشباب

2018-12-15T17:18:23Z

ارثر كروز

90+6’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريقفهد غازي  تلقاها آرثر من داخل المنطقة بتسديدة رائعة على يسار الحارس محمد العويس 

2018-12-15T17:17:14Z

90+5’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، وهدف قاتل لفريق الشباب عن طريق آرثر كروز 

2018-12-15T17:14:52Z

90+3’ تدخل قوي من سلمان مؤشر على خالد الكعبي ومناوشات بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان والحكم يوقف اللعب لسقوط خالد الكعبي 

2018-12-15T17:12:41Z

90+1’ الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-15T17:11:01Z

90’ تنفيذ الخطا من حسين المقهوي لداخل المنطقة بعرضية ابعدها الدفاع لتردد على يسار المنطقة إلى سوزا الذي سدد كرة قوية تصطدم فى القائم الايمن وتردد على حدود المنطقة إلى عبدالرحمن الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة حولها مهند عسيري برأسية رائعة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي

2018-12-15T17:10:20Z

89’ خطأ من على حدود المنطقة من الجهة اليمنى لفريق الاهلي 

تبديل فى صفوف الاهلي

2018-12-15T17:09:44Z

88’ دخول سلمان المؤشر وخروج خوسيه مانوييل خورادو 

تبديل فى صفوف الشباب

2018-12-15T17:08:25Z

87’ دخول آرثر كروز وخروج هتان باهبري 

بطاقة صفراء من نصيب دي سوزا

2018-12-15T17:07:32Z

86’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق الشباب بعد تدخل قوي من دي سوزا على هتان باهبري 

2018-12-15T17:06:56Z

85’ عرضية من خورادو من الجهة اليسري لكن دفاع محكم من لاعبي شباب يتصدي لعرضيات الأهلي 

2018-12-15T17:06:00Z

84’ ضغط قوي من لاعبي الاهلي على دفاعات الشباب 

2018-12-15T17:05:23Z

82’ عرضية من عبدالفتاح عسيري لداخل المنطقة فى إتجاه مهند عسيري لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصله 

2018-12-15T17:03:58Z

81’ ضغط قوي من لاعبي النادي الأهلي لمحاولة لخطف هدف فى الدقائق الأخيرة من المباراة 

2018-12-15T17:03:17Z

80’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق عبدالفتاح عسيري لكن ابعدها دفاع الشباب المتمركز جيدا داخل المنطقة 

2018-12-15T17:01:32Z

79’ إنطلاقة من خالد الكعبي من الجهة اليسري ثم يمرر كرة على حدود المنطقة إلى هتان الذي مررها إلى بوديسكو الذي سددها تسديدة غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2018-12-15T17:00:20Z

78’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق خالد الكعبي الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكنها بدون متابعة يستخلصها الدفاع ويبعدها عن منطقة الخطورة 

2018-12-15T16:59:58Z

77’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بين أقدام لاعبي الشباب 

2018-12-15T16:58:26Z

76’ توقف اللقاء لسقوط فهد غازي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2018-12-15T16:56:03Z

74’ تسديدة قوية من حسين المقهوي من خارج المنطقة مرت على تصطدم فى الدفاع وتمر على حافة القائم الايسر إلى ركنية 

2018-12-15T16:54:29Z

72’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الشباب 

2018-12-15T16:53:33Z

71’ توقف اللقاء لسقوط عبدالمجيد الصليهم ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2018-12-15T16:52:55Z

70’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس فاروق بن مصطفي بنجاح 

بطاقة صفراء من نصيب عبدالمجيد الصليهم

2018-12-15T16:52:24Z

69’ خطأ من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من عبدالمجيد صليهم على عبد الرحمن غريب 

2018-12-15T16:51:17Z

68’ تمريرات متبادلة من كلا الفريقين فى منتصف الميدان 

2018-12-15T16:48:53Z

67’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصطدم فى الحكم وتردد إلى لويز أنطونيو الذي ددها وسط إرتباك من مدافعي الاهلي لتتحول إلى رمية تماس

2018-12-15T16:48:24Z

66’ عرضية من فهد غازي من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-15T16:47:53Z

65’ تمريرات بين أقدام لاعبي الشباب على حدود منطقة جزاء النادي الاهلي 

2018-12-15T16:43:58Z

63’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق خورادو لكن تصدي رائع من الحارس فاروق بن مصطفي 

تبديلان فى صفوف الاهلي السعودي

2018-12-15T16:42:44Z

62’ دخول عبدالفتاح العسيري عبد الرحمن غريب وخروج عبدالله السعيد ونوح الموسي 

2018-12-15T16:41:43Z

60’ إنطلاقة من هتان باهبري من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها خالد الكعبي وحاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-15T16:41:09Z

59’ تمريرة ثنائية بين عبدالله السعيد ومهند عسيري على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-15T16:39:26Z

58’ تنفيذ اركنية بتمريرة قصيرة إلى عبدالله السعيد الذي أرسلها عرضية فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-15T16:39:00Z

57’ تسديدة من عبدالله السعيد تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-15T16:37:55Z

56’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد آل فتيل تصل إلى هتان الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-15T16:37:28Z

55’ محاولة الأختراق من هتان من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى رمية تماس 

2018-12-15T16:35:58Z

54’ مرور رائع بمهارة فردية من ناصر الشمراني ومن ثم يمررها فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري محمد أل فتيل لكنها أقوي من اللازم إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T16:35:09Z

52’ تمريرة طولية من عبدالله السعيد فى إتجاه مهند عسيري لكن امسكها فاروق بن مصطفي بثبات 

2018-12-15T16:34:37Z

52’ هدوء فى مجريات اللقاء وبطئ فى تحضير هجمات النادي الأهلي 

2018-12-15T16:33:51Z

51’ ركنية لفريق الشباب تنفذ بعرضية من لويز أنطونيو لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-15T16:31:22Z

50’ تمريرة طولية فى إتجاه مهند عسيري لكن ابعدها من امامه جمال الدين إلى الحارس فاروق بن مصطفي 

2018-12-15T16:30:58Z

49’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من خالد الكعبي على حسين المقهوي 

2018-12-15T16:29:21Z

48’ إنطلاقة من لويز أنطونيو من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى هتان باهبري الذي حاول التسديد لكنه تباطئ لتردد من الدفاع ويرسلها عرضية فى إتجاه فهد غازي داخل يسار المنطقة لكنه سددها بغرابة أعلى المرمي 

2018-12-15T16:27:35Z

47’ تمريرة طولية فى إتجاه مهند عسيري لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2018-12-15T16:10:23Z

45’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق ناصر الشمراني أمسكها الحارس بثبات 

2018-12-15T16:09:49Z

44’ تنفيذ الركنية بعرضية من خورادو لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي بثبات 

2018-12-15T16:09:03Z

43’ تمريرة خطيرة لداخل يسار المنطقة إلى خورادو الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى المدافع جمال بن العمري وتتحول إلى ركنية 

2018-12-15T16:07:55Z

42’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق ناصر الشمراني لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T16:06:06Z

41’ تنفيذ الخطا بتسديدة قوية من ناصر الشمراني  لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب سعيد المولد

2018-12-15T16:04:53Z

40’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من سعيد المولد على هتان باهبري

2018-12-15T16:04:31Z

39’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-15T16:03:58Z

38’ تمريرة ثنائية بين عبدالله وخورادو من الجهة اليسري ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2018-12-15T16:02:40Z

37’ ركنية لفريق الشباب تنفذ بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2018-12-15T16:00:46Z

35’ تسديدة قوية من هتان باهبري من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي محمد العويس 

2018-12-15T15:59:03Z

34’ عرضية خطيرة من محمد عبد الشافي من الجهة اليسري تلقاها عبدالله السعيد بصدره لهياها امام خورادو الذي سددها تسديدة قوية أمسكها الحارس فاروق بن مصطفي 

2018-12-15T15:58:01Z

32’ إستفاقة هجومية من جانب لاعبي الاهلي ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات الشباب المنظم حتي الان

2018-12-15T15:57:10Z

31’ إنطلاقة من سعيد المولد من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية خطيرة مرت من امام الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

نصف ساعة من عمر المباراة

2018-12-15T15:55:43Z

30’ نصف ساعة من عمر المباراة ولايزال الفريقين يفشلون فى هز الشباك

2018-12-15T15:54:42Z

29’ إنطلاقة من عبدالله السعيد ومرور رائع لداخل يسار المنطقة وثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة فشل فى تسديدها مهند عسيري لتردد بمرتدة رائعة للشباب عن طريق ناصر الشمراني الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-15T15:53:28Z

28’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق خورادو لكن تدخل معه صوماليا وابعدها بنجاح 

2018-12-15T15:52:20Z

27’ تسديدة قوية من عبدالله السعيد لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد بين أقدام لاعبي الاهلي على حدود المنطقة 

2018-12-15T15:51:15Z

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جمال الدين بن عمري لداخل المنطقة حاول تسديدها ناصر الشمراني لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2018-12-15T15:50:09Z

25’ تنفيذ الخطأ بعرضية من خالد الكعبي بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-15T15:49:27Z

24’ بطاقة صفراء من نصيب ألكسيس روانو بعد تدخل قوي على صوماليا من الجهة اليمنى وخطا من مكان جيد لللشباب 

2018-12-15T15:48:47Z

23’ تمريرات بين أقدام لاعبي الشباب فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الأهلي 

2018-12-15T15:47:42Z

22’ تنفيذ الخطأ من لويز أنطونيو بتسديدة أرضية زاحفة لكن امسكها الحارس محمد العويس على مرتين 

2018-12-15T15:47:07Z

21’ خطا من على حدود المنطقة لفريق الشباب بعد إحتساب لمسة يد على عبدالشافي 

2018-12-15T15:46:23Z

20’ إنطلاقة من عبدالله السعيد الذي مررها على الجهة اليمنى إلى سعيد المولد الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-15T15:44:01Z

18’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق لويز أنطونيو لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2018-12-15T15:42:47Z

17’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2018-12-15T15:41:40Z

16’ عرضية من نوح الموسي من خارج المنطقة تلقاها مهند عسيري برأسية سهلة بين أحضان الحارس فاروق بن مصطفي

2018-12-15T15:38:13Z

14’ تسديدة من بعيد من سعيد المولد مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T15:37:45Z

13’ إنطلاقة من خورادو من الجهة اليسري ومحاولة المرور لداخل المنطقة ابعدها الدفاع إلى رمية تماس 

2018-12-15T15:36:49Z

12’ تنفيذ الخطأ بعرضية من خالد الكعبي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب محمد عبدالشافي

2018-12-15T15:36:20Z

11’ بطاقة صفراء من نصيب محمد عبدالشافي بعد تدخل قوي على صوماليا من الجهة اليمنى 

2018-12-15T15:35:29Z

10’ ضغط من لاعبي الشباب على حامل الكرة من لاعبي الأهلي الذي يجد صعوبة فى بناء الهجمات 

2018-12-15T15:34:29Z

9’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق خالد الكعبي لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل إلى رايتون صوماليا الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2018-12-15T15:32:56Z

7’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق فهد غازي لكنها مرت بعيدة عن مرمي العويس

2018-12-15T15:31:58Z

6’ سيطرة من لاعبي الشباب ومحاولات لبناء هجمة منظمة على دفاعات النادي الاهلي 

2018-12-15T15:30:49Z

5’ إنطلاقة من خالد الكعبي من الجهة اليسري ومن ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه ناصر الشمراني الذي فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T15:28:30Z

3’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق خالد الكعبي الذي أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها بدون متابعة يبعدها الدفاع لتنتهي بتسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد سالم لكنها مرت اعلى مرمي اللحارس محمد العويس 

2018-12-15T15:27:09Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان وبداية هادئة من كلا الفريقين 

تشكيل الشباب

2018-12-15T15:17:39Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فاروق بن مصطفي / ويرجنون صومانيا / فاليريكان جامان / جمال الدين بن العمري / فهد غازي / لويز أنطونيو / عبدالمجيد محمد الصليهم / محمد سالم / خالد حسين كعبي / هتان سلطان باهبري / ناصر الشمراني 

البدلاء / صالح سعد / ارثر كروز / كونستانتين بوديسكو / محمد عواجي / وليد حزام العنزي / عبدالله محمد الخيبري / نواف عبدالله الحبشي 

تشكيل الأهلي

2018-12-15T15:02:59Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

محمد العويس / سعيد المولد / ألكسيس روانو / محمد آل فتيل / محمد عبدالشافي / جوزيف دي سوزا / نوح الموسي / حسين المقهوي / عبدالله السعيد / خوسيه مانويل خورادو / مهند عسيري

البدلاء / ياسر المسيليم / عبدالله حسون ترمين / سلمان المؤشر / محمد الزييدي / عبدالباسط على هندي / عبد الرحمن غريب / عبدالفتاح عسيري

2018-12-15T02:15:30Z

يدخل الراقي بقيادة بابلو جويدي فى المركز الثالث  برصيد 24 نقطة بينما الشباب بقيادة ماريوس سوموديكا يقع في المركز السادس برصيد 20 نقطة

2018-12-15T02:15:21Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل فريق الشباب ضيفاً على نظيره فريق الأهلي، في قمة مواجهات الجولة الثالثة عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”